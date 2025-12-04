Tollaslabda csapat Eb: Portugáliában szerepel a selejtezőben a női válogatott

A hazai szövetség a Facebook-oldalán tette közzé csütörtökön, hogy a Hart Petra, Körösi Ágnes, Sándorházi Vivien, Szabó Zsófi összeállítású csapat küzd meg a hét második felében a második csoportban Ukrajnával, Belgiumban és Azerbajdzsánnal az Eb-kijutást jelentő csoportgyőzelemért.

Az már szerdán kiderült, hogy a férfi csapat Horváth Csanád, Kis-Kasza Miklós, Könczöl Ádám, Mesterházy Milán, Palkovics Péter, Tóth Kristóf összetételű kerettel vesz részt a prágai selejtezőben, ahol a hármas számú csoport egyes alcsoportjában a finnekkel és a bolgárokkal találkozik, ha pedig továbbjut, a másik hármas - Csehország, Ausztria, Izland - győztesével mérkőzik meg az Eb-részvételért.

A jövő februári, isztambuli csapat Eb-re a selejtezőcsoportok első helyezettjei jutnak ki.