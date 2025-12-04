Nem sokkal a Libertadores-kupa után a bajnoki címet is megnyerte a Flamengo, amely a Ceará 1–0-s legyőzésével megtartotta ötpontos előnyét a Palmeiras csapatával szemben.

A rióiak Samuel Lino 37. percben szerzett találatával nyertek, és bár a Palmeiras 3–0-s sikert aratott az Atlético Mineiro vendégeként, elszálltak a bajnoki reményei.

A bajnoki címért hajtó két rivális a Libertadores-kupa-döntőben is találkozott, ott Danilo találatával a Flamengo szerezte meg a serleget. A csapat egyébként nyolcadik bajnoki címét szerezte a brazil országos bajnokságban.

Filipe Luís vezetőedző 2024-ben vette át a rióiak irányítását, és ötödik elsőségét szerezte meg: korábban nyert Libertadores-kupát, Brazil Kupát, riói állami bajnokságot és brazil Szuperkupát is.

BRAZIL SERIE A, 37. FORDULÓ

Flamengo–Ceará 1–0

Atlético MG–Palmeiras 0–3