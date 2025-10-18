Ezúttal nem tudta megverni a Topolya a Partizan Beogradot

SZERB SZUPERLIGA

12. forduló

Topolya–Partizan Beograd 0–1 (0–1)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: M. Ilics

TSC: N. Szimics – Szasa Jovanovics, Capan (Dimoszki, 80.), Krsztics, Urosevics – Sztancsics (Sz. Tomovics, 88.), Radin (Jovicsics, 62.) – Mboungou, Singh, Szavics – B. Petrovics (Miloszavics, 80.). Vezetőedző: Darije Kalezic

Partizan: M. Milosevics – Roganovics, Milics, N. Szimics, M. Milovanovics (Sztojkovics, 62.) – Ugresics (Dragojevics, 62.), Karabeljov – Seck (B. Kosztics, 88.), Vukotics, Trifunovics (Djurdjevics, 87.) – J. Milosevics (A. Kosztics, 62.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics

Gólszerző: Karabeljov (42.)

Meglepte párszor a közelmúltban a nagy Partizant a feltörekvő Topolya, ebben bíztak most is a TSC háza táján a bajnoki előtt.

Nem is lett volna ezzel probléma, mert ugyan egy kivétellel jól zárt a hazai védelem (egy baki belefér egy nagycsapat ellen azért), de elöl a csatárok egymást múlták alul a helyzetek értékesítésében.

A szünet előtt és után is ziccert rontott Sarpreet Singh és Bogdan Petrovics – igaz, remek formában védett a 34 esztendős vendégkapus, Marko Milosevic. Igen, nem véletlenül ismerős a neve, nem is olyan régen még Debrecenben légióskodott, edzője pedig nem más volt, mint Szrdjan Blagojevics, a Partizan mostani mestere…

És ha már NB I, a Topolya kapujába a fent említett megingást követően a volt kisvárdai Janisz Karabeljov talált be!

Jól játszott a 19 éves szerb-magyar középpályás, Ognjen Ugresics, ő már egyszeres szerb felnőtt válogatott, a Diósgyőrben és Nyíregyházán is szereplő Zoran Kosztics 18 esztendős fia, Bogdan és a volt debreceni Arandjel Sztojkovics is lehetőséget kapott a vendégeknél.

De térjünk vissza a mérkőzéshez: a második félidő kevesebb izgalmat tartogatott a két hazai gólszerzési lehetőség után, aztán a hajrában Vukasin Krsztics rontott a vendégkapu előtt, a volt honvédos Luka Capan meg nagyot mentett a saját kapuja előtt.

Mezei Szabolcs végig a kispadon ült, nem tudott segíteni a TSC-n, amelynek ezúttal nem sikerült megvernie a Partizant – de erről csakis a TSC tehet. 0–1