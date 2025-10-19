Csongvai szép gólt rúgott, de ez nem volt elég svéd csapata pontszerzéséhez

A házigazdák nem egészen egyórányi játék alatt kétgólos előnyt szereztek, az AIK szépítése a 79. percben történt: Csongvai Áron mintegy 23 méterről, kissé balról, szabadrúgásból csavarta jobbal a labdát a kapu jobb oldalába.

Frisparksmål! Áron Csongvai med reduceringen för AIK mot Hammarby 🎯



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/JaMTHo0EtT — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 19, 2025

A magyar légiós a védelem közepén játszotta végig a mérkőzést; ez volt a második gólja a 2025-ös svéd bajnokságban.

Az AIK négy forduló óta nyeretlen, ezeken a meccseken csupán egy pontot szerzett.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan, 27. forduló

Hammarby–AIK 2–1

Az élcsoport: 1. Mjällby 63 pont (26 mérk.), 2. Hammarby 55, 3. GAIS 48, …5. AIK 44

AUSZTRIA. Bolla Bendegúz egy félidőt töltött a pályán a Rapidban; a bécsiek a szünetben kétgólos hátrányban voltak, és a magyar légiós egyike volt annak a három hazai játékosnak, akit Peter Stöger lecserélt. A vérfrissítés nem használt, a Rapid egymás után a harmadik bajnokiját is elvesztette.

10. FORDULÓ

Rapid Wien–LASK 0–2

Az élcsoport: 1. Sturm 21 pont (9 mérk.), 2. Salzburg 18, 3. Rapid 17, …9. LASK 10

LENGYELORSZÁG. Molnár Rajmund kezdett a Pogonban, voltak kapura veszélyes megmozdulásai, de nem tudott a hálóba találni. A 90. percben lecserélték, csapata azt követően gyötörte be az értékes pontot hozó egyenlítő gólt.

12. FORDULÓ

Lech Poznan–Pogon Szczecin 2–2

Az élcsoport: 1. Jagiellonia 24 pont (11 mérk.), 2. Górnik Zabrze 23, 3. Cracovia 21 (11), …5. Lech Poznan 19 (11), …12. Pogon 14

PORTUGÁLIA. A Rio Ave meglepetésre nem jutott be a Portugál Kupa legjobb 32 csapata közé, mert vasárnap délután a negyedik ligás az SU Sintrense legyőzte. Az első gólt az élvonalbeli csapat szerezte, azonban a következő hármat a sintraiak, és onnan már nem sikerült fordítani. Nikitscher Tamás tagja volt a Rio Ave kezdő tizenegyének, az 57. percben lecserélték.

KUPA, 3. FORDULÓ

SU Sintrense (IV.)–Rio Ave 3–2

SZLOVÉNIA. Dragóner Áron és Keresztes Noel kezdett a Naftában, utóbbi góllal járult hozzá ahhoz, hogy a lendvai csapat legyőzze vasárnapi vendégét, és a másodosztály tabellájának élére ugorjon. Keresztest nem sokkal a gólja után, a 29. percben lecserélték, az ok egyelőre nem ismert.

2. OSZTÁLY, 11. FORDULÓ

Nafta Lendva–Ilirija 2–1

Az élcsoport: 1. Nafta 31 pont, 2. Grosuplje 29, 3. Triglav 25, ...14. Ilirija 7