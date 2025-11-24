Légióskörkép: Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában is született magyar gól
A válogatott szünet után nem zártak igazán jó hetet a külföldön szereplő magyar labdarúgók, de azért akadtak kivételek. A külhoni, magyar tulajdonban lévő klubokban szereplő légiósiank közül hárman is gólt szereztek.
Eppel Márton a Csíkszeredában szerzett győztes gólt Pászka Lóránd jobbról középre passzolt labdájából az Unirea Slobozia elleni, ködbe burkolózott hazai meccsen, amit az újonc 2–1-re nyert meg, ez volt a tabellán a 14. helyen álló szeredaiak harmadik győzelme a bajnokságban, otthon a második. A 17. romániai tétmeccsén kilencedik alkalommal eredményes Eppel (a bajnokságban 15/4 a mérlege) főszerepet játszik az FK pontszerzéseiben, ugyanis eddig, amikor betalált, mindig pontot szerzett a csapat a bajnokságban. A Superligában elért négy találatából kettőnél a nyáron a Ferencvárostól igazolt Pászka Lóránd adta a gólpasszt, a hátvéd 11 bajnokin egy gólt és három gólpasszt ért el eddig a román élvonalban.
EPPEL MÁRTON „LÁTHATATLAN” GYŐZTES GÓLJA
A szlovák első osztályban a 14. meccsén megszerezte az ötödik gólját a kassiak magyar középpályása, az MTK-tól kölcsönvett Kovács Mátyás (egy szép támadás végén a hosszún érkezve jobbról a jobb alsóba lőtt), amivel még vezetett a csapata, de a Spartak Trnava (Nagyszombat) fordított és végül 2–1-re győzött Kassán.
KOVÁCS GÓLJÁVAL MÉG VEZETETT A KASSA
Kovács Mátyás nem érti, miért ítéltek tizenegyest a Kassa ellen
A szlovén másodosztályban élen álló NK Naftában pedig a nyáron a Honvédtól igazolt középpályás, a 21 éves Keresztes Noel a 15. szlovéniai bajnoki meccsén az ötödik gólját érte el (három gólpassz mellett), ezúttal egy szabadrúgást tekert a kapuba a Slovan Ljubljana vendégeként 4–2-re megnyert idegenbeli meccsen.
KERESZTES NOEL GYÖNYÖRŰ SZABADRÚGÁSBÓL TALÁLT BE A 69. PERCBEN
Több gólt és gólpasszt nem értek el légiósaink a múlt héten, de például a lipcseieknél 350. alkalommal szereplő Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak jó meccse volt, hiszen kapott gól nélkül nyertek 2–0-ra a Werder Bremen ellen, és 2. helyen állnak a német élvonalban. Ellenben Angliában a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool otthon kapott ki 3–0-ra a Nottinghamtől, míg két magyar válogatott játékost kiállítottak a múlt héten. Redzic Damirt a DAC-ból, Sallai Rolandot a Galatasarayból. Utóbbi meglehetősen szerencsétlen eset volt, mert egy balról érkező beadást akart talppal a kapuba továbbítani, de nem vette észre , hogy mögötte érkezik a fejelni próbáló védő, és őt találta el. Ezért kapott piros lapot a Genclerbirligi ellen 3–2-re megnyert meccs 94. percében, melyen korábban, az ellenfél egyik játékosa még csak sárga lapot sem kapott, miután letalpalta Sallait.
SALLAI KIÁLLÍTÁSA...
ÉS AZ ELLENE ELKÖVETETT SZABÁLYTALANSÁG
Sallai durva rúgást kapott, ellenfelének még csak a sárgát sem mutatták fel – videó
A MAGYAR LÉGIÓSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
NOVEMBER 18., KEDD
SZLOVÉNIA
Szlovén Kupa, nyolcaddöntő
Aluminij–Polana 7–1
Aluminij: Tanyi Barnabás az 59. percben, 6–1-nél állt be
NOVEMBER 19., SZERDA
–
NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
–
NOVEMBER 21., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Preston North End–Blackburn Rovers 1–2
Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt a keretben
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Eintracht Braunschweig 1–0
Hertha: Dárdai Márton végig a pályán volt
Braunschweig: Szabó Levente nem állt be
ROMÁNIA
Superliga
FK Csíkszereda–Unirea Slobozia 2–1
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 85. percben állt be, Eppel Márton a 75. percben gólt szerzett, a 90+3. percben lecserélték, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést., Kaján Norbert nem állt be, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, gólpasszt adott Eppelnek, Szabó Bálint sárga lapok miatt eltiltását töltötte, Szalay Szabolcs a 70. percben állt be csereként, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést.
NOVEMBER 22., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3
Liverpool: Kerkez Milos kezdő volt, a 68. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást
Championship (II. osztály)
Coventry City–West Bromwich Albion 3–2
WBA: Callum Styles a 81. percben csereként lépett pályára
Portsmouth–Millwall 3–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk végigjátszotta az összecsapást
League One (III. osztály)
Port Vale–Plymouth Argyle 0–1
Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta az összecsapást
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Lokeren–FC Bruges II 3–2
Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a meccskeretben
Kortrijk–Lommel 4–2
Kortrijk: Dénes Vilmos a 81. percben csereként lépett pályára
Lommel: Vancsa Zalán nem volt a meccskeretben
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
PSG–Le Havre 3–0
Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 84. percben lecserélték
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Piast Gliwice 1–3
Raków: Baráth Péter a szünetben csereként lépett pályára
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–Bayer Leverkusen 1–3
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a meccskeretben
ROMÁNIA
Superliga
UTA Arad–Universitatea Cluj 0–2
UTA: Zsóri Dániel nem volt a meccskeretben
Liga 2 (II. osztály)
Tunari–ASA Marosvásárhely 1–2
ASA: Demeter Zsombor kezdőként végigjátszotta a meccset, Major Sámuel kezdőként végigjátszotta a meccset.
Gloria Bistrita–Olimpia Szatmárnémeti 0–1
Olimpia: Bontas Kristóf a 69. percben állt be; Pintér Bence sérült, nem nevezték; Torvund Alexander kezdett, a 81. percben lecserélték.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Falkirk 0–3
Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta az összecsapást
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
FC Andorra–Castellón 1–3
Andorra: Yaakobishvili Antal nem volt a meccskeretben, Yaakobishvili Áron kispados volt, nem lépett pályára
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Zsolna–Trencsén 4–1
Zsolna: Szánthó Regő kispados volt, nem lépett pályára
Kassa–Nagyszombat 1–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdő volt, a 46. percben gólt szerzett, a 63. percben lecserélték.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Koper–Aluminij 4–1
Aluminij: Tanyi Barnabás a 74. percben csereként lépett pályára
2. SNL (II. osztály)
Slovan Ljubljana–Nafta Lendva 2–4
Nafta: Dragóner Áron kezdőként végigjátszotta a meccset, Keresztes Noel kezdett, a 69. percben gólt szerzett, a 90+2. percben lecserélték. Németh Ervin nem állt be
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Genclerbirligi 3–2
Galatasaray: Sallai Roland kezdő volt, a 94. percben kiállították
Genclerbirligi: Csoboth Kevin nem volt a meccskeretben
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid Wien–Grazer AK 1–2
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt
GAK: Jánó Zétényt a 42. percben lecserélték
CIPRUS
Cyprus League
Paralimni–Anorthoszisz 2–3
Anorthoszisz: Kiss Tamás a 76. percben állt be
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–Werder Bremen 2–0
Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt
St. Pauli–Union Berlin 0–1
Union Berlin: Schäfer Andrást sérülés miatt nem nevezték
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Mantova–Spezia 4–1
Spezia: Nagy Ádámot a félidőben lecserélték
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Afumati–Sepsi OSK 2–2
Sepsi: Sigér Dávid a félidőben állt be
SZERBIA
Szuperliga
Radnicski Nis–Topolya 1–1
Topolya: Mezei Szabolcs a 63. percben állt be
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahelyi AC–Eperjes 0–0
DAC: Redzic Damirt a 90+3. percben kiállították, Tuboly Máté végig a pályán volt
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Göztepe–Kocaelispor 0–0
Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt, a 44. percben sárga lapot kapott
Alanyaspor–Kasimpasa 1–2
Kasimpasa: Szalai Attilát a félidőben lecserélték
Rizespor–Fenerbahce 2–5
Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt
NOVEMBER 24., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin
Pogon: Molnár Rajmund