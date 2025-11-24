Légióskörkép: Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában is született magyar gól

A MAGYAR LÉGIÓSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

NOVEMBER 18., KEDD

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, nyolcaddöntő

Aluminij–Polana 7–1

Aluminij: Tanyi Barnabás az 59. percben, 6–1-nél állt be

NOVEMBER 19., SZERDA

–

NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

–

NOVEMBER 21., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Preston North End–Blackburn Rovers 1–2

Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt a keretben

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Eintracht Braunschweig 1–0

Hertha: Dárdai Márton végig a pályán volt

Braunschweig: Szabó Levente nem állt be

ROMÁNIA

Superliga

FK Csíkszereda–Unirea Slobozia 2–1

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a 85. percben állt be, Eppel Márton a 75. percben gólt szerzett, a 90+3. percben lecserélték, Ferenczi János végigjátszotta a mérkőzést, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést., Kaján Norbert nem állt be, Kelemen Dávid nem volt a keretben, Nagy János nem volt a keretben, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, gólpasszt adott Eppelnek, Szabó Bálint sárga lapok miatt eltiltását töltötte, Szalay Szabolcs a 70. percben állt be csereként, Végh Bence végigjátszotta a mérkőzést.

NOVEMBER 22., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool FC–Nottingham Forest 0–3

Liverpool: Kerkez Milos kezdő volt, a 68. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végigjátszotta az összecsapást

Championship (II. osztály)

Coventry City–West Bromwich Albion 3–2

WBA: Callum Styles a 81. percben csereként lépett pályára

Portsmouth–Millwall 3–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk végigjátszotta az összecsapást

League One (III. osztály)

Port Vale–Plymouth Argyle 0–1

Plymouth: Szűcs Kornél végigjátszotta az összecsapást

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Lokeren–FC Bruges II 3–2

Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a meccskeretben

Kortrijk–Lommel 4–2

Kortrijk: Dénes Vilmos a 81. percben csereként lépett pályára

Lommel: Vancsa Zalán nem volt a meccskeretben

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

PSG–Le Havre 3–0

Le Havre: Loic Nego kezdő volt, a 84. percben lecserélték

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Piast Gliwice 1–3

Raków: Baráth Péter a szünetben csereként lépett pályára

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–Bayer Leverkusen 1–3

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a meccskeretben

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Universitatea Cluj 0–2

UTA: Zsóri Dániel nem volt a meccskeretben

Liga 2 (II. osztály)

Tunari–ASA Marosvásárhely 1–2

ASA: Demeter Zsombor kezdőként végigjátszotta a meccset, Major Sámuel kezdőként végigjátszotta a meccset.

Gloria Bistrita–Olimpia Szatmárnémeti 0–1

Olimpia: Bontas Kristóf a 69. percben állt be; Pintér Bence sérült, nem nevezték; Torvund Alexander kezdett, a 81. percben lecserélték.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Falkirk 0–3

Dundee United: Keresztes Krisztián végigjátszotta az összecsapást

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Castellón 1–3

Andorra: Yaakobishvili Antal nem volt a meccskeretben, Yaakobishvili Áron kispados volt, nem lépett pályára

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Zsolna–Trencsén 4–1

Zsolna: Szánthó Regő kispados volt, nem lépett pályára

Kassa–Nagyszombat 1–2

Kassa: Kovács Mátyás kezdő volt, a 46. percben gólt szerzett, a 63. percben lecserélték.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Koper–Aluminij 4–1

Aluminij: Tanyi Barnabás a 74. percben csereként lépett pályára

2. SNL (II. osztály)

Slovan Ljubljana–Nafta Lendva 2–4

Nafta: Dragóner Áron kezdőként végigjátszotta a meccset, Keresztes Noel kezdett, a 69. percben gólt szerzett, a 90+2. percben lecserélték. Németh Ervin nem állt be

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Genclerbirligi 3–2

Galatasaray: Sallai Roland kezdő volt, a 94. percben kiállították

Genclerbirligi: Csoboth Kevin nem volt a meccskeretben

NOVEMBER 23., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–Grazer AK 1–2

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt

GAK: Jánó Zétényt a 42. percben lecserélték

CIPRUS

Cyprus League

Paralimni–Anorthoszisz 2–3

Anorthoszisz: Kiss Tamás a 76. percben állt be

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–Werder Bremen 2–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán végig a pályán volt

St. Pauli–Union Berlin 0–1

Union Berlin: Schäfer Andrást sérülés miatt nem nevezték

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Mantova–Spezia 4–1

Spezia: Nagy Ádámot a félidőben lecserélték

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Afumati–Sepsi OSK 2–2

Sepsi: Sigér Dávid a félidőben állt be

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski Nis–Topolya 1–1

Topolya: Mezei Szabolcs a 63. percben állt be

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Eperjes 0–0

DAC: Redzic Damirt a 90+3. percben kiállították, Tuboly Máté végig a pályán volt

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Göztepe–Kocaelispor 0–0

Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt, a 44. percben sárga lapot kapott

Alanyaspor–Kasimpasa 1–2

Kasimpasa: Szalai Attilát a félidőben lecserélték

Rizespor–Fenerbahce 2–5

Rizespor: Mocsi Attila végig a pályán volt

NOVEMBER 24., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

19.00: Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin

Pogon: Molnár Rajmund