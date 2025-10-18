Nemzeti Sportrádió

Liga 2: bákói győzelemmel közelít a felsőházi helyekhez a Sepsi

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 13:14
null
Fotó: FC Bacau/Facebook
Címkék
Sepsi OSK román foci Sepsi Liga 2
Bákóban győzött szombat délelőtt a Sepsi OSK a román másodosztályban, így a székelyföldi csapat pontszámban már beérte a felsőházi rájátszást érő hatodik helyen álló Resicabányát.

Az újonc bákói csapat még a műfüves pályájával sem tudta megnehezíteni a Sepsi dolgát, a vendégcsapat végig uralta a találkozót, szurkolói pedig hangerőben is rávertek a csekély számú hazai nézőre. Sigér Dávidék ráadásul a vezetést is gyorsan megszerezték, Alin Techeres beadását a hosszú oldalon berobbanó Ignacio Heras akrobatikus mozdulattal, a levegőből küldte a hálóba. A szezon kezdete után érkezett spanyol támadó hetek óta a szentgyörgyiek első számú támadófegyverének számít, ezúttal ötödször volt kezdő, és a ráadáspercekben az ötödik gólját is megszerezte – Nicolae Paun labdaszerzése után az egyből a védők mögé lőtt labdával tört a kapura.

LIGA 2
10. forduló
FC Bacau–Sepsi OSK 0–2 (Heras 13., 90+4.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést

FC Voluntari–ASA Marosvásárhely 3–3
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 74. percben állt be

Campulung Muscel–Olimpia Szatmárnémeti 3–0
Szatmárnémeti: Pintér Bence és Torvund Alexander végig a pályán volt, Bontas Kristófot nem nevezték a mérkőzésre

Az állás: 1. Corvinul 26 pont, 2. Nagyvárad 22 pont, 3. Chindia 20 pont, 4. Marosvásárhely 20 pont, …8. Sepsi 19 pont, …22. Szatmárnémeti 4 pont

 

Sepsi OSK román foci Sepsi Liga 2
Legfrissebb hírek

Orbán Viktor: Amíg visszakapaszkodunk a világ tetejére, el kell telnie néhány évnek

Magyar válogatott
2025.10.14. 09:51

Liga 2: Sigér Dávid győztes találatnál adott gólpasszt

Minden más foci
2025.10.05. 14:08

Távozik a Csíkszeredától Babati Benjámin

Minden más foci
2025.10.01. 14:47

Liga 2: nyolcvanpercnyi vezetés ellenére pont nélkül maradt a Sepsi Bukarestben

Minden más foci
2025.09.30. 18:30

Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben

Minden más foci
2025.09.26. 16:00

Liga 2: sorozatban negyedszer nyert a Sepsi

Minden más foci
2025.09.20. 13:04

Két kaput találó lövés három pontot ért a Sepsinek

Minden más foci
2025.09.13. 12:40

Jogosulatlan játék miatt elvettek egy pontot a Sepsitől

Minden más foci
2025.09.10. 21:31
Ezek is érdekelhetik