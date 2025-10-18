Liga 2: bákói győzelemmel közelít a felsőházi helyekhez a Sepsi

Az újonc bákói csapat még a műfüves pályájával sem tudta megnehezíteni a Sepsi dolgát, a vendégcsapat végig uralta a találkozót, szurkolói pedig hangerőben is rávertek a csekély számú hazai nézőre. Sigér Dávidék ráadásul a vezetést is gyorsan megszerezték, Alin Techeres beadását a hosszú oldalon berobbanó Ignacio Heras akrobatikus mozdulattal, a levegőből küldte a hálóba. A szezon kezdete után érkezett spanyol támadó hetek óta a szentgyörgyiek első számú támadófegyverének számít, ezúttal ötödször volt kezdő, és a ráadáspercekben az ötödik gólját is megszerezte – Nicolae Paun labdaszerzése után az egyből a védők mögé lőtt labdával tört a kapura.

LIGA 2

10. forduló

FC Bacau–Sepsi OSK 0–2 (Heras 13., 90+4.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid végigjátszotta a mérkőzést

FC Voluntari–ASA Marosvásárhely 3–3

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel a 74. percben állt be

Campulung Muscel–Olimpia Szatmárnémeti 3–0

Szatmárnémeti: Pintér Bence és Torvund Alexander végig a pályán volt, Bontas Kristófot nem nevezték a mérkőzésre

Az állás: 1. Corvinul 26 pont, 2. Nagyvárad 22 pont, 3. Chindia 20 pont, 4. Marosvásárhely 20 pont, …8. Sepsi 19 pont, …22. Szatmárnémeti 4 pont