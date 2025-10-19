Nemzeti Sportrádió

Feltámadt a Kassa, kétgólos hátrányból fordított a Nagymihály ellen

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 18:13
null
Fotó: FC Kassa
Címkék
Kassa Nagymihály FC Kassa Niké Liga
A szlovák labdarúgó Niké Liga 11. fordulójában a Kassa már kétgólos hátrányban volt a Nagymihállyal szemben, ám a magyar többségi tulajdonban lévő klub bő negyedóra alatt megfordította a mérkőzést, és 3–2-re győzött.

Nem kezdte jól a kelet-szlovákiai rangadót a Kassa, amelynek kispadján ezúttal már Frantisek Straka ült. A találkozó elején inkább a vendégek irányítottak, az 5. percben Ben Cottrell kísérletét kellett hárítania David Siposnak. A hazaiak csak a félidő derekán kezdtek belelendülni, de Vladimir Perisic perdítése elkerülte a kaput. A 31. percben Kovács Mátyás remek akciója után Roman Cerepkai és David Gallovic nem értették meg egymást, így odalett a helyzet. A másik oldalon viszont pontosabbak voltak a vendégek: egy bal oldali beadás után Tornike Doszenidze fejjel volt eredményes.

Rögtön a szünet után Karlo Miljanic előtt adódott nagy lehetőség, ám pontatlanul célzott – nem úgy, mint az 53. percben Ben Cottrell, aki finom mozdulattal átemelte a kifutó hazai kapust, megduplázva a Nagymihály előnyét.

Ekkor kevesen hittek a Kassa feltámadásában, ám a hazaiak életre keltek: tizenkilenc perc alatt megfordították a mérkőzést. Előbb Zyen Jones szépített, majd David Gallovic egyenlített, végül három perccel a vége előtt Karlo Miljanic eldöntötte a rangadót.

A hármas sípszó után a Kassai Arénában 5076 néző ünnepelte extázisban a csapatot – a Kassa vérbeli rangadót nyert, és már csak egy pontra van az utolsó előtti helytől.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
Kassa–Nagymihály 3–2
Kassa: Kovács Mátyást a 61. percben lecserélték

 

Kassa Nagymihály FC Kassa Niké Liga
Legfrissebb hírek

A futballt gólra játsszák: hiába a DAC öt kapufája, a Zsolnáé lett a három pont

Minden más foci
32 perce

Megszakadt a komáromiak rossz sorozata a Niké Ligában

Minden más foci
Tegnap, 20:28

Hiába vezetett két góllal az Újpest, a DAC nyerte meg a felkészülési mérkőzést

Labdarúgó NB I
2025.10.09. 18:13

Frantisek Straka lett az FC Kassa edzője – hivatalos

Minden más foci
2025.10.08. 17:01

Niké Liga: Kovács Mátyás a forduló válogatottjában; Frantisek Straka ülhet le a Kassa kispadjára

Minden más foci
2025.10.07. 22:40

Csalódásként élik meg a szakolcai pontszerzést a DAC-nál

Minden más foci
2025.10.06. 12:41

Csupán döntetlent játszott Szakolcán, ám ismét élre állt a Dunaszerdahely

Minden más foci
2025.10.05. 18:53

Akad pozitívum is a Kassa eddigi szereplésében: Kovács Mátyás

Minden más foci
2025.10.05. 12:00
Ezek is érdekelhetik