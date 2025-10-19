Feltámadt a Kassa, kétgólos hátrányból fordított a Nagymihály ellen

Nem kezdte jól a kelet-szlovákiai rangadót a Kassa, amelynek kispadján ezúttal már Frantisek Straka ült. A találkozó elején inkább a vendégek irányítottak, az 5. percben Ben Cottrell kísérletét kellett hárítania David Siposnak. A hazaiak csak a félidő derekán kezdtek belelendülni, de Vladimir Perisic perdítése elkerülte a kaput. A 31. percben Kovács Mátyás remek akciója után Roman Cerepkai és David Gallovic nem értették meg egymást, így odalett a helyzet. A másik oldalon viszont pontosabbak voltak a vendégek: egy bal oldali beadás után Tornike Doszenidze fejjel volt eredményes.

Rögtön a szünet után Karlo Miljanic előtt adódott nagy lehetőség, ám pontatlanul célzott – nem úgy, mint az 53. percben Ben Cottrell, aki finom mozdulattal átemelte a kifutó hazai kapust, megduplázva a Nagymihály előnyét.

Ekkor kevesen hittek a Kassa feltámadásában, ám a hazaiak életre keltek: tizenkilenc perc alatt megfordították a mérkőzést. Előbb Zyen Jones szépített, majd David Gallovic egyenlített, végül három perccel a vége előtt Karlo Miljanic eldöntötte a rangadót.

A hármas sípszó után a Kassai Arénában 5076 néző ünnepelte extázisban a csapatot – a Kassa vérbeli rangadót nyert, és már csak egy pontra van az utolsó előtti helytől.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

Kassa–Nagymihály 3–2

Kassa: Kovács Mátyást a 61. percben lecserélték