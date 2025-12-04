Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi BL: szépen zárná az évet a Veszprém a Sporting ellen

2025.12.04. 11:45
A piros mezes veszprémiek ősszel drámai körülmények között maradtak alul Lisszabonban (Fotó: One Veszprém)
A portugál bajnok Sporting érkezik a One Veszprém Arénába, a hazaiak mestere hatvan percig tartó jó játékot vár, a vendégek balátlövője élvezetes meccsre számít Európa egyik legjobb csapata ellen.

Berlini vereségével messzebb került az automatikusan negyeddöntőt érő második helytől a veszprémi férfi kézilabdacsapat a Bajnokok Ligájában, de még öt mérkőzés hátravan a csoportkörből, így a bakonyiak helyzete nem reménytelen. Ám ha el akarják érni a „könnyített utat”, több vereség már nem fér bele a folytatásban.

Idén még egy BL-erőpróba vár az Építőkre, a szintén tízpontos portugál Sporting érkezik a veszprémi arénába. Ősszel a felek már találkoztak egymással, akkor izgalmas körülmények között a Costa testvérek vezérletével a lisszaboniak győztek 33–32-re.

„Egyenlő erők harcát lehetett látni a portugáliai mérkőzésen – emlékezett vissza arra az összecsapásra Xavier Pascual, a Veszprém mestere klubja felületén. – Ebben a csoportban több kifejezetten jó együttes szerepel, ennek megfelelően sok a hasonló mérkőzés, a csaták jellemzően az utolsó percekben dőlnek el, erre számítok most is.”

A katalán mester hozzátette, az elitligában minden találkozó fontos, rengeteg múlhat egy-egy ponton is. „Ez az utolsó hazai mérkőzésünk az idén az európai porondon, szeretnénk szépen zárni az évet, illetve szeretnénk kedvező helyzetből várni a februári folytatást. Meg kell próbálnunk minél tovább, ha lehet, hatvan percen keresztül jól játszani. A Spor­ting számos alkalommal megmutatta már, hogy erős csapat, végig oda kell figyelni minden játékosára.”

Ahmed Hesam, a Veszprém balátlövője:

„Az őszi meccsünk színvonalas volt, sajnos vesztettünk. Tizenkét gólt szereztem, emiatt emlékezetes marad, nagyszerű érzés ennyiszer betalálni, főleg védőjátékosként, de nagyon rossz így veszíteni. Várom az újbóli találkozásunkat, remélem, ezúttal a mi javunkra dől el, és talán még ennél is többször találok be…”

A Veszprém eddig két BL-meccset vívott hazai pályán a Sporting ellen, mindkettőt meg is nyerte. 2019. március 30-án 35–29-re győzött, az akkor pályára lépők közül mára csupán a szlovén jobbszélső, Gasper Marguc maradt a keret tagja. Idén februárban szorosan alakult a két csapat bakonyi találkozója, az utolsó percben hiába egyenlítettek a vendégek, Orri Freyr Thorkelsson gólját nem adták meg, mert az izlandi szélső belépett, így egygólos előnye tudatában támadhatta végig a hátralévő másodperceket az Építők, amit szépen kijátszott.

A már említett Thorkelsson az októberi meccsen tíz gólig jutott, Francisco Costa kilencig, ők ketten a portugálok legeredményesebb játékosai a BL-ben, előbbi 52, utóbbi 66 alkalommal talált be. A Veszprém részéről Nedim Remili a góllövőlista vezetője, a francia jobbátlövő 56 gólnál tart.

Francisco testvére, Martim – aki a mindent eldöntő gólt szerezte azon a bizonyos októberi találkozón – is megszólalt a meccs előtt. „Újabb nagyszerű kupaeste előtt állunk, mi, játékosok éppen az ilyen mérkőzéseket szeretjük. Számos élményben volt már részünk ebben a BL-idényben, magas színvonalú meccseket vívtunk. Erre törekszünk Európa egyik legjobb csapata ellen is, intenzív játékra készülünk, és szeretnénk jól érezni magunkat” – fogalmazott a portugál balátlövő.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Kolstad (norvég)–Füchse Berlin (német)
20.45: Nantes (francia)–Industria Kielce (lengyel)

A-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk 

1. Füchse Berlin

9

9

319–283

+36 

18 

2. Aalborg

10

8

1

1

319–280

+39 

17 

3. VESZPRÉM

9

5

4

305–283

+22 

10 

4. Sporting

9

5

4

309–305

+4 

10 

5. Nantes

9

4

5

286–265

+21 

6. Kielce

9

3

1

5

288–297

–9 

7. Dinamo Bucuresti

10

1

9

284–315

–31 

8. Kolstad

9

1

8

259–341

–82 

 

 

ONE Veszprém Xavier Pascual Sporting férfi kézilabda Bajnokok Ligája
