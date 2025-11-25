„Nem ez volt a legjobb meccsünk” – a duplázó Molnár Rajmund az 5–1-es siker után

Molnár Rajmund végig a pályán volt a Zaglebie ellen 5–1-re megnyert mérkőzésen, és a duplájának köszönhetően már három találata van a lengyel bajnokságban. A korábban a válogatott keretbe is meghívott támadó természetesen boldogan nyilatkozott klubja hivatalos honlapjának.

„Ilyen a futball. Legutóbb a Jagiellonia ellen rengeteg helyzetet alakítottunk ki, mégsem tudtunk betalálni. Most viszont jöttek a gólok.”

A Pogon igen jól használta ki a helyzeteit, hiszen hat kaput eltaláló lövéséből öt gólt is szerzett.

„Nagyon gyorsan jött az első gól, ez sokat segített. De elismerés illeti a Zaglebiét, amely jól játszott a kapott gól után is, egyes időszakokban uralták is a mérkőzést. Boldogok vagyunk, mert nyertünk, de az eredmény ellenére ez egy nehéz meccs volt.”

A Jagiellonia ellen több helyzete volt a Pogonnak, erre is reagált Molnár.

„Ahogy már mondtam, ilyen a futball. Őszintén szólva, nem ez volt a legjobb meccsünk. De ha így is nyerünk 5–1-re, akkor egy szót sem szólhatunk. Most már a következő meccsre kell koncentrálnunk, azt is meg akarjuk nyerni, és remélhetőleg a teljesítményünk is jobb lesz.”

Molnár a saját teljesítményéről is beszélt.

„Nagyon balszerencsés voltam az előző két meccsen, hiszen háromszor is eltaláltam a kapufát. Sok lehetőségem volt, mégsem sikerült gólt szereznem. Most végre eljött az áttörés, és néha egy gól is elég ahhoz, hogy meginduljunk felfelé, remélem, nálam is így lesz. De büszke vagyok a csapatra és magamra is. Szeretnék újabb gólokat szerezni.”

A Pogon a következő fordulóban Katowicében lép pályára.

„Az is nehéz mérkőzés lesz. Későn játszunk, szóval várhatóan nagyon hideg lesz. De a győzelemért utazunk Katowicébe, minden meccsen a három pontért lépünk pályára.”

A két vereség után nyerő Pogon 20 ponttal a 10. helyen áll, a Zaglebie 21-gyel a kilencedik.

LENGYELORSZÁG

EKSTRAKLASA, 16. FORDULÓ

Pogon Szczecin–Zaglebie Lubin 5–1

Az élcsoport: 1. Górnik Zabrze 30 pont, 2. Jagiellonia 27 (14), 3. Wisla Plock 27 (15)