Tovább robog Werner Lipcséje, Gulácsiék legyőzték a Hamburgot is

2025.10.18. 17:45
Christoph Baumgartner duplázott, a Leipzig nyert (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Leipzig Leverkusen
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 7. fordulójában az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a Hamburgot, míg a Leverkusen 4–3-ra nyert a Mainz vendégeként.

RB Leipzig–Hamburg

A lipcseieknél természetesen most is kezdőként lépett pályára Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A meccs amúgy a német élvonal két legfiatalabb edzőjének összecsapása is volt: a lipcseiek trénere, Ole Werner 37 évesen, míg a Hamburg szakvezetője, Merlin Polzin 34 esztendősen ült a kispadon.

Bár az első félidőben a Hamburg veszélyesen játszott, és kialakított pár helyzetet, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést Christoph Baumgartner révén.

A második félidő elején, a 48. percben Albert Lokonga 17 méteres lövése talált utat a kapuba, ám nem sokáig volt döntetlen az állás, mivel a 50. percben Baumgartner ismét eredményes volt. A hirtelen gólváltást nem követte több, a vége maradt 2–1 a Lipcsének, amely Werner irányítása alatt már az ötödik győzelmét könyvelhette el hét mérkőzésből. Gulácsi és Orbán végigjátszották a találkozót.

Mainz–Bayer Leverkusen

Óriási gólparádét hozott a 2024-es bajnok, Leverkusen vendégjátéka. Összesen hétszer találtak hálóba a csapatok, és egészen a 100 perces csata utolsó pillanatáig izgalmas meccset játszottak. Végül Alejandro Grimaldo duplájának is köszönhetően a vendégek 4–3-ra győztek.

Robert Andrich, a Leverkusen védője különleges rekordot állított fel. A Bundesliga történetében ő lett az első játékos, aki sorozatban 38 idegenbeli meccsen maradt veretlen a csapatával. Ebben nincsenek benne azok az összecsapások, amelyeken nem lépett pályára. A korábbi, 37-es rekordot Philipp Lahm és a brazil Dante tartotta.

Wolfsburg–VfB Stuttgart

A Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg  hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a harmadik helyen álló Stuttgarttól. Dárdai végig a kispadon ült.

NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
Heidenheim–Werder Bremen 2–2 (Schimmer 67., Föhrenbach 84., ill. Grüll 50., Stage 69.)
1. FC Köln–Augsburg 1–1 (El Mala 76., ill. Rieder 54. – 11-esből)
Mainz–Bayer Leverkusen 3–4 (Li Szung Dzse 34., Amiri 71., Sieb 90., ill. Grimaldo 11., 45+3. – az elsőt 11-esből, Kofane 24., Terrier 87.)
RB Leipzig–Hamburg 2–1 (Baumgartner 45., 50., ill. Lokonga 48.)
Wolfsburg–VfB Stuttgart 0–3 (Tomas 35., Mittelstädt 55., Stiller 80.)
Később
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Hoffenheim
Pénteken játszották
Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (Doekhi 3., 26., R. Khedira 81., ill. Tabakovic 33.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München6625–3+2218
2. RB Leipzig751110–9+116
3. Stuttgart75211–6+515
4. Borussia Dortmund64212–4+814
5. Bayer Leverkusen742116–11+514
6. 1. FC Köln732212–10+211
7. Union Berlin731311–14–310
8. Eintracht Frankfurt63317–16+19
9. Freiburg62229–908
10. Hamburg72237–10–38
11. Werder Bremen722311–16–58
12. St. Pauli62138–9–17
13. Augsburg721412–14–27
14. Hoffenheim62139–12–37
15. Wolfsburg71248–13–55
16. Mainz71158–14–64
17. Heidenheim71156–13–74
18. Mönchengladbach7346–15–93

 

 

