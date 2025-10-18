Tovább robog Werner Lipcséje, Gulácsiék legyőzték a Hamburgot is

RB Leipzig–Hamburg

A lipcseieknél természetesen most is kezdőként lépett pályára Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A meccs amúgy a német élvonal két legfiatalabb edzőjének összecsapása is volt: a lipcseiek trénere, Ole Werner 37 évesen, míg a Hamburg szakvezetője, Merlin Polzin 34 esztendősen ült a kispadon.

Bár az első félidőben a Hamburg veszélyesen játszott, és kialakított pár helyzetet, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést Christoph Baumgartner révén.

A második félidő elején, a 48. percben Albert Lokonga 17 méteres lövése talált utat a kapuba, ám nem sokáig volt döntetlen az állás, mivel a 50. percben Baumgartner ismét eredményes volt. A hirtelen gólváltást nem követte több, a vége maradt 2–1 a Lipcsének, amely Werner irányítása alatt már az ötödik győzelmét könyvelhette el hét mérkőzésből. Gulácsi és Orbán végigjátszották a találkozót.

Mainz–Bayer Leverkusen

Óriási gólparádét hozott a 2024-es bajnok, Leverkusen vendégjátéka. Összesen hétszer találtak hálóba a csapatok, és egészen a 100 perces csata utolsó pillanatáig izgalmas meccset játszottak. Végül Alejandro Grimaldo duplájának is köszönhetően a vendégek 4–3-ra győztek.

Robert Andrich, a Leverkusen védője különleges rekordot állított fel. A Bundesliga történetében ő lett az első játékos, aki sorozatban 38 idegenbeli meccsen maradt veretlen a csapatával. Ebben nincsenek benne azok az összecsapások, amelyeken nem lépett pályára. A korábbi, 37-es rekordot Philipp Lahm és a brazil Dante tartotta.

Wolfsburg–VfB Stuttgart

A Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a harmadik helyen álló Stuttgarttól. Dárdai végig a kispadon ült.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

Heidenheim–Werder Bremen 2–2 (Schimmer 67., Föhrenbach 84., ill. Grüll 50., Stage 69.)

1. FC Köln–Augsburg 1–1 (El Mala 76., ill. Rieder 54. – 11-esből)

Mainz–Bayer Leverkusen 3–4 (Li Szung Dzse 34., Amiri 71., Sieb 90., ill. Grimaldo 11., 45+3. – az elsőt 11-esből, Kofane 24., Terrier 87.)

RB Leipzig–Hamburg 2–1 (Baumgartner 45., 50., ill. Lokonga 48.)

Wolfsburg–VfB Stuttgart 0–3 (Tomas 35., Mittelstädt 55., Stiller 80.)

Később

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt

17.30: St. Pauli–Hoffenheim

Pénteken játszották

Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (Doekhi 3., 26., R. Khedira 81., ill. Tabakovic 33.)