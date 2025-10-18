Tovább robog Werner Lipcséje, Gulácsiék legyőzték a Hamburgot is

RB Leipzig–Hamburg
A lipcseieknél természetesen most is kezdőként lépett pályára Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A meccs amúgy a német élvonal két legfiatalabb edzőjének összecsapása is volt: a lipcseiek trénere, Ole Werner 37 évesen, míg a Hamburg szakvezetője, Merlin Polzin 34 esztendősen ült a kispadon.
Bár az első félidőben a Hamburg veszélyesen játszott, és kialakított pár helyzetet, mégis a hazaiak szerezték meg a vezetést Christoph Baumgartner révén.
A második félidő elején, a 48. percben Albert Lokonga 17 méteres lövése talált utat a kapuba, ám nem sokáig volt döntetlen az állás, mivel a 50. percben Baumgartner ismét eredményes volt. A hirtelen gólváltást nem követte több, a vége maradt 2–1 a Lipcsének, amely Werner irányítása alatt már az ötödik győzelmét könyvelhette el hét mérkőzésből. Gulácsi és Orbán végigjátszották a találkozót.
Mainz–Bayer Leverkusen
Óriási gólparádét hozott a 2024-es bajnok, Leverkusen vendégjátéka. Összesen hétszer találtak hálóba a csapatok, és egészen a 100 perces csata utolsó pillanatáig izgalmas meccset játszottak. Végül Alejandro Grimaldo duplájának is köszönhetően a vendégek 4–3-ra győztek.
Robert Andrich, a Leverkusen védője különleges rekordot állított fel. A Bundesliga történetében ő lett az első játékos, aki sorozatban 38 idegenbeli meccsen maradt veretlen a csapatával. Ebben nincsenek benne azok az összecsapások, amelyeken nem lépett pályára. A korábbi, 37-es rekordot Philipp Lahm és a brazil Dante tartotta.
Wolfsburg–VfB Stuttgart
A Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg hazai pályán háromgólos vereséget szenvedett a harmadik helyen álló Stuttgarttól. Dárdai végig a kispadon ült.
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
Heidenheim–Werder Bremen 2–2 (Schimmer 67., Föhrenbach 84., ill. Grüll 50., Stage 69.)
1. FC Köln–Augsburg 1–1 (El Mala 76., ill. Rieder 54. – 11-esből)
Mainz–Bayer Leverkusen 3–4 (Li Szung Dzse 34., Amiri 71., Sieb 90., ill. Grimaldo 11., 45+3. – az elsőt 11-esből, Kofane 24., Terrier 87.)
RB Leipzig–Hamburg 2–1 (Baumgartner 45., 50., ill. Lokonga 48.)
Wolfsburg–VfB Stuttgart 0–3 (Tomas 35., Mittelstädt 55., Stiller 80.)
Később
18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Eintracht Frankfurt
17.30: St. Pauli–Hoffenheim
Pénteken játszották
Union Berlin–Mönchengladbach 3–1 (Doekhi 3., 26., R. Khedira 81., ill. Tabakovic 33.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|6
|6
|–
|–
|25–3
|+22
|18
|2. RB Leipzig
|7
|5
|1
|1
|10–9
|+1
|16
|3. Stuttgart
|7
|5
|–
|2
|11–6
|+5
|15
|4. Borussia Dortmund
|6
|4
|2
|–
|12–4
|+8
|14
|5. Bayer Leverkusen
|7
|4
|2
|1
|16–11
|+5
|14
|6. 1. FC Köln
|7
|3
|2
|2
|12–10
|+2
|11
|7. Union Berlin
|7
|3
|1
|3
|11–14
|–3
|10
|8. Eintracht Frankfurt
|6
|3
|–
|3
|17–16
|+1
|9
|9. Freiburg
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|10. Hamburg
|7
|2
|2
|3
|7–10
|–3
|8
|11. Werder Bremen
|7
|2
|2
|3
|11–16
|–5
|8
|12. St. Pauli
|6
|2
|1
|3
|8–9
|–1
|7
|13. Augsburg
|7
|2
|1
|4
|12–14
|–2
|7
|14. Hoffenheim
|6
|2
|1
|3
|9–12
|–3
|7
|15. Wolfsburg
|7
|1
|2
|4
|8–13
|–5
|5
|16. Mainz
|7
|1
|1
|5
|8–14
|–6
|4
|17. Heidenheim
|7
|1
|1
|5
|6–13
|–7
|4
|18. Mönchengladbach
|7
|–
|3
|4
|6–15
|–9
|3