Sportújságíró-válogatott: hatodik hely Egyiptomban

Három napon át, nyolc csapattal zajlott a 15. egyiptomi nemzetközi futballtorna, amelyre tavalyi, Sarm-es-Sejkben elért 3. helye után a Magyar Sportújságírók Szövetsége csapata is meghívást kapott. A tornának a fantasztikus új kampusszal rendelkező Senghor Egyetem és az alexandriai Egyiptomi-Japán Tudományegyetem létesítménye adott otthont.

Akcióban magyar sportújságíró-válogatott

Az MSÚSZ csapata az első játéknapon elért eredményeivel a pénteki középdöntőbe jutott. A címvédő Al-Ahlitól elszenvedett vereség (1–4, G: Csillag) után a mieink fölényesen legyőzték (7–1) német csapatot – a góljainkat Csillag Péter (2), Zalán Attila (2) Németh Attila, Selmeczi Richárd és Szöllősi György szerezte. Az utolsó csoportmeccsen a házigazda Senghor University ellen hatalmas küzdelemben 4–4-es döntetlent játszott a Fazekas Zoltán csapatkapitány által vezetett magyar sportújságíró-válogatott (Németh Attila kétszer, Csillag Péter és Olasz Gergő egyszer-egyszer talált be az egyetemi csapat kapujába), a hazaiak egyenlítése az utolsó percben azt jelentette, hogy jobb gólkülönbséggel ők jutottak a 2., mi pedig a 3. helyen a középdöntőbe, ahol a talpon maradt hat csapat két hármas csoportban folytatta pénteken a küzdelmeket – a mieink a németek és a románok kiesésével egyetlen európaiként.

A kulturális és sportdiplomáciai kapcsolatok építését is szolgáló esemény második napján a nemzetközi mezőny közösen látogatott el az ókor világhírű intézményének szellemi örökségét ápoló Alexandriai Könyvtárba, amelynek kairói kutatóközpontja adott otthont szerdán a magyar delegációt vezető Szöllősi György MSÚSZ-elnök könyve, a Puskás Ferenc, a legismertebb magyar című kötet arab nyelvű változata ünnepélyes bemutatójának.

A sportújságíró-válogatott tagjai az Alexandriai Könyvtárban

Ami a futballt illeti, az első játéknap biztató eredményei után a folytatás nem hozott sikert. A csoportrendszerben bonyolított középdöntőben a magyar csapat két sokkal jobb játékerőt képviselő ellenféllel találkozott, és előbb az alexandriai Sporting kötelékében működő alakulattól szenvedett 8–0-s, majd a címvédőtől, az Al-Ahli klubtagjaitól 11–2-es vereséget (a gólszerzőnk mindkétszer Csillag Péter volt). Az 5. hely sorsáról hetesrúgások döntöttek, a maratoni párharc végén a magyar fél 8–7-re alulmaradt az Egyiptomi-Japán Egyetem csapatával szemben.

Fazekas Zoltán volt a magyar újságírócsapat kapitánya

A tornát az Al-Ahli nyerte meg, miután a döntőben hetesekkel legyőzte a Sportingot, a bronzérmet Egyiptom médiaválogatottja szerezte meg. Az európai résztvevők közül Németország a 7., Románia a 8. helyen végzett. A szombati díszes záróünnepség során a színpadon a magyar együttes nevében Fazekas Zoltán csapatkapitány mondott köszönetet a kitűnő szervezésért Mahmud Ezzatnak, az Alexandriai könyvtár stratégiai tudományok központját vezető igazgatónak.

Csapatunk tagjai Mahmud Ezzattal

A magyar csapat tagjai

Bódi Csaba (Heves Megyei Hírlap), Csillag Péter (Nemzeti Sport, megbízott delegációvezető), Fazekas Zoltán (Nemzeti Sport), Fehér György (szabadúszó), Kovács Gergely (Rézbong Kiadó), Németh Attila (Nemzeti Sport), Olasz Gergő (Nemzeti Sportrádió), Selmeczi Richárd (szabadúszó), Somlóvári Dávid (Nemzeti Sport), Szöllősi György (Nemzeti Sport, az MSÚSZ elnöke; az első játéknap után a Bozsik József születésének 100. évfordulóját érintő budapesti elfoglaltságai miatt hazautazott), Zalán Attila (Nemzeti Sport).