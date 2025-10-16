A Csíkszereda a ráadásban mentett pontot a Kolozsvár ellen

Superliga, az 5. fordulóból pótolt mérkőzés

FK Csíkszereda–Kolozsvári CFR 2–2 (1–1)

Csíkszereda, Városi-stadion, 2500 néző. Vezeti: George Gaman

FK Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Celic, Ferenczi – Végh, Veres (Dusinszki, 82.) – Anderson Ceará, Bödő (Bakos, 64.), Szalay (Jebari, 64.) – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Bloj, Palmes, Kaján, Dolny, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Gergely, Csürös, Bakos, Jebari.

CFR: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Paun (Emerllahu, 52.), Keita, Djokovic (Szlimani, 69.) – Cordea (Korenica, 52.), L. Munteanu, Sfait (Biliboc, 52.). Vezetőedző: Andrea Mandorlini

Kispadon: Gal, Valceanu, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Perianu, Korenica, Biliboc, Ciubancan, Cernigoi, Slimani.

Gólszerző: Eppel (39.), Pászka (90+9. –11-esből), ill. Cordea (17.), Szlimani (71.)

Kevés csíkszeredai és a kolozsvári szurkoló gondolta, hogy az FK és a CFR történelmi első összecsapását nem rövidnadrágban, hanem télikabátban kell majd megtekintse, de a vendégek nemzetközi kupaszereplése miatt augusztusról októberre halasztott mérkőzésen alig 4 fokos hőmérséklet fogadta a csapatokat a Hargita aljában. A több mint 2000 néző viszont egy izgalmas meccset láthatott, amelyen a videobíró is elősegítette a székelyföldi pontszerzést.

A csíki kezdőcsapatban kisebb meglepetést okozott, hogy Jozef Dolny helyett Eppel Márton kezdett centerben. Az első negyedóra főszereplője azonban a CFR középcsatára, Louis Munteanu volt, aki kétszer is helyzetbe került az első negyedórában, majd Maks Celic elcsúszása után szabadon tört be az FK tizenhatosába és könnyű gólt rúgatott Andrei Cordeával.

Hátrányban viszont az FK azonnal átvette a kezdeményezést, és hosszú percekig a CFR térfelén járatta a labdát. Végül Pászka Lóránd beívelt szabadrúgása után Eppel Márton fejelt a léc alá – a gólörömre azonban a lest jelző asszisztens miatt bő öt percet kellett várniuk a székelyföldieknek, ennyi időbe telt ugyanis, hogy a VAR a döntést felülbírálva érvényesítse a gólt.

Szünet után újra a CFR dominált, az újabb kolozsvári gólhoz azonban kellett az algériai gólrekorder, Iszlam Szlimani becserelése, aki első labdaérintéséből belőtte Lindon Emerllahu indítását, Eppelhez hasonlóan első gólját szerezve a román élvonalban. A második ziccerét viszont a csereként beállt támadó Pap Eduardba lőtte, és ezt a végén bánhatták a kolozsváriak, amikor a VAR kiszúrta Bakos Ervin buktatását a CFR tizenhatosában, Pászka Lóránd pedig egy rizikós panenkás tizenegyessel megmentett egy pontot a székelyeknek.