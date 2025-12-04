Slot a helyzetek számával elégedett volt, az eredménnyel nem a Liverpool döntetlenje után

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón – amint arról a klub honlapja beszámolt – Slot többek között arról beszélt, hogy tisztában voltak vele, nehéz feltörni ellenfelük védekezését – a Sunderland kevés gólt kapott eddigi mérkőzésein –, de többre számított a gólhelyzetek, a kidolgozott lehetőségek alapján. Szerinte a vendégek gólja nem igazi gólhelyzetből született, mivel távoli lövés pattant meg, és bár az ő egyenlítésüknél is irányt változtatott a labda, de Florian Wirtz két csel után jócskán a tizenhatoson belülről lőtt, ami viszont valódi gólszerzési esély volt. A holland tréner szerint csapata nagyjából húsz helyzetet alakított ki ezen a mérkőzésen.

Arra a felvetésre, hogy az ellenfelek talán már nem félve jönnek az Anfieldre, úgy reagált, hogy „a félelem faktor” nem múlt el, ugyanakkor elismerte, hogy a vendégcsapatok mostanában úgy érkeznek hozzájuk, hogy akár jó eredményt is elérhetnek. Már csak azért is, mert amikor az idény elején sorozatban jöttek a győzelmek, akkor sem nyertek könnyedén. Ugyanakkor nem értett teljesen egyet azzal, hogy a szerdai összecsapáson a Sunderlandnek megnőtt volna az önbizalma a második félidőre, mert szerinte végig a Liverpoolnál volt a labda, és jórészt a vendégek térfelén zajlott a játék.

A vezetőedző kitért rá, hogy az utolsó percekben közel álltak a győzelem kiharcolásához, ugyanakkor egy ellentámadásból ők is kaphattak volna gólt, de a visszafutó Federico Chiesa kisegítette Alisson Beckert, amikor Wilson Isidor a félpályáról egyedül vezette kapura a labdát.

„A döntetlent minimum megérdemeltük” – összegzett Slot.

A Liverpool FC vasárnap javított valamit az összképen, mert 2–0-ra nyert a West Ham United vendégeként, ezzel a 12. helyről előrelépett, de az újabb győzelem elmaradt. A döntetlennel jelenleg a nyolcadik pozíciót foglalja el a címvédő.

Szoboszlai sem érti, mi nem működik a Liverpoolnál „Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kellene játszanunk, és ennél tudunk is sokkal jobban. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, minden megvan hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk. Valamiért ez nem ment most sem. Szombaton van egy új lehetőség, élni kell vele” – mondta a Spíler Tv-nek a magyar középpályás, aki kitért arra is, hogy az utóbbi meccseikhez hasonlóan a West Ham ellen sem volt igazán gördülékeny a csapat játéka, még a győzelem ellenére sem. De ahogy a többi meccsen, úgy a következőn, a Leeds ellen is csak a győzelem elfogadható a Liverpool számára.

ANGOL PREMIER LEAGUE

14. FORDULÓ

LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 1–1 (0–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Atwell

LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez (C. Jones, 65.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Szalah, a szünetben) – Isak (Chiesa, 86.). Menedzser: Arne Slot

SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi (O'Nien, 90+1.), G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey (Isidor, 62.). Menedzser: Regis Le Bris

Gólszerző: Mukiele (81. – öngól), ill. Talbi (67.)