Nemzeti Sportrádió

Slot a helyzetek számával elégedett volt, az eredménnyel nem a Liverpool döntetlenje után

Vágólapra másolva!
2025.12.04. 09:41
Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Arne Slot Spíler Tv Premier League
Részben elégedett volt Arne Slot vezetőedző csapata, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool FC teljesítményével, ugyanakkor csalódott is az eredmény miatt a labdarúgó Premier League-ben a Sunderland ellen szerdán, hazai pályán kiharcolt 1–1 után.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón – amint arról a klub honlapja beszámolt – Slot többek között arról beszélt, hogy tisztában voltak vele, nehéz feltörni ellenfelük védekezését – a Sunderland kevés gólt kapott eddigi mérkőzésein –, de többre számított a gólhelyzetek, a kidolgozott lehetőségek alapján. Szerinte a vendégek gólja nem igazi gólhelyzetből született, mivel távoli lövés pattant meg, és bár az ő egyenlítésüknél is irányt változtatott a labda, de Florian Wirtz két csel után jócskán a tizenhatoson belülről lőtt, ami viszont valódi gólszerzési esély volt. A holland tréner szerint csapata nagyjából húsz helyzetet alakított ki ezen a mérkőzésen.

Arra a felvetésre, hogy az ellenfelek talán már nem félve jönnek az Anfieldre, úgy reagált, hogy „a félelem faktor” nem múlt el, ugyanakkor elismerte, hogy a vendégcsapatok mostanában úgy érkeznek hozzájuk, hogy akár jó eredményt is elérhetnek. Már csak azért is, mert amikor az idény elején sorozatban jöttek a győzelmek, akkor sem nyertek könnyedén. Ugyanakkor nem értett teljesen egyet azzal, hogy a szerdai összecsapáson a Sunderlandnek megnőtt volna az önbizalma a második félidőre, mert szerinte végig a Liverpoolnál volt a labda, és jórészt a vendégek térfelén zajlott a játék.

A vezetőedző kitért rá, hogy az utolsó percekben közel álltak a győzelem kiharcolásához, ugyanakkor egy ellentámadásból ők is kaphattak volna gólt, de a visszafutó Federico Chiesa kisegítette Alisson Beckert, amikor Wilson Isidor a félpályáról egyedül vezette kapura a labdát.

„A döntetlent minimum megérdemeltük” – összegzett Slot.

A Liverpool FC vasárnap javított valamit az összképen, mert 2–0-ra nyert a West Ham United vendégeként, ezzel a 12. helyről előrelépett, de az újabb győzelem elmaradt. A döntetlennel jelenleg a nyolcadik pozíciót foglalja el a címvédő.

Szoboszlai sem érti, mi nem működik a Liverpoolnál
„Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kellene játszanunk, és ennél tudunk is sokkal jobban. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, minden megvan hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk. Valamiért ez nem ment most sem. Szombaton van egy új lehetőség, élni kell vele” – mondta a Spíler Tv-nek a magyar középpályás, aki kitért arra is, hogy az utóbbi meccseikhez hasonlóan a West Ham ellen sem volt igazán gördülékeny a csapat játéka, még a győzelem ellenére sem. De ahogy a többi meccsen, úgy a következőn, a Leeds ellen is csak a győzelem elfogadható a Liverpool számára.

ANGOL PREMIER LEAGUE
14. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–SUNDERLAND AFC 1–1 (0–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Atwell
LIVERPOOL: Alisson – Joe Gomez (C. Jones, 65.), Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Szalah, a szünetben) – Isak (Chiesa, 86.). Menedzser: Arne Slot
SUNDERLAND: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi (O'Nien, 90+1.), G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey (Isidor, 62.). Menedzser: Regis Le Bris
Gólszerző: Mukiele (81. – öngól), ill. Talbi (67.)

  1. Arsenal

14

10

3

1

27–  7

+20

33

  2. Manchester City

14

9

1

4

32–16

+16

28

  3. Aston Villa

14

8

3

3

20–14

+6

27

  4. Chelsea

14

7

3

4

25–15

+10

24

  5. Crystal Palace

14

6

5

3

18–11

+7

23

  6. Sunderland

14

6

5

3

18–14

+4

23

  7. Brighton

14

6

4

4

24–20

+4

22

  8. Liverpool

14

7

1

6

21–21

0

22

  9. Manchester United

13

6

3

4

21–20

+1

21

10. Everton

14

6

3

5

15–17

–2

21

11. Tottenham

14

5

4

5

23–18

+5

19

12. Newcastle

14

5

4

5

19–18

+1

19

13. Brentford

14

6

1

7

21–22

–1

19

14. Bournemouth

14

5

4

5

21–24

–3

19

15. Fulham

14

5

2

7

19–22

–3

17

16. Nottingham Forest

14

4

3

7

14–22

–8

15

17. Leeds United

14

4

2

8

16–26

–10

14

18. West Ham

13

3

2

8

15–27

–12

11

19. Burnley

14

3

1

10

15–28

–13

10

20. Wolverhampton

14

2

12

7–29

–22

2

a premier league állása

 

 

Liverpool Arne Slot Spíler Tv Premier League
Legfrissebb hírek

Nem kapott gólt, kettővel nyert az Arsenal – ismét ötpontos az előnye a PL-tabella élén

Angol labdarúgás
12 órája

Tovább botladozik a Liverpool, nem tudta megverni a Sunderlandet

Angol labdarúgás
14 órája

Amorim: Senki sem keményebb velem, mint én magammal

Angol labdarúgás
20 órája

Liverpool: folytatódhat a West Ham elleni miniforradalom

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:04

Haaland rekordot döntött, a City majdnem leadta négygólos előnyét a Fulham otthonában

Angol labdarúgás
2025.12.02. 23:15

Slot szerint két okból görcsölt be Kerkez a hajrában

Angol labdarúgás
2025.12.01. 11:16

Mikel Arteta: Emberelőnyben nyerni kellett volna, csalódott vagyok

Angol labdarúgás
2025.12.01. 09:26

Hiába Mbappé gólja, zsinórban harmadik bajnokiját sem tudta megnyerni a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.11.30. 22:58
Ezek is érdekelhetik