Jégkorong: „A feljutásért megyünk!” – Horváth Alex az U20-as vb-ről

Még csak 19 éves, de már 13-szor szerepelt a felnőtt jégkorong-válogatottban Horváth Alex, ami juniorkorú játékosként igazán nagy fegyvertény, Persze figyelembe véve, hogy évek óta rangos külföldi korosztályos bajnokságokban pallérozódik, már talán kevésbé jelent meglepetést. A Dunaújvárosban nevelkedett hátvéd egy drezdai év után már a harmadik szezonját tölti Csehországban, az Ocelári Trinecnél. (A klub minőségét mutatja, hogy felnőttcsapata a rekordbajnok a cseh Extraligában.) Alex rögtön az első trineci idényében, 2024-ben – még ifjúsági korúként – részese volt az U20-as bajnokság megnyerésének, és azóta is töretlenül számítanak rá a junioregyüttes kulcsszereplőjeként.

A magyar fiatal az egyik legjobb hátvéddé nőtte ki magát Európa egyik legerősebb korosztályos ligájában;

az elmúlt tíz meccsén – pozíciója dacára – hét pontot is szerzett.

„Nekem személy szerint kicsit döcögősen indult a bajnokság, viszont a csapat kiválóan indított, sorozatban nyertük a mérkőzéseket, ami az én formámat is elkezdte felfelé húzni – mondta Horváth az Utánpótlássportnak. – Úgy érzem, a szezon előrehaladtával felvettem a ritmust, egyre jobban játszom, és már a csapat vezére tudok lenni. Sok jégidőm van, szóval a játéklehetőségre nem panaszkodhatom, a bizalmat megkapom, és most már kifejezetten jól élik is vele.

Ez karrierem eddigi legjobb évada, a csapattal pedig ismét a bajnoki címet tűztük ki célul, amire jelen állás szerint minden esélyünk meg is van.

Bízom benne, hogy hamarosan a felnőttegyüttes ajtaját is sikerül berúgnom. Természetesen, a jó formámat igyekszem fenntartani, illetve átmenteni majd a közelgő U20-as vébére is.”

Az U20-asok Tokaji Viktor vezetésével már javában készülnek a jövő hétfőtől Milánóban zajló divízió I/B-csoportos világbajnokságra. A magyar juniorok tavaly kiestek a másodvonalat jelentő I/A-osztályból, így az idén mindenképpen a visszajutás lesz a cél. A házigazda olaszok mellett a japánok, az észtek, a lengyelek és a litvánok várnak a mieinkre. Horváth Alex mellett a szintén felnőttválogatott Szongoth Domán (17) és Laskawy Ferenc (19) is ott lesz a vb-n.

„Mivel utolsóéves juniorkorú vagyok, szeretném szépen lezárni az utánpótláséveimet a válogatottban – folytatta Alex. –

Be akarjuk bizonyítani, hogy a tavalyi esztendő csak kisiklás volt, és valójában az I/A-csoportban van a helyünk. Kiegyenlített a mezőny, úgyhogy szinte tökéletes tornát kell produkálnunk, hibázásra nem igazán lesz lehetőség.

Nem is kérdés, az aranyéremért és a feljutás kiharcolásáért megyünk Milánóba. Alig várom az első bulit.”

