Nemzeti Sportrádió

Barkóczi Benedek célja, hogy jövőre már profi szerződést kapjon Brazíliában

Munkatársunktól
2025.11.25. 17:14
Brazília Barkóczi Benedek légiósok
Barkóczi Benedek február óta futballozik a Brazíliában, jelenleg a Santa Fé do Sul U20-as csapatában szerepel. A 20 éves csatár a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában többek között arról beszélt: az a célja, hogy a következő évben már profi szerződést kapjon Brazíliában.

A beszélgetés az alábbi linken hallgatható meg.

2025.11.05. 11:24

A 20 éves magyar csatárnak Brazíliában imába foglalták a nevét

Ahol a hátrapassz tilos, a vereség szégyen, a győzelemért ütnek is, az utcán pedig sokan pisztollyal járnak – Barkóczi Benedek nem mindennapi történetei.

 

