Barkóczi Benedek célja, hogy jövőre már profi szerződést kapjon Brazíliában
Barkóczi Benedek február óta futballozik a Brazíliában, jelenleg a Santa Fé do Sul U20-as csapatában szerepel. A 20 éves csatár a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában többek között arról beszélt: az a célja, hogy a következő évben már profi szerződést kapjon Brazíliában.
A beszélgetés az alábbi linken hallgatható meg.
Légiósok
2025.11.05. 11:24
A 20 éves magyar csatárnak Brazíliában imába foglalták a nevét
Ahol a hátrapassz tilos, a vereség szégyen, a győzelemért ütnek is, az utcán pedig sokan pisztollyal járnak – Barkóczi Benedek nem mindennapi történetei.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik