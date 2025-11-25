Barkóczi Benedek célja, hogy jövőre már profi szerződést kapjon Brazíliában

Barkóczi Benedek február óta futballozik a Brazíliában, jelenleg a Santa Fé do Sul U20-as csapatában szerepel. A 20 éves csatár a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában többek között arról beszélt: az a célja, hogy a következő évben már profi szerződést kapjon Brazíliában.

