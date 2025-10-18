Nemzeti Sportrádió

Sokba került a kihagyott büntető, Nizzában botlott a Lyon

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.18. 19:42
null
Maitland-Niles hibája is kellett a Lyon győzelméhez (Fotó: AFP)
Címkék
francia foci Ligue 1 francia bajnokság Nice Lyon
A francia labdarúgó-élvonal 8. fordulójának szombat kora esti mérkőzésén a Nice hazai pályán 3–2-re legyőzte a Lyont, ezzel már harmadik mérkőzése óta veretlen, míg a vendégek egymást követő második bajnokijukat vesztették el.

 

Az elmúlt hét világbajnoki selejtezői után a francia bajnokságban is folytatódnak a küzdelmek: az első szombati meccs résztvevőin azonban nem látszott a két hét szünet, kis túlzással ugyanott folytatták ahol abbahagyták. A Nice fogadta a Lyont, és hamar, már az 5. percben megszerezte a vezetést Melvan Bard révén. Miután Pavel Sulc félórához közeledve egyenlített, a Bardnak gólpasszt adó Sofiane Diop gyorsan visszaállította a hazai vezetést. 

A második félidő elején a Lyon megint egyenlíthetett volna, de Ainsley Maitland-Niles kihagyta a megítélt büntetőt – és a nizzaiak megint gyorsan büntettek, Hisem Budaui révén két gólra nőtt a hazai előny. A Lyon ugyan nagy erőkkel próbálkozott a zárkózással, de ez csak a hosszabbítás ötödik percében jött össze – Sulc duplázott, így a Lyon igazán bánhatta a kihagyott tizenegyest. Ezzel a vendégek sorozatban második bajnokijukat is elvesztették, míg a Nice már három bajnoki óta veretlen.

FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
Nice–Lyon 3–2 (Bard 5., S. Diop 35., Budaui 55., ill. Sulc 29., 90+5.)
KÉSŐBB
19.00: Angers–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Le Havre

Cikkünket a későbbi mérkőzésekkel és tabellával frissítjük.

 

francia foci Ligue 1 francia bajnokság Nice Lyon
Legfrissebb hírek

Mindkét Doué fivér gólpasszt adott, a PSG nem bírt odahaza a Strasbourggal

Francia labdarúgás
21 órája

Hiába a két bajnoki érem, elküldte edzőjét a Monaco – sajtóhír

Francia labdarúgás
2025.10.09. 17:15

Loic Nego: Elképesztő volt Franciaország ellen játszani

Magyar válogatott
2025.10.07. 16:56

Kylian Mbappé a lelátón ünnepelt: öccse, Ethan gólja akadályozta meg a PSG győzelmét Lille-ben

Francia labdarúgás
2025.10.05. 22:45

Három góllal nyert a Marseille, zsinórban negyedik győzelmét aratta a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.10.04. 23:05

Először nyert kapott gól nélkül a Ligue 1-ben az újonc párizsi csapat

Francia labdarúgás
2025.10.03. 22:57

El: a Stuttgart Svájcban a Baseltől, a Forest otthon a Midtjyllandtól kapott ki

Európa-liga
2025.10.02. 23:01

El: otthon kapott ki a Lille-től a Roma, simán megverte a Malmőt a Plzen

Európa-liga
2025.10.02. 20:43
Ezek is érdekelhetik