Sokba került a kihagyott büntető, Nizzában botlott a Lyon

Az elmúlt hét világbajnoki selejtezői után a francia bajnokságban is folytatódnak a küzdelmek: az első szombati meccs résztvevőin azonban nem látszott a két hét szünet, kis túlzással ugyanott folytatták ahol abbahagyták. A Nice fogadta a Lyont, és hamar, már az 5. percben megszerezte a vezetést Melvan Bard révén. Miután Pavel Sulc félórához közeledve egyenlített, a Bardnak gólpasszt adó Sofiane Diop gyorsan visszaállította a hazai vezetést.

A második félidő elején a Lyon megint egyenlíthetett volna, de Ainsley Maitland-Niles kihagyta a megítélt büntetőt – és a nizzaiak megint gyorsan büntettek, Hisem Budaui révén két gólra nőtt a hazai előny. A Lyon ugyan nagy erőkkel próbálkozott a zárkózással, de ez csak a hosszabbítás ötödik percében jött össze – Sulc duplázott, így a Lyon igazán bánhatta a kihagyott tizenegyest. Ezzel a vendégek sorozatban második bajnokijukat is elvesztették, míg a Nice már három bajnoki óta veretlen.

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

Nice–Lyon 3–2 (Bard 5., S. Diop 35., Budaui 55., ill. Sulc 29., 90+5.)

KÉSŐBB

19.00: Angers–Monaco

21.05: Olympique Marseille–Le Havre

Cikkünket a későbbi mérkőzésekkel és tabellával frissítjük.