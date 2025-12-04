Kuttor a helyzetkihasználásra, Borbély a talajra panaszkodott a Barcika–ETO meccs után

Nemzeti Sportrádió

2025.12.04.
Kuttor Attila szerint minden máshogy alakulhatott volna, ha csapata a 48. percben gólra váltja a helyzetét... (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 5. fordulójából szerdán bepótolt mérkőzésen az ETO FC 3–1-re legyőzte a Kazincbarcikát. Mutatjuk, hogyan értékeltek a vezetőedzők a lefújást követően!

LABDARÚGÓ NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Makrai (46.), ill. Vitális (35.), Bánáti (60.), Gavrics (74.)
Kiállítva: Vingler (77., ETO)

Labdarúgó NB I
18 órája

Az ETO hármat lőtt a Kazincbarcikának, és tovább üldözi az éllovast

Az első győri gólra még volt válasza a borsodi alakulatnak, aztán emberelőnyben is elbukta a mérkőzést.

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Most sem sikerült... Nagyon elkeseredett amiatt, hogy nem jött össze a bravúr az ETO ellen?
– Megint küzdelmes mérkőzést láttam, sokáig állta a csapat a sarat, meccsben volt, sikerült egyenlíteni, aztán az első megingást góllal büntette az ellenfél. Ez fordulópont volt, s bár utána még próbáltunk a kapuba találni, sajnos a végén a minőség nem a javunkra döntötte el a találkozót.
– Ritkán látni csapatot, amelyik négy támadóval játszik: mintha a régi idők fociját idézték volna a második félidőben, csak az eredményben nem tükröződött vissza.
– Az előző meccsen is így volt, ezúttal nemcsak gólt szerezni, hanem nyerni szerettünk volna a második félidőben. Az egyenlítés felvillantotta a reményt, és volt lehetőség rá, hogy átvegyük a vezetést, de ezen a mérkőzésen is kimaradtak a nagy helyzetek, a befejezéseknél hiányzott a plusz.
– A második félidőben a két támadó felfogású szélső középpályás szerepeltetésével, a középső sor védekező játékával mennyire volt elégedett?
– Furcsa lett volna a gyors egyenlítés után lecserélni valamelyiküket, és azt kell mondanom, hogy nem is a védekezéssel volt a gond ezen a mérkőzésen. A lehetőségeket kellett volna kihasználni, ha a 48. percben sikerül, minden más lett volna.

Borbély Balázs úgy véli, a pálya minősége mindkét csapat játékát megnehezítette (Fotó: Czinege Melinda)

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Nehéz győzelem volt?
– Nehéz körülmények között játszottunk, a pálya talaja mindkét csapat helyzetét megnehezítette. Nem jól kezdtünk, nem volt megfelelő ritmusa a játéknak, lassan járt a labda, megkönnyítettük az ellenfél dolgát. Az idő múlásával ez változott, jöttek a helyzetek, a kapufák, majd a gól, megérdemelt volt az előny. A második játékrész elején elaludt a csapat, aztán kétgólos előnyben már sikerült uralni a meccset. A piros lap után visszahúzódtunk, a védekezésre figyeltünk, ezt az időszakot lehoztuk kapott gól nélkül, és megérdemelten nyertünk.
– A meccs elején a két alacsony kazincbarcikai támadó játéka mennyire lepte meg védőiket?
– Számítottunk erre, nem ez volt a gond, hanem az, hogy lassan játszottunk, illetve a védelemben is volt két olyan játékos, aki hosszú idő után kapott lehetőséget. Időbe tellett, hogy elkapják a ritmust.
– A meccs előtt a frissítés jegyében öt helyen változtatott: ebben a felállásban ki hozta a legtöbbet?
– Stefan Vladoiu játéka rendben volt, Vingler Lászlóé is a második sárga lapjáig, és Senna Miangue is jól mozgott az első húsz perc után, vele kapcsolatban meg kell említeni, hogy tíz hónap után lépett ismét pályára. S persze a súlyos sérülés után visszatérő Megyeri Balázs kapust is meg kell dicsérni, abszolút rendben volt a teljesítménye, nyugalmat, stabilitást adott a védelemnek.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Debreceni VSC

15

8

4

3

25–19

+6 

28 

  2. ETO FC

15

7

5

3

30–16

+14 

26 

  3. Ferencvárosi TC

14

7

4

3

30–17

+13 

25 

  4. Paksi FC

15

6

6

3

32–24

+8 

24 

  5. Kisvárda

14

7

2

5

18–22

–4 

23 

  6. Puskás Akadémia

15

6

4

5

21–20

+1 

22 

  7. MTK Budapest

15

6

2

7

28–29

–1 

20 

  8. Zalaegerszegi TE

15

5

4

6

23–22

+1 

19 

  9. Újpest FC

15

4

4

7

21–26

–5 

16 

10. Diósgyőri VTK

15

3

6

6

21–27

–6 

15 

11. Nyíregyháza 

15

3

5

7

18–29

–11 

14 

12. Kazincbarcika

15

3

2

10

15–31

–16 

11 

 

