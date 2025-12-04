Kuttor a helyzetkihasználásra, Borbély a talajra panaszkodott a Barcika–ETO meccs után

KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– Most sem sikerült... Nagyon elkeseredett amiatt, hogy nem jött össze a bravúr az ETO ellen?

– Megint küzdelmes mérkőzést láttam, sokáig állta a csapat a sarat, meccsben volt, sikerült egyenlíteni, aztán az első megingást góllal büntette az ellenfél. Ez fordulópont volt, s bár utána még próbáltunk a kapuba találni, sajnos a végén a minőség nem a javunkra döntötte el a találkozót.

– Ritkán látni csapatot, amelyik négy támadóval játszik: mintha a régi idők fociját idézték volna a második félidőben, csak az eredményben nem tükröződött vissza.

– Az előző meccsen is így volt, ezúttal nemcsak gólt szerezni, hanem nyerni szerettünk volna a második félidőben. Az egyenlítés felvillantotta a reményt, és volt lehetőség rá, hogy átvegyük a vezetést, de ezen a mérkőzésen is kimaradtak a nagy helyzetek, a befejezéseknél hiányzott a plusz.

– A második félidőben a két támadó felfogású szélső középpályás szerepeltetésével, a középső sor védekező játékával mennyire volt elégedett?

– Furcsa lett volna a gyors egyenlítés után lecserélni valamelyiküket, és azt kell mondanom, hogy nem is a védekezéssel volt a gond ezen a mérkőzésen. A lehetőségeket kellett volna kihasználni, ha a 48. percben sikerül, minden más lett volna.

Borbély Balázs úgy véli, a pálya minősége mindkét csapat játékát megnehezítette (Fotó: Czinege Melinda)

BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Nehéz győzelem volt?

– Nehéz körülmények között játszottunk, a pálya talaja mindkét csapat helyzetét megnehezítette. Nem jól kezdtünk, nem volt megfelelő ritmusa a játéknak, lassan járt a labda, megkönnyítettük az ellenfél dolgát. Az idő múlásával ez változott, jöttek a helyzetek, a kapufák, majd a gól, megérdemelt volt az előny. A második játékrész elején elaludt a csapat, aztán kétgólos előnyben már sikerült uralni a meccset. A piros lap után visszahúzódtunk, a védekezésre figyeltünk, ezt az időszakot lehoztuk kapott gól nélkül, és megérdemelten nyertünk.

– A meccs elején a két alacsony kazincbarcikai támadó játéka mennyire lepte meg védőiket?

– Számítottunk erre, nem ez volt a gond, hanem az, hogy lassan játszottunk, illetve a védelemben is volt két olyan játékos, aki hosszú idő után kapott lehetőséget. Időbe tellett, hogy elkapják a ritmust.

– A meccs előtt a frissítés jegyében öt helyen változtatott: ebben a felállásban ki hozta a legtöbbet?

– Stefan Vladoiu játéka rendben volt, Vingler Lászlóé is a második sárga lapjáig, és Senna Miangue is jól mozgott az első húsz perc után, vele kapcsolatban meg kell említeni, hogy tíz hónap után lépett ismét pályára. S persze a súlyos sérülés után visszatérő Megyeri Balázs kapust is meg kell dicsérni, abszolút rendben volt a teljesítménye, nyugalmat, stabilitást adott a védelemnek.