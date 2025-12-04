Kuttor a helyzetkihasználásra, Borbély a talajra panaszkodott a Barcika–ETO meccs után
LABDARÚGÓ NB I
AZ 5. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC 1–3 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Makrai (46.), ill. Vitális (35.), Bánáti (60.), Gavrics (74.)
Kiállítva: Vingler (77., ETO)
Az ETO hármat lőtt a Kazincbarcikának, és tovább üldözi az éllovast
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője
– Most sem sikerült... Nagyon elkeseredett amiatt, hogy nem jött össze a bravúr az ETO ellen?
– Megint küzdelmes mérkőzést láttam, sokáig állta a csapat a sarat, meccsben volt, sikerült egyenlíteni, aztán az első megingást góllal büntette az ellenfél. Ez fordulópont volt, s bár utána még próbáltunk a kapuba találni, sajnos a végén a minőség nem a javunkra döntötte el a találkozót.
– Ritkán látni csapatot, amelyik négy támadóval játszik: mintha a régi idők fociját idézték volna a második félidőben, csak az eredményben nem tükröződött vissza.
– Az előző meccsen is így volt, ezúttal nemcsak gólt szerezni, hanem nyerni szerettünk volna a második félidőben. Az egyenlítés felvillantotta a reményt, és volt lehetőség rá, hogy átvegyük a vezetést, de ezen a mérkőzésen is kimaradtak a nagy helyzetek, a befejezéseknél hiányzott a plusz.
– A második félidőben a két támadó felfogású szélső középpályás szerepeltetésével, a középső sor védekező játékával mennyire volt elégedett?
– Furcsa lett volna a gyors egyenlítés után lecserélni valamelyiküket, és azt kell mondanom, hogy nem is a védekezéssel volt a gond ezen a mérkőzésen. A lehetőségeket kellett volna kihasználni, ha a 48. percben sikerül, minden más lett volna.
BORBÉLY Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Nehéz győzelem volt?
– Nehéz körülmények között játszottunk, a pálya talaja mindkét csapat helyzetét megnehezítette. Nem jól kezdtünk, nem volt megfelelő ritmusa a játéknak, lassan járt a labda, megkönnyítettük az ellenfél dolgát. Az idő múlásával ez változott, jöttek a helyzetek, a kapufák, majd a gól, megérdemelt volt az előny. A második játékrész elején elaludt a csapat, aztán kétgólos előnyben már sikerült uralni a meccset. A piros lap után visszahúzódtunk, a védekezésre figyeltünk, ezt az időszakot lehoztuk kapott gól nélkül, és megérdemelten nyertünk.
– A meccs elején a két alacsony kazincbarcikai támadó játéka mennyire lepte meg védőiket?
– Számítottunk erre, nem ez volt a gond, hanem az, hogy lassan játszottunk, illetve a védelemben is volt két olyan játékos, aki hosszú idő után kapott lehetőséget. Időbe tellett, hogy elkapják a ritmust.
– A meccs előtt a frissítés jegyében öt helyen változtatott: ebben a felállásban ki hozta a legtöbbet?
– Stefan Vladoiu játéka rendben volt, Vingler Lászlóé is a második sárga lapjáig, és Senna Miangue is jól mozgott az első húsz perc után, vele kapcsolatban meg kell említeni, hogy tíz hónap után lépett ismét pályára. S persze a súlyos sérülés után visszatérő Megyeri Balázs kapust is meg kell dicsérni, abszolút rendben volt a teljesítménye, nyugalmat, stabilitást adott a védelemnek.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
15
8
4
3
25–19
+6
28
|2. ETO FC
15
7
5
3
30–16
+14
26
|3. Ferencvárosi TC
14
7
4
3
30–17
+13
25
|4. Paksi FC
15
6
6
3
32–24
+8
24
|5. Kisvárda
14
7
2
5
18–22
–4
23
|6. Puskás Akadémia
15
6
4
5
21–20
+1
22
|7. MTK Budapest
15
6
2
7
28–29
–1
20
|8. Zalaegerszegi TE
15
5
4
6
23–22
+1
19
|9. Újpest FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|10. Diósgyőri VTK
15
3
6
6
21–27
–6
15
|11. Nyíregyháza
15
3
5
7
18–29
–11
14
|12. Kazincbarcika
15
3
2
10
15–31
–16
11