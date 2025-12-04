„Magyarország nem volt félelmetes csapat” – elszalasztott esélyről beszélnek a románok

„Magyarország hazaküldi Romániát” címmel számol be a rotterdami mérkőzésről a Gazeta Sporturilor sportportál, amely szerint a negyeddöntős esélyeit elvesztett román csapatnak egyetlen célja maradt az utolsó két találkozón: a legjobb 10 közé kerülni, ami legutóbb 2017-ben sikerült.

„Egy tökéletlen gépezet, amelynek alkatrészei sorra romlanak el. Eljön majd a nap, amikor minden olajozottan működik majd, csak nem ezen a világbajnokságon” – értékeli a helyszíni tudósítás a románok játékát. A legfőbb kritikát azonban nem a csapat teljesítménye, hanem a holland szervezők érdemelték ki, azzal, hogy közvetlenül egymás mellé helyezték a két szurkolótábort, kaotikus hangzavart hozva ezzel létre. Éppen emiatt, a lefújás után a román játékosok nem tudtak odamenni szurkolóikhoz, megköszönni a buzdítást, mivel a hamarabb odaérő és hosszasan ünneplő magyar lányok elállták az utat.

Bazaliu inkább a brazil–dél-koreai meccset követte

Szintén a Gazeta Sporturilor tette közzé, hogy a román válogatottból sokak szerint indokolatlanul kimaradt Bianca Bazaliu még csak nem is nézte a mérkőzést, hanem az azzal egy időben zajló Brazília–Dél-Korea összecsapást követte – Instagram-sztorijában még gratulált is a dél-amerikaiak kapusának, Renata Lais de Arrudának, akivel együtt játszanak Besztercén. Bazaliu ugyan nem kommentálta a mellőzését, de támogató nyilatkozatai vagy üzenetei sem voltak a világbajnokság során.

A mérkőzést közvetítő sportcsatorna kommentátorai Ovidiu Mihaila szövetségi kapitányt találták felelősnek a csapat hullámzó játékáért, aki szerintük rosszul választotta meg a kezdőcsapatot, a második félidőben pedig indokolatlanul sokat padoztatta a csapat legeredményesebb játékosait, Sorina Grozavot, Lorena Ostasét és Alisia Boiciucot, így Magyarország nem túl meggyőző játékkal is nyerhetett.

A Digisport szerint a román lányok egy pillanatig sem adták fel a küzdelmet, mindent megtettek, de a kulcspillanatokban kihagyták a helyzeteiket, így már nem juthatnak tovább a középdöntőből. A honlap idézi a szövetségi kapitányt is, aki szerint a jó időszakok ellenére csapata játékából hiányzott az érettség. „Dühös vagyok a vereség miatt. Azon múlott, hogy könnyen eladtuk a labdát, nem volt meg a kellő türelem és egyensúly a támadások befejezéséhez. De ez fiatal csapat, amelyet lépésről lépésre próbálunk felépíteni, és reméljük, hogy egy másik napon majd egyenlő félként küzdhetünk meg a világ összes nagycsapatával” – mondta Mihaila.

A román csapatkapitány, Cristina Laslo szerint a gyenge kezdés meghatározta az egész találkozót, mivel végig futniuk kellett az eredmény után.

„Az első félidőben kimaradt helyzeteink jelentették a különbséget, és plusz energiát adtak nekik. Volt egy pillanat, amikor felzárkóztunk, de a rutin hiánya és az, hogy nem tudtuk a kapuba lőni a labdát, nagyon sokat számított. Magyarország legalább két éve ebben a formában játszik, tudtuk, hogy harcolni fognak. Mi is küzdöttünk, a szállodától kezdve éreztem a lányokon, hogy nagy csatába jövünk, de ma nem tudtunk győzni” – nyilatkozta Laslo, aki kiemelte a padról beállva 13 lövést védő Bianca Curment kapusteljesítményét.

A szerdai találkozó legjobb román játékosa újságírói kérdésre sem bírálta a hibázó támadókat, inkább a szurkolóknak mondott köszönetet a támogatásért. „Magyarország nem volt félelmetes csapat, de a magja évek óta együtt játszik, valószínűleg jobban érezték egymást, ezért nagyon erősek. Éreztem, hogy a védelem a korábbiaknál sokkal jobban segített nekem, ebben a szellemben, egymásért küzdve kell folytatnunk” – mondta Curment, aki szerint a csapat morálja miatt fontos lenne megnyerni a hátralevő két mérkőzést Szenegál és Svájc ellen.