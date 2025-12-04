„Magyarország nem volt félelmetes csapat” – elszalasztott esélyről beszélnek a románok

Nemzeti Sportrádió

2025.12.04.
Tóvizi Petra nagyot harcolt az egész meccsen (Fotó: Árvai Károly)
Enyhe csalódottság jellemzi a román női kézilabda-válogatott és a román sajtó hangulatát a Magyarország ellen 34–29-re elvesztett világbajnoki középdöntő után, mivel a legtöbben úgy érzik, el lehetett volna kapni a magyar csapatot.

 

 

„Magyarország hazaküldi Romániát” címmel számol be a rotterdami mérkőzésről a Gazeta Sporturilor sportportál, amely szerint a negyeddöntős esélyeit elvesztett román csapatnak egyetlen célja maradt az utolsó két találkozón: a legjobb 10 közé kerülni, ami legutóbb 2017-ben sikerült.

Egy tökéletlen gépezet, amelynek alkatrészei sorra romlanak el. Eljön majd a nap, amikor minden olajozottan működik majd, csak nem ezen a világbajnokságon” – értékeli a helyszíni tudósítás a románok játékát. A legfőbb kritikát azonban nem a csapat teljesítménye, hanem a holland szervezők érdemelték ki, azzal, hogy közvetlenül egymás mellé helyezték a két szurkolótábort, kaotikus hangzavart hozva ezzel létre. Éppen emiatt, a lefújás után a román játékosok nem tudtak odamenni szurkolóikhoz, megköszönni a buzdítást, mivel a hamarabb odaérő és hosszasan ünneplő magyar lányok elállták az utat. 

Bazaliu inkább a brazil–dél-koreai meccset követte

Szintén a Gazeta Sporturilor tette közzé, hogy a román válogatottból sokak szerint indokolatlanul kimaradt Bianca Bazaliu még csak nem is nézte a mérkőzést, hanem az azzal egy időben zajló Brazília–Dél-Korea összecsapást követte – Instagram-sztorijában még gratulált is a dél-amerikaiak kapusának, Renata Lais de Arrudának, akivel együtt játszanak Besztercén. Bazaliu ugyan nem kommentálta a mellőzését, de támogató nyilatkozatai vagy üzenetei sem voltak a világbajnokság során. 

A mérkőzést közvetítő sportcsatorna kommentátorai Ovidiu Mihaila szövetségi kapitányt találták felelősnek a csapat hullámzó játékáért, aki szerintük rosszul választotta meg a kezdőcsapatot, a második félidőben pedig indokolatlanul sokat padoztatta a csapat legeredményesebb játékosait, Sorina Grozavot, Lorena Ostasét és Alisia Boiciucot, így Magyarország nem túl meggyőző játékkal is nyerhetett. 

A Digisport szerint a román lányok egy pillanatig sem adták fel a küzdelmet, mindent megtettek, de a kulcspillanatokban kihagyták a helyzeteiket, így már nem juthatnak tovább a középdöntőből. A honlap idézi a szövetségi kapitányt is, aki szerint a jó időszakok ellenére csapata játékából hiányzott az érettség. „Dühös vagyok a vereség miatt. Azon múlott, hogy könnyen eladtuk a labdát, nem volt meg a kellő türelem és egyensúly a támadások befejezéséhez. De ez fiatal csapat, amelyet lépésről lépésre próbálunk felépíteni, és reméljük, hogy egy másik napon majd egyenlő félként küzdhetünk meg a világ összes nagycsapatával” – mondta Mihaila. 

A román csapatkapitány, Cristina Laslo szerint a gyenge kezdés meghatározta az egész találkozót, mivel végig futniuk kellett az eredmény után. 

„Az első félidőben kimaradt helyzeteink jelentették a különbséget, és plusz energiát adtak nekik. Volt egy pillanat, amikor felzárkóztunk, de a rutin hiánya és az, hogy nem tudtuk a kapuba lőni a labdát, nagyon sokat számított. Magyarország legalább két éve ebben a formában játszik, tudtuk, hogy harcolni fognak. Mi is küzdöttünk, a szállodától kezdve éreztem a lányokon, hogy nagy csatába jövünk, de ma nem tudtunk győzni” – nyilatkozta Laslo, aki kiemelte a padról beállva 13 lövést védő Bianca Curment kapusteljesítményét. 

A szerdai találkozó legjobb román játékosa újságírói kérdésre sem bírálta a hibázó támadókat, inkább a szurkolóknak mondott köszönetet a támogatásért. „Magyarország nem volt félelmetes csapat, de a magja évek óta együtt játszik, valószínűleg jobban érezték egymást, ezért nagyon erősek. Éreztem, hogy a védelem a korábbiaknál sokkal jobban segített nekem, ebben a szellemben, egymásért küzdve kell folytatnunk” – mondta Curment, aki szerint a csapat morálja miatt fontos lenne megnyerni a hátralevő két mérkőzést Szenegál és Svájc ellen. 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 34–29 (18–16)
Rotterdam, 550 néző. Vezette: Jovandics, Szekulics (szerbek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Falusi-Udvardi 3, KLUJBER 7 (2), VÁMOS P. 5, TÓVIZI 5, KUCZORA 4, Márton G. 3. Csere: JANURIK (kapus), Papp N., Simon P. 1, Faragó Lea 1, Bordás R. 1, Kovács Anett, Hársfalvi 1, ALBEK 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
ROMÁNIA: Dumanska – Seraficeanu 2, Rosu 4, OSTASE 5, Skrobic, BOICIUC 4, Dumitrascu 1. Csere: CURMENT (kapus), Laslo, GROZAV 7 (3), Vasiliu, Mihai 3, Popa 1, Necula, El-Gaoui 1, Kerekes 1. Szövetségi kapitány: Ovidiu Mihaila
Az eredmény alakulása. 9. perc: 6–5. 15. p.: 10–5. 20. p.: 13–7. 22. p.: 13–11. 27. p.: 17–13. 37. p.: 20–19. 45. p.: 25–22. 53. p.: 29–24. 57. p.: 30–28
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3

1. Dánia

3

3

115–  76

+39 

6   

2. MAGYARORSZÁG

3

3

92–  71

+21 

6   

3. Románia

3

1

2

91–100

–9 

2   

4. Svájc

3

1

2

71–  83

–12 

2   

5. Japán

3

1

2

73–  88

–15 

2   

6. Szenegál

3

3

67–  91

–24 

0   

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

