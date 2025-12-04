Autókereskedéssel foglalkozik az olimpiai bajnok – Farkas Péter hosszú idő után adott interjút

Farkas Péter a Magyar Birkózók Szövetségének elárulta, hogy autókereskedéssel foglalkozik, birkózni pedig már nem igazán tud csípőprotézissel – helyette lábteniszezni szokott. A legendás sportoló ritkán ad interjút, most azonban visszatekintett szenzációs pályafutására.

A kezdetekről:

„Dagadt gyerek voltam, ezért az edzések nem voltak egyszerűek... A birkózás nem opcionális volt, hiszen apám is ezt csinálta, nekem pedig kellett a mozgás. Életem első versenye Csepelen volt, azt meg is nyertem a »malackák« között. Úttörő B-ben már olyannyira nem jöttek a sikerek, hogy junior előtt nem is lettem válogatott. Ugyanakkor az már első éves juniorként látszott, hogy ebből az egészből még lehet valami.”

Arról, hogy mi hiányzott 1990-ben az Európa-bajnoki éremhez, amikor negyedik lett:

„Az erő és a kondíció. Kilencven kilogrammban indultam, de az ellenfelek erősebbek voltak nálam. Tudtam, hogy nekem ide még edzeni kell...”

A 21 hónapról, ami alatt négy világversenyt nyert:

„A súlycsoportváltás elengedhetetlen volt ehhez. Lefogytam nyolcvankettőre, ezzel rögtön megoldódtak a problémák. Edzésben voltam, megvolt a kondícióm. (...) Akkoriban huszonnyolc-harminc évesen minden birkózónak elege lett az egészből, manapság viszont akár harmincnyolc éves korig is kitolódhat egy-egy pályafutás. Nekem nem hiányzott a fogyasztás egyáltalán... Ráadásul a birkózás nem tartozott a kiemelt sportágak közé, nem lehetett igazán jól megélni belőle akkoriban.”

Az olimpiai bajnoki címről:

„Kifejezetten jó formában voltam, a súlyom is megfelelő volt, szinte minden összejött. Életem legjobb formájában voltam akkor. Rengeteg magyar támogatott a helyszínen, Barcelona nyaralás miatt is vonzó volt az embereknek. Édesanyám is kint volt, ahogyan egy nagy baráti társaság is szurkolt nekem.”

A pályafutásáról:

„Mondjuk, hogy elégedett vagyok. Talán az olimpia után nem lett volna rossz felmenni kilencven kilóra, de ezen már nincs értelme gondolkodni.”

Beleharapott az olimpiai aranyba... (Fotó: Magyar Birkózók Szövetsége)

Az Újpesthez igazolásról:

„A rendszerváltás után tönkrement a Ganz-Mávag, ezért nem sok lehetőségem maradt. Tárgyaltunk a Honvéddal is, de az sem volt a legjobb helyzetben. Az Újpest tudta biztosítani a hátteret, szerettem is a csapatot.”

Az edzőkről:

„Nem tudom megítélni Kocsis Ferit klasszikus értelemben vett edzőként, mert én úgy tanultam tőle a legtöbbet, hogy birkózott velünk. Jött, levetkőzött, majd mindenkivel birkózott, akinek volt hozzá kedve. Ő ilyen edző volt. Ebből tanultunk a legtöbbet. Kiss Feri bácsi is zseniális edző volt, nagyszerűen rakta össze a Ganz-Mávagot, de az teljesen más, amikor valaki frissen lett versenyzőből edző. Utolérhetetlen előny, amikor az edző tud birkózni.”

Farkas az interjúban elárulta azt is, hogy fia, Peti – bár hobbi szinten űzi a sportágat –, nem lesz birkózó, ugyanis ő zenél, valamint hallgató a BME villamosmérnöki karán.