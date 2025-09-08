Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: a Burnley vendége lesz a Liverpool

2025.09.08. 12:26
Címkék
légiósok légióskörkép légiósprogram
A profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban szereplő magyar, illetve magyar válogatott vagy utánpótlás-válogatott légiósok heti tétmérkőzései.

 SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ 

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: Eibar–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

 

 SZEPTEMBER 9., KEDD

 SZEPTEMBER 10., SZERDA

 SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
19.30: Steaua Bucuresti–ASA Marosvásárhely
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel

 

 SZEPTEMBER 12., PÉNTEK

 SZEPTEMBER 13., SZOMBAT

ANGLIA
Championship (II. osztály)
16.00: Watford–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: West Bromwich Albion–Derby County
WBA: Callum Styles
League One (III. osztály)
16.00: Luton Town–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: BW Linz–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Patro Eisden–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
20.00: Genk II–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: FC Bruges II–RFC Liege
Bruges II: Ostoici Stefan

CIPRUS
Cyprus League
19.00: Anorthoszisz–AEK Larnaca
Anorthoszisz: Kiss Tamás

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Atlanta United–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 3.30: Real Salt Lake–Sporting Kansas City
SKC: Sallói Dániel

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Korona Kielce–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Mainz–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Union Berlin–Hoffenheim
Union Berlin: Schäfer András
15.30: Wolfsburg–1. FC Köln 
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Darmstadt–Eintracht Braunschweig
Braunschweig: Szabó Levente
20.30: Hannover–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Moreirense–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Superliga
15.00: UTA Arad–FC Arges
UTA: Zsóri Dániel
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSC Dumbravita–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid

SKÓCIA
Premiership
18.45: Hibernian–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián

SVÁJC 
Super League
20.30: St. Gallen–Lugano 
St. Gallen: Csoboth Kevin

SZLOVÁKIA 
Niké Liga
18.00: Kassa–Komárom 
Kassa: Kovács Mátyás

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
16.00: Krsko Posavje–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Eyüpspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
16.00: Karamgürük–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila

 

 SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP

ANGLIA
Premier League
15.00: Burnley–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin
Championship (II. osztály)
13.00: Southampton–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk

AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Rapid Wien–Tirol
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Strasbourg–Le Havre
Le Havre: Loic Nego

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Empoli–Spezia
Spezia: Nagy Ádám

ROMÁNIA
Superliga
20.00: FK Csíkszereda–FCSB
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
14.45: CSM Olimpia Szatmárnémeti–Corvinul
CSM Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: FC Andorra–Córdoba
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

SZERBIA 
Szuperliga
17.00: Topolya–Mladoszt
Topolya: Mezei Szabolcs

SZLOVÁKIA 
Niké Liga
19.00: Dunaszerdahelyi AC–Zólyombrézó 
DAC: Bősze Levente, Redzic Damir, Tuboly Máté

SZLOVÉNIA 
Prva Liga
15.00: Primorje–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Gazianptep–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond

 

 SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ 

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Raków–Górnik Zabrze
Raków: Baráth Péter

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Brommapojkarna
AIK: Csongvai Áron

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Genclerbirligi
Rizespor: Mocsi Attila

 

