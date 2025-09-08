Heti légiósprogram: a Burnley vendége lesz a Liverpool

SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: Eibar–FC Andorra
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZEPTEMBER 9., KEDD
–
SZEPTEMBER 10., SZERDA
–
SZEPTEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
19.30: Steaua Bucuresti–ASA Marosvásárhely
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SZEPTEMBER 12., PÉNTEK
–
SZEPTEMBER 13., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
16.00: Watford–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
16.00: West Bromwich Albion–Derby County
WBA: Callum Styles
League One (III. osztály)
16.00: Luton Town–Plymouth Argyle
Plymouth: Szűcs Kornél
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: BW Linz–Grazer AK
GAK: Jánó Zétény
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Patro Eisden–Lommel SK
Lommel: Vancsa Zalán
20.00: Genk II–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: FC Bruges II–RFC Liege
Bruges II: Ostoici Stefan
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Anorthoszisz–AEK Larnaca
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Atlanta United–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 3.30: Real Salt Lake–Sporting Kansas City
SKC: Sallói Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Korona Kielce–Pogon Szczecin
Pogon: Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Mainz–RB Leipzig
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
15.30: Union Berlin–Hoffenheim
Union Berlin: Schäfer András
15.30: Wolfsburg–1. FC Köln
Wolfsburg: Dárdai Bence
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Darmstadt–Eintracht Braunschweig
Braunschweig: Szabó Levente
20.30: Hannover–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Moreirense–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
15.00: UTA Arad–FC Arges
UTA: Zsóri Dániel
Liga 2 (II. osztály)
10.00: CSC Dumbravita–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SKÓCIA
Premiership
18.45: Hibernian–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián
SVÁJC
Super League
20.30: St. Gallen–Lugano
St. Gallen: Csoboth Kevin
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Kassa–Komárom
Kassa: Kovács Mátyás
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
16.00: Krsko Posavje–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Eyüpspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
16.00: Karamgürük–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila
SZEPTEMBER 14., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.00: Burnley–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, Pécsi Ármin
Championship (II. osztály)
13.00: Southampton–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Rapid Wien–Tirol
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Strasbourg–Le Havre
Le Havre: Loic Nego
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Empoli–Spezia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Superliga
20.00: FK Csíkszereda–FCSB
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
Liga 2 (II. osztály)
14.45: CSM Olimpia Szatmárnémeti–Corvinul
CSM Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: FC Andorra–Córdoba
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
17.00: Topolya–Mladoszt
Topolya: Mezei Szabolcs
SZLOVÁKIA
Niké Liga
19.00: Dunaszerdahelyi AC–Zólyombrézó
DAC: Bősze Levente, Redzic Damir, Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Prva Liga
15.00: Primorje–Aluminij
Aluminij: Tanyi Barnabás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Gazianptep–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond
SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Raków–Górnik Zabrze
Raków: Baráth Péter
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Brommapojkarna
AIK: Csongvai Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Genclerbirligi
Rizespor: Mocsi Attila