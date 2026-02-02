Marko Nikolics: Külön is szeretném kiemelni, nagyon örülök Varga Barnabás góljának!
„Csodálatos volt a hangulat a stadionban, hálásan köszönjük a drukkereinknek, hogy ebben az esős időben is mellettünk álltak – kezdte értékelését Marko Nikolics. – A mérkőzésről három kulcstényezőt emelnék ki: az elmaradt kiállítást, amikor a VAR nem ellenőrizte Podence-nek a játékosunkra, Rotára mért ütését; az egy–nullánál kihagyott két nagy helyzetünket; és természetesen azt, ami a végén történt. Szerintem minden volt, csak nem tizenegyes. Szégyenteljes, ami történt, összeszorul a gyomrom, ha rágondolok. A játékosok, a stadionban tartózkodók és a tévénézők is csak egy szóval minősíthetik a történteket: szégyen. Már percek óta állt a játék, amikor megkérdeztem a játékvezetőt, mit vizsgál, amire először hollandul válaszolt, abból semmit sem értettem. Kértem, váltson angolra, hiszen ez az előírás, erre megtudtam, hogy kezezést ellenőriz. Aztán talált a végén valamit, ami szerintem nem létezett. Csalódott és mérges vagyok, de a játékosoknak is elmondtam, túl kell lépni ezen, mert még sok derbi vár ránk az idényben, és az a dolgunk, hogy azokon megismételjük ezt a teljesítményt, és harcoljunk a végsőkig.”
Videó: Varga Barnabás első gólja az AEK-ben – az Olympiakosz ellen fejelte
Kérdésre válaszolva Nikolics bővebben is értékelte csapata teljesítményét, és külön kiemelte Varga Barnabás gólját:
„Jól kezdtünk, aztán az első félidő utolsó huszonöt percében nagyon rosszul játszottunk. A második játékrészt remekül kezdtük, és alighogy pályára lépett csereként, Varga megszerezte az első gólját nálunk. Ezt külön is szeretném kiemelni, nagyon örülök a góljának! A stadion beleremegett, és onnantól gyakorlatilag minden a terveink szerint alakult. Ha berúgjuk a második gólt, amire volt lehetőségünk, alighanem eldöntjük a mérkőzést, és talán szerzünk újabbakat is. De nem így történt, a végén pedig olyasmi döntött, amiről már beszéltem.”
A korábban az NB I-ben is dolgozó szerb tréner állította, hazájából máris százával kapta az üzeneteket olyanoktól, akik nem AEK-drukkerek, mégis mind azt írták, hogy szégyen, ami történt, és hogy meglopták a csapatát.
„Rossz szájízzel hagytuk el a pályát, de nem fogunk siránkozni, hanem folytatjuk a harcot. Ezen a meccsen is egyértelművé tettük, hogy számolni kell velünk, és biztos lehet mindenki abban, hogy küzdeni fogunk a továbbiakban is. Nem először történik velünk ilyesmi, és valószínűleg nem is utoljára. Nem tudom megjósolni, hogyan dolgozzuk fel, de megígérhetem, hogy folytatjuk a harcot. Ha elsők leszünk, remek, szuper, ha nem, akkor pedig férfiként kell elesnünk” – fogalmazott Nikolics, aki végül kifejezte együttérzését a PAOK-szurkolók minapi romániai halálos közlekedési balesete miatt; mint mondta, ezzel illett volna kezdenie a sajtótájékoztatót.
A bajnokság élcsoportja: 1. AEK 45 pont (19 mérk.), 2. PAOK 44 (18), 3. Olympiakosz 43 (18), 4. Levadiakosz 38 (19)
VARGA BARNABÁS GÓLJA