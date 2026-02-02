Marko Nikolics: Külön is szeretném kiemelni, nagyon örülök Varga Barnabás góljának!

Kérdésre válaszolva Nikolics bővebben is értékelte csapata teljesítményét, és külön kiemelte Varga Barnabás gólját:

„Jól kezdtünk, aztán az első félidő utolsó huszonöt percében nagyon rosszul játszottunk. A második játékrészt remekül kezdtük, és alighogy pályára lépett csereként, Varga megszerezte az első gólját nálunk. Ezt külön is szeretném kiemelni, nagyon örülök a góljának! A stadion beleremegett, és onnantól gyakorlatilag minden a terveink szerint alakult. Ha berúgjuk a második gólt, amire volt lehetőségünk, alighanem eldöntjük a mérkőzést, és talán szerzünk újabbakat is. De nem így történt, a végén pedig olyasmi döntött, amiről már beszéltem.”

Marko Nikolics (Fotó: Getty Images)

A korábban az NB I-ben is dolgozó szerb tréner állította, hazájából máris százával kapta az üzeneteket olyanoktól, akik nem AEK-drukkerek, mégis mind azt írták, hogy szégyen, ami történt, és hogy meglopták a csapatát.

„Rossz szájízzel hagytuk el a pályát, de nem fogunk siránkozni, hanem folytatjuk a harcot. Ezen a meccsen is egyértelművé tettük, hogy számolni kell velünk, és biztos lehet mindenki abban, hogy küzdeni fogunk a továbbiakban is. Nem először történik velünk ilyesmi, és valószínűleg nem is utoljára. Nem tudom megjósolni, hogyan dolgozzuk fel, de megígérhetem, hogy folytatjuk a harcot. Ha elsők leszünk, remek, szuper, ha nem, akkor pedig férfiként kell elesnünk” – fogalmazott Nikolics, aki végül kifejezte együttérzését a PAOK-szurkolók minapi romániai halálos közlekedési balesete miatt; mint mondta, ezzel illett volna kezdenie a sajtótájékoztatót.

A bajnokság élcsoportja: 1. AEK 45 pont (19 mérk.), 2. PAOK 44 (18), 3. Olympiakosz 43 (18), 4. Levadiakosz 38 (19)

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και δήλωσε αηδιασμένος από όσα έγιναν στον αποψινό αγώνα.#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgrhttps://t.co/C7W8Gkc0x1 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) February 1, 2026

VARGA BARNABÁS GÓLJA