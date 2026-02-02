Nemzeti Sportrádió

Marko Nikolics: Külön is szeretném kiemelni, nagyon örülök Varga Barnabás góljának!

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.02.02. 09:36
Varga Barnabás gólöröme (Fotó: Imago Images/One Inch Productions)
Címkék
légiósok Marko Nikolics Varga Barnabás AEK Athén
Mint beszámoltunk róla, vasárnap este Varga Barnabás fejjel megszerezte az első gólját az AEK Athén színeiben, csapatának mégsem sikerült legyőznie az Olympiakosz Pireuszt – a címvédő a hosszabbításban megadott, a hazaiak által erősen vitatott tizenegyessel egyenlített. Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője az 1–1-re végződő rangadó utáni sajtótájékoztatón hosszan beszélt a holland Danny Makkelie játékvezető szerinte szégyenteljes ítéletéről, de nem feledkezett meg magyar csatáráról sem.

„Csodálatos volt a hangulat a stadionban, hálásan köszönjük a drukkereinknek, hogy ebben az esős időben is mellettünk álltak – kezdte értékelését Marko Nikolics. – A mérkőzésről három kulcstényezőt emelnék ki: az elmaradt kiállítást, amikor a VAR nem ellenőrizte Podence-nek a játékosunkra, Rotára mért ütését; az egy–nullánál kihagyott két nagy helyzetünket; és természetesen azt, ami a végén történt. Szerintem minden volt, csak nem tizenegyes. Szégyenteljes, ami történt, összeszorul a gyomrom, ha rágondolok. A játékosok, a stadionban tartózkodók és a tévénézők is csak egy szóval minősíthetik a történteket: szégyen. Már percek óta állt a játék, amikor megkérdeztem a játékvezetőt, mit vizsgál, amire először hollandul válaszolt, abból semmit sem értettem. Kértem, váltson angolra, hiszen ez az előírás, erre megtudtam, hogy kezezést ellenőriz. Aztán talált a végén valamit, ami szerintem nem létezett. Csalódott és mérges vagyok, de a játékosoknak is elmondtam, túl kell lépni ezen, mert még sok derbi vár ránk az idényben, és az a dolgunk, hogy azokon megismételjük ezt a teljesítményt, és harcoljunk a végsőkig.”

Légiósok
11 órája

Videó: Varga Barnabás első gólja az AEK-ben – az Olympiakosz ellen fejelte

Az AEK Athén azonban nem tudta megnyerni a rangadót, a 106. percben Mehdi Taremi tizenegyesből egyenlített.

Kérdésre válaszolva Nikolics bővebben is értékelte csapata teljesítményét, és külön kiemelte Varga Barnabás gólját:

„Jól kezdtünk, aztán az első félidő utolsó huszonöt percében nagyon rosszul játszottunk. A második játékrészt remekül kezdtük, és alighogy pályára lépett csereként, Varga megszerezte az első gólját nálunk. Ezt külön is szeretném kiemelni, nagyon örülök a góljának! A stadion beleremegett, és onnantól gyakorlatilag minden a terveink szerint alakult. Ha berúgjuk a második gólt, amire volt lehetőségünk, alighanem eldöntjük a mérkőzést, és talán szerzünk újabbakat is. De nem így történt, a végén pedig olyasmi döntött, amiről már beszéltem.”

Marko Nikolics (Fotó: Getty Images)

A korábban az NB I-ben is dolgozó szerb tréner állította, hazájából máris százával kapta az üzeneteket olyanoktól, akik nem AEK-drukkerek, mégis mind azt írták, hogy szégyen, ami történt, és hogy meglopták a csapatát. 

„Rossz szájízzel hagytuk el a pályát, de nem fogunk siránkozni, hanem folytatjuk a harcot. Ezen a meccsen is egyértelművé tettük, hogy számolni kell velünk, és biztos lehet mindenki abban, hogy küzdeni fogunk a továbbiakban is. Nem először történik velünk ilyesmi, és valószínűleg nem is utoljára. Nem tudom megjósolni, hogyan dolgozzuk fel, de megígérhetem, hogy folytatjuk a harcot. Ha elsők leszünk, remek, szuper, ha nem, akkor pedig férfiként kell elesnünk” – fogalmazott Nikolics, aki végül kifejezte együttérzését a PAOK-szurkolók minapi romániai halálos közlekedési balesete miatt; mint mondta, ezzel illett volna kezdenie a sajtótájékoztatót.

A bajnokság élcsoportja: 1. AEK 45 pont (19 mérk.), 2. PAOK 44 (18), 3. Olympiakosz 43 (18), 4. Levadiakosz 38 (19)

VARGA BARNABÁS GÓLJA

 

légiósok Marko Nikolics Varga Barnabás AEK Athén
Legfrissebb hírek

Videó: Varga Barnabás első gólja az AEK-ben – az Olympiakosz ellen fejelte

Légiósok
11 órája

NS-infó: Kleinheisler László hétfőn érkezik Csíkszeredába

Légiósok
2026.01.31. 12:48

A Lens legyőzte Negóékat, és a tabella élére ugrott

Francia labdarúgás
2026.01.30. 22:58

Légiósok: Vida Kristopher aláírt Romániában

Légiósok
2026.01.30. 15:44

Keresztes Krisztián a Hearts elleni rangadóra készül

Légiósok
2026.01.30. 10:53

Női labdarúgás: Nürnbergbe szerződött a pécsi tehetség

Légiósok
2026.01.30. 09:27

NS-infó: Redzic Damir a Salzburg játékosa lehet

Légiósok
2026.01.30. 07:36

A Sky értesülése szerint a Rapid első körben elutasította az FTC ajánlatát Bolla Bendegúzért

Labdarúgó NB I
2026.01.29. 20:21
Ezek is érdekelhetik