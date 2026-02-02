Svéd védő érkezett a Juventushoz, Tonali mégsem igazolt az Arsenalhoz – lezárult a téli transzferpiac az elitligákban

Az utolsó nap azzal indult, hogy angliai sajtóértesülések szerint az Arsenalnál felvetődött a Newcastle középpályásának, Sandro Tonalinak a szerződtetése, ám a határidő végéig nem érkezett újabb fejlemény az olasz válogatott játékos ügyében, így végül is maradt a „szarkák” játékosa. A Milan nagyon közel került ahhoz, hogy szerződtesse a Crystal Palace támadóját, Jean-Philippe Matetát, aki meg is érkezett a milánói klubhoz az orvosi vizsgálatra, ahol azonban angliai sajtóértesülések szerint megbukott, így az üzlet meghiúsult. Ugyancsak Angliából származó információ, hogy a Sheffield United bejelentette Kalvin Phillips érkezését – a 33 éves, korábbi angol válogatott középpályás a Manchester Citytől az idény végéig kölcsönbe került az angol második vonalban szereplő együtteshez.

Később Florian Plettenberg és Fabrizio Romano is beszámolt arról, hogy N'Golo Kanté várhatóan elhagyja Szaúd-Arábiát, és Törökországban, a Fenerbahcénál folytatja pályafutását – a felek állítólag már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egymással, a megállapodást pedig bármikor bejelenthetik.

Az Atlético Madrid igencsak aktív volt a piacon hétfőn, bejelentette, hogy az Atalanta nigériai válogatott támadója, Ademola Lookman megérkezett az orvosi vizsgálatra a spanyol fővárosba, ezután pedig aláírhatja szerződését a „matracosokhoz.” Szintén a madridiakhoz köthető hír, hogy a klub az Elche 21 éves középpályását, Rodrigo Mendozát is szeretné szerződtetni, és a Marca szerint várhatóan 16 millió euró körüli összeget fizetnének cserébe – mivel a spanyoloknál csak éjfélkor zárul a piac, az Atléticónak még van pár órája, hogy véglegesítse az átigazolást.

A Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouthnál felvetődött, hogy Andoni Iraola kifejezett kérésére a klub szerződteti a Real Madrid balhátvédjét, Fran Garcíát, a spanyolok azonban nem akarták elengedni a többnyire mellőzött játékost, így nem jött létre az átigazolás. Eközben a Juventus nyilvánosságra hozta, hogy az idény végéig kölcsönben megszerezte a Bologna svéd válogatott jobbhátvédjét, Emil Holmot.

A Willi Orbánt és Gulácsi Pétert is foglalkoztató RB Leipzig két igazolásról is hírt adott: közleménye szerint az angol Premier League-ben 13. helyezett Brighton & Hove Albion 21 éves német középpályását, Brajan Grudát fél évre kölcsönbe, a PSV 18 esztendős holland szélsőjét, Ayodele Thomast végleg, öt esztendőre szerezte meg.

Az átigazolási szezon utolsó napján az Eintracht Frankfurt bemutatta új vezetőedzőjét, a spanyol Alberto Rierát, a Galatasaray magyar légiósa, Sallai Roland pedig – reagálva az esetleges távozásáról szóló pletykákra – egy interjúban bejelentette, hogy nagyon jól érzi magát jelenlegi klubjánál.

ÉLŐ HÍRFOLYAM A TÉLI TRANSZFERPIAC UTOLSÓ ÓRÁIRÓL