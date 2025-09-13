Két kaput találó lövés három pontot ért a Sepsinek

A Temesvár határában fekvő falu, Újszentes leghíresebb szülöttéről, az 1934-es és 1938-as világbajnokságon is pályára lépő Dobay Istvánról elnevezett stadionjában barázdált, lapos passzjátékra szinte teljesen alkalmatlan pálya várta a szentgyörgyieket, akiknél a szezon során először kezdett Sigér Dávid, valamint a válogatott szünetben igazolt játékosok közül Adnan Aganovic és Igancio Heras. Az első percekben aktívabb Sepsi az Alin Techeres fellökéséért megítélt büntetőből szerzett vezetést, Cosmin Matei vágta a léc alá a labdát.

Innen kezdve viszont a hazai támadások voltak veszélyesebbek, Nicolae Sofran távolról is bátran próbálkozott, majd a 40. percben estében, kapásból ívelte a labdát a bal sarokba. A játék a második félidőben még csapkodóbbá, töredezettebbé vált, de a Sepsi ismét kihasználta egyetlen nagy lehetőségét: Matei centerezése után a védőjét megelőző Heras fejelt hat méterről Miklós Róbert kapujának bal felső sarkába.

A szentgyörgyiek másodszor már sikerrel megőrizték előnyüket, bár az utolsó másodperceket emberhátrányban kellett kivédekezniük, miután az ellenfelét arcon rúgó Giovanni Ghimfus piros lapot kapott.

ROMÁNIA

LIGA 2

6. forduló

CSC Dumbravita–Sepsi OSK 1–2 (Sofran 40., illetve Matei 20. – 11-esből, Heras 65.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid végig a pályán volt, az 51. percben sárga lapot kapott.

KORÁBBAN

Steaua–ASA Marosvásárhely 2–1

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést,

a 69. percben állt be.

KÉSŐBB

Vasárnap 10.00 : Olimpia Sau Mare–Corvinul Hunedoara

Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander



Az állás: 1. Nagyvárad 15, 2. Marosvásárhely 13, 3. Targoviste 13, …10. Sepsi 10.