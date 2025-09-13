Nemzeti Sportrádió

Két kaput találó lövés három pontot ért a Sepsinek

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2025.09.13. 12:40
Fotó: Sepsi OSK Facebook
Sigér Dávid Sepsi OSK
Maximális helyzetkihasználással gyűjtötte be a három pontot Újszentesen a Sepsi OSK a román másodosztály alapszakaszának hatodik fordulójában: a székelyföldi csapat mindkét kaput találó lövéséből gól született.

 

A Temesvár határában fekvő falu, Újszentes leghíresebb szülöttéről, az 1934-es és 1938-as világbajnokságon is pályára lépő Dobay Istvánról elnevezett stadionjában barázdált, lapos passzjátékra szinte teljesen alkalmatlan pálya várta a szentgyörgyieket, akiknél a szezon során először kezdett Sigér Dávid, valamint a válogatott szünetben igazolt játékosok közül Adnan Aganovic és Igancio Heras. Az első percekben aktívabb Sepsi az Alin Techeres fellökéséért megítélt büntetőből szerzett vezetést, Cosmin Matei vágta a léc alá a labdát.

Innen kezdve viszont a hazai támadások voltak veszélyesebbek, Nicolae Sofran távolról is bátran próbálkozott, majd a 40. percben estében, kapásból ívelte a labdát a bal sarokba. A játék a második félidőben még csapkodóbbá, töredezettebbé vált, de a Sepsi ismét kihasználta egyetlen nagy lehetőségét: Matei centerezése után a védőjét megelőző Heras fejelt hat méterről Miklós Róbert kapujának bal felső sarkába.

A szentgyörgyiek másodszor már sikerrel megőrizték előnyüket, bár az utolsó másodperceket emberhátrányban kellett kivédekezniük, miután az ellenfelét arcon rúgó Giovanni Ghimfus piros lapot kapott.

ROMÁNIA
LIGA 2 
6. forduló 
CSC Dumbravita–Sepsi OSK 1–2 (Sofran 40., illetve Matei 20. – 11-esből, Heras 65.) 
Sepsi OSK: Sigér Dávid végig a pályán volt, az 51. percben sárga lapot kapott. 

KORÁBBAN 
Steaua–ASA Marosvásárhely 2–1 
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, 
a 69. percben állt be. 

KÉSŐBB 
Vasárnap 10.00 : Olimpia Sau Mare–Corvinul Hunedoara 
Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander 

Az állás: 1. Nagyvárad 15, 2. Marosvásárhely 13, 3. Targoviste 13, …10. Sepsi 10.

 

Ezek is érdekelhetik