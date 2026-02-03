Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold kilencedik lett a scratchben

Az európai szövetség honlapja szerint a tízkörös, negyven kilométeres távon a magyar versenyző a huszonkettes mezőnyben végzett a kilencedik helyen, az Európa-bajnoki címet a svájci Alex Vogel szerezte meg. Drijver vasárnap a 12. helyen ért célba a kieséses számban. A kedd esti programban a férfi egyéni üldözőversenyben a semleges színekben versenyző, orosz Lev Gonov győzött. A nőknél sprintben a brit Emma Finucane diadalmaskodott, míg omniumban honfitársa, Anna Morris diadalmaskodott.

PÁLYAKERÉKPÁROS EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfi scratch: 1. Alex Vogel (Svájc) 2. Ilja Szavekin (Oroszország) 3. Vincent Hoppezak (Hollandia) ...9. Drijver Bertold. Férfi egyéni üldözőverseny: 1. Lev Gonov (Oroszország) 2. Robin Juel (Dánia) 3. Renato Favero (Olaszország). Női omnium: 1. Anna Morris (Nagy-Britannia) 2. Anita Yvonne Stenberg (Norvégia) 3. Shari Bossuyt (Belgium). Női sprint: 1. Emma Finucane (Nagy-Britannia) 2. Sophie Capewell (Nagy-Britannia) 3. Alina Liszenko (Oroszország)