Nemzeti Sportrádió

Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold kilencedik lett a scratchben

Vágólapra másolva!
2026.02.03. 20:34
null
Drijver Bertold a legjobb tíz között zárt (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár Drijver Bertold pályakerékpáros Eb
Drijver Bertold a kilencedik helyen végzett tömegindításos mezőnyversenyben a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság keddi versenynapján.

Az európai szövetség honlapja szerint a tízkörös, negyven kilométeres távon a magyar versenyző a huszonkettes mezőnyben végzett a kilencedik helyen, az Európa-bajnoki címet a svájci Alex Vogel szerezte meg. Drijver vasárnap a 12. helyen ért célba a kieséses számban. A kedd esti programban a férfi egyéni üldözőversenyben a semleges színekben versenyző, orosz Lev Gonov győzött. A nőknél sprintben a brit Emma Finucane diadalmaskodott, míg omniumban honfitársa, Anna Morris diadalmaskodott.

PÁLYAKERÉKPÁROS EURÓPA-BAJNOKSÁG 
Férfi scratch: 1. Alex Vogel (Svájc) 2. Ilja Szavekin (Oroszország) 3. Vincent Hoppezak (Hollandia) ...9. Drijver Bertold. Férfi egyéni üldözőverseny: 1. Lev Gonov (Oroszország) 2. Robin Juel (Dánia) 3. Renato Favero (Olaszország). Női omnium: 1. Anna Morris (Nagy-Britannia) 2. Anita Yvonne Stenberg (Norvégia) 3. Shari Bossuyt (Belgium). Női sprint: 1. Emma Finucane (Nagy-Britannia) 2. Sophie Capewell (Nagy-Britannia) 3. Alina Liszenko (Oroszország)

 

 

 

 

kerékpár Drijver Bertold pályakerékpáros Eb
Legfrissebb hírek

Gyuláról indul, Veszprémben zárul a Tour de Hongrie

Kerékpár
3 órája

Az MBH Bank csapata is indul a Strade Bianchén március elején

Kerékpár
6 órája

Szalontay az országos csúcsa után az első fordulóban búcsúzott sprintben a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
8 órája

Pályakerékpáros Eb: remek napot zárt a Teutenberg család

Kerékpár
Tegnap, 20:36

Eisenkrammer Károly: Megkaphattuk volna a worldtour-minősítést

Kerékpár
Tegnap, 17:31

Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren

Kerékpár
Tegnap, 15:03

Drijver Bertold 12. a kieséses versenyben a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
2026.02.01. 20:26

Kerékpár: megszületett az MBH Bank csapatának első győzelme

Kerékpár
2026.01.25. 15:54
Ezek is érdekelhetik