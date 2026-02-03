Nemzeti Sportrádió

Eddig 298 orosz sportolót büntetett meg a WADA a moszkvai adatbázis alapján

2026.02.03. 20:59
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elnöke szerint a szervezet a valaha volt legsikeresebb akcióját valósította meg a moszkvai laboratórium adatbázisának és az ottani mintáknak a felülvizsgálatával, amelynek eredményeképpen eddig 298 orosz sportolót büntetett meg.

Witold Banka, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) lengyel elnöke úgy véli, az általa irányított szervezet minden idők egyik legsikeresebb akcióját hajtotta végre a moszkvai doppinglabor mintáinak felülvizsgálásával, melynek nyomán 298 vétkes orosz sportolót tudtak felelősségre vonni. Banka erről a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) a pénteken nyíló téli olimpia elé időzített 145. ülésszakán beszélt Milánóban.

A moszkvai labor 2012 és 2015 között rögzítette az orosz sportolók doppingteszt-eredményeit, s 2019 januárjában, az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) jogainak visszaállításáról szóló megállapodás részeként adták át az adatokat és az őrzött mintákat a WADA-nak. 

A nemzetközi szervezet szakértői az átvételt követő kontroll során arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz laborban manipulálták a vizsgálati eredményeket a doppingvétségek eltitkolása érdekében.

 

