Kolozsvári tenisztorna: Bondár Anna párosban is kiesett

2026.02.03. 18:51
Bondár Anna (balra) és Greet Minnen (jobbra) kiesett a kolozsvári tornán (Fotó: Getty Images, archív)
Bondár Anna az egyes után párosban is búcsúzott a 283 ezer dollár (91.1 millió forint) összdíjazású kolozsvári kemény pályás női tenisztornán.

Az egyes után párosban is kiesett a kolozsvári WTA 250-es tenisztornán Bondár Anna. A magyar játékos oldalán a belga Greet Minnennel a nyitókörben a Maja Chwalinska, Kaja Juvan lengyel, szlovén duóval csapott össze, és a mérkőzés egy-egy 6:3-as szettet követően döntő rövidítésbe torkollott. A harmadik játszmát helyettesítő, tíz nyert pontig tartó tie-breakben 5–5-ig fej fej mellett haladtak a felek, aztán az ellenfél került előnybe, és a harmadik meccslabdáját már értékesítette. A találkozó 1 óra 27 percig tartott.

Bondár korábban búcsúzott egyesben az erdélyi versenyen, mivel 6:4, 6:4-re kikapott az ukrán Olekszandra Olijnikovától.

WTA 250-ES TORNA, KOLOZSVÁR (283 347 dollár, kemény pálya)
NŐI PÁROS
NYOLCADDÖNTŐ
Maja Chwalinska, Kaja Juvan (lengyel, szlovén)–Bondár Anna, Greet Minnen (magyar, belga) 3:6, 6:3, 10–8 – döntő rövidítés

 

