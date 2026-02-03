Kolozsvári tenisztorna: Bondár Anna párosban is kiesett

Az egyes után párosban is kiesett a kolozsvári WTA 250-es tenisztornán Bondár Anna. A magyar játékos oldalán a belga Greet Minnennel a nyitókörben a Maja Chwalinska, Kaja Juvan lengyel, szlovén duóval csapott össze, és a mérkőzés egy-egy 6:3-as szettet követően döntő rövidítésbe torkollott. A harmadik játszmát helyettesítő, tíz nyert pontig tartó tie-breakben 5–5-ig fej fej mellett haladtak a felek, aztán az ellenfél került előnybe, és a harmadik meccslabdáját már értékesítette. A találkozó 1 óra 27 percig tartott.

Bondár korábban búcsúzott egyesben az erdélyi versenyen, mivel 6:4, 6:4-re kikapott az ukrán Olekszandra Olijnikovától.