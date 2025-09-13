Nemzeti Sportrádió

Zivzivadze kiállítása után esett szét a Heidenheim a BVB ellen, hatgólos őrület Wolfsburgban

2025.09.13. 17:56
Ezért kapott piros lapot az NB I-et is megjárt grúz csatár (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Köln Heidenheim RB Leipzig VfB Stuttgart Wolfsburg Borussia Dortmund Mainz 1. FC Köln Hoffenheim Freiburg
Öt mérkőzést rendeztek a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 3. fordulójában szombat délután.

HEIDENHEIM–BORUSSIA DORTMUND

Jelentős mezőnyfölényben játszott Heidenheimben a BVB, ráadásul a hazai csapat is „besegített” a sárga-feketéknek, miután a korábbi fehérvári és újpesti ék, Budu Zivzivadze kiállítást érően csúszott rá talppal Nmecha vádlijára. A tíz emberre fogyatkozó Heidenheimet a folytatásban bedarálta a Dortmund, előbb a 33. percben Serhou Guirassy bólintotta a kapuba Ryerson beadását, majd a szünet előtt Adeyemi kapott egy forintos labdát a norvégtól, első érintésből lerázta védőjét, majd ziccerben önzetlenül passzol Maximilian Beiernek, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania a labdát. 

A fordulás után is maradt a dortmundi fölény, de újabb gól nem született, így három ponttal a zsebükben térhettek haza Niko Kovac tanítványai. 0–2

UNION BERLIN–HOFFENHEIM

Az első félidő ráadásában tört meg a jég a fővárosban, ahol Andrej Kramaric büntetőből, míg Fisnik Asllani fejjel vette be a sérült Schäfer Andrást nélkülöző Union kapuját. A fordulás után Ilyas Ansah révén szépítettek a hazaiak, de két perccel később ismét a vendégek koszovói centere villant meg, visszaállítva a kétgólos különbséget. Az utolsó 20 perceben felpörögtek az események, előbb Tom Rothe faragott a hazaiak hátrányából, majd a végjátékban minden esély elszállt a hazai pontszerzésre, miután a gólszerző Rothe utolsó emberként rántotta le Prasst a tizenhatoson belül (járt is érte a piros lap), a tizenegyest pedig Tim Lemperle panenkázva váltotta gólra, beállítva a végeredményt. 2–4

MAINZ– RB LEIPZIG

Gulácsi Péter és Willi Orbán is a kezdőcsapat tagjaként kapott szerepet a Leipzig mainzi kiszállásán. Ole Werner vezetőedzőnek Schlager sérülése miatt már a 32. percben bele kellett nyúlnia a csapatba, de ez végül jól sült el lipcsei szempontból: az osztrák középpályás helyére beálló Ezechiel Banzuzi ugyanis gólpasszt adott Johan Bakayokónak, aki 23 méterről eleresztett lapos lövéssel szerezte meg a vezetést. Mint később kiderült, a belga támadó gólja három pontot ért a vendégeknek, miután a Willi Orbán vezette hátsó alakzat a lefújásig kontroll alatt tudta tartani a mainzi támadósort. 0–1

FREIBURG–VFB STUTTGART

Nem volt valami aktív a meccs elején a hazai együttes, ezt pedig góllal büntették a svábok, a 20. percben a védőkkel birkózó Ermedin Demirovic a kapunak háttal állva sarkazott a hálóba. A folytatásban visszavettek a tempóból a vendégek, ezt pedig a végjátékban büntette a Freiburg: a 81. percben a bemutatkozó Igor Matanovic estében szerzett pokoli nagy gólt, majd öt perccel később Derry Scherhant is betalált. Az esetleges stuttgarti egyenlítés reményeit a Frankfurtból érkező horvát center foszlatta szét, miután a ráadásban tizenegyesből állította be a végeredményt, így Johan Manzambi meccs végi kiállítása már nem osztott, nem szorzott.  3–1

WOLFSBURG–1. FC KÖLN

Luca Waldschmidt már az 5. percben előnyhöz juttatta a Kölnt Wolfsburgban, amire El Amin Amura válaszolt a szünet előtt. A második félidőre a szünet előtt kitörő vihar miatti játékmegszakítás miatt némi csúszással került sor, de a 65. percben mindettől függetlenül már a „farkasok” vezettek Lovro Majer góljával. A vihar miatt megítélt 14 perces ráadás első percében Ísak Bergmann Jóhannesson révén egalizált az újonc, de nyolc perccel később erre még rá tudott tenni egy lapáttal a Wolfsburg, Maximilian Arnold egy mesteri szabadrúgással juttatta újfent előnyhöz a Dárdai Bencét végig a kispadon tartó hazaiakat. 

Ezzel viszont még nem volt vége az őrületnek, a ráadás 14. (egyben papíron utolsó) percében Jakub Kaminski is beköszönt, egy pontot megmentve ezzel a kölnieknek. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Matanovic 81., 90+2. – a másodikat 11-esből, Scherhant 86., ill. Demirovic 20.)
Kiállítva: Manzambi (Freiburg, 90+8.)
Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 33., Beier 45+6.)
Kiállítva: Zivzivadze (Heidenheim, 21.)
Mainz–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 40.)
Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (Ansah 49., Rothe 71., ill. Kramaric 45+1. – 11-esből, Asllani 45+3., 51., Lemperle 83. – 11-esből)
Kiállítva: Rothe (Union Berlin, 82.)
Wolfsburg–1. FC Köln 3–3 (Amura 42., Majer 65., Arnold 90+9., ill. Waldschmidt 5. Jóhannesson 90+1., Kaminski 90+14.)

Később
18.30: Bayern München–Hamburg (Tv: Arena4)

Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen
17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)
Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)

   
A BUNDESLIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Borussia Dortmund3218–3+57
  2. 1. FC Köln3218–4+47
  3. Bayern München229–2+76
  4. Eintracht Frankfurt3218–5+36
  5. Hoffenheim3217–6+16
  6. RB Leipzig3213–6–36
  7. Wolfsburg3127–5+25
  8. St. Pauli2115–3+24
  9. Bayer Leverkusen31117–6+14
10. Augsburg2115–4+13
11. Stuttgart3123–5–23
12. Freiburg3125–8–33
13. Union Berlin3124–8–43
14. Mönchengladbach2110–1–11
15. Mainz3121–3–21
16. Hamburg2110–2–21
17. Werder Bremen2114–7–31
18. Heidenheim331–7–60

 

 

