Zivzivadze kiállítása után esett szét a Heidenheim a BVB ellen, hatgólos őrület Wolfsburgban

HEIDENHEIM–BORUSSIA DORTMUND

Jelentős mezőnyfölényben játszott Heidenheimben a BVB, ráadásul a hazai csapat is „besegített” a sárga-feketéknek, miután a korábbi fehérvári és újpesti ék, Budu Zivzivadze kiállítást érően csúszott rá talppal Nmecha vádlijára. A tíz emberre fogyatkozó Heidenheimet a folytatásban bedarálta a Dortmund, előbb a 33. percben Serhou Guirassy bólintotta a kapuba Ryerson beadását, majd a szünet előtt Adeyemi kapott egy forintos labdát a norvégtól, első érintésből lerázta védőjét, majd ziccerben önzetlenül passzol Maximilian Beiernek, akinek már csak az üres kapuba kellett gurítania a labdát.

A fordulás után is maradt a dortmundi fölény, de újabb gól nem született, így három ponttal a zsebükben térhettek haza Niko Kovac tanítványai. 0–2

UNION BERLIN–HOFFENHEIM

Az első félidő ráadásában tört meg a jég a fővárosban, ahol Andrej Kramaric büntetőből, míg Fisnik Asllani fejjel vette be a sérült Schäfer Andrást nélkülöző Union kapuját. A fordulás után Ilyas Ansah révén szépítettek a hazaiak, de két perccel később ismét a vendégek koszovói centere villant meg, visszaállítva a kétgólos különbséget. Az utolsó 20 perceben felpörögtek az események, előbb Tom Rothe faragott a hazaiak hátrányából, majd a végjátékban minden esély elszállt a hazai pontszerzésre, miután a gólszerző Rothe utolsó emberként rántotta le Prasst a tizenhatoson belül (járt is érte a piros lap), a tizenegyest pedig Tim Lemperle panenkázva váltotta gólra, beállítva a végeredményt. 2–4

MAINZ– RB LEIPZIG

Gulácsi Péter és Willi Orbán is a kezdőcsapat tagjaként kapott szerepet a Leipzig mainzi kiszállásán. Ole Werner vezetőedzőnek Schlager sérülése miatt már a 32. percben bele kellett nyúlnia a csapatba, de ez végül jól sült el lipcsei szempontból: az osztrák középpályás helyére beálló Ezechiel Banzuzi ugyanis gólpasszt adott Johan Bakayokónak, aki 23 méterről eleresztett lapos lövéssel szerezte meg a vezetést. Mint később kiderült, a belga támadó gólja három pontot ért a vendégeknek, miután a Willi Orbán vezette hátsó alakzat a lefújásig kontroll alatt tudta tartani a mainzi támadósort. 0–1

FREIBURG–VFB STUTTGART

Nem volt valami aktív a meccs elején a hazai együttes, ezt pedig góllal büntették a svábok, a 20. percben a védőkkel birkózó Ermedin Demirovic a kapunak háttal állva sarkazott a hálóba. A folytatásban visszavettek a tempóból a vendégek, ezt pedig a végjátékban büntette a Freiburg: a 81. percben a bemutatkozó Igor Matanovic estében szerzett pokoli nagy gólt, majd öt perccel később Derry Scherhant is betalált. Az esetleges stuttgarti egyenlítés reményeit a Frankfurtból érkező horvát center foszlatta szét, miután a ráadásban tizenegyesből állította be a végeredményt, így Johan Manzambi meccs végi kiállítása már nem osztott, nem szorzott. 3–1

WOLFSBURG–1. FC KÖLN

Luca Waldschmidt már az 5. percben előnyhöz juttatta a Kölnt Wolfsburgban, amire El Amin Amura válaszolt a szünet előtt. A második félidőre a szünet előtt kitörő vihar miatti játékmegszakítás miatt némi csúszással került sor, de a 65. percben mindettől függetlenül már a „farkasok” vezettek Lovro Majer góljával. A vihar miatt megítélt 14 perces ráadás első percében Ísak Bergmann Jóhannesson révén egalizált az újonc, de nyolc perccel később erre még rá tudott tenni egy lapáttal a Wolfsburg, Maximilian Arnold egy mesteri szabadrúgással juttatta újfent előnyhöz a Dárdai Bencét végig a kispadon tartó hazaiakat.

Ezzel viszont még nem volt vége az őrületnek, a ráadás 14. (egyben papíron utolsó) percében Jakub Kaminski is beköszönt, egy pontot megmentve ezzel a kölnieknek. 3–3

NÉMET BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Matanovic 81., 90+2. – a másodikat 11-esből, Scherhant 86., ill. Demirovic 20.)

Kiállítva: Manzambi (Freiburg, 90+8.)

Heidenheim–Borussia Dortmund 0–2 (Guirassy 33., Beier 45+6.)

Kiállítva: Zivzivadze (Heidenheim, 21.)

Mainz–RB Leipzig 0–1 (Bakayoko 40.)

Union Berlin–Hoffenheim 2–4 (Ansah 49., Rothe 71., ill. Kramaric 45+1. – 11-esből, Asllani 45+3., 51., Lemperle 83. – 11-esből)

Kiállítva: Rothe (Union Berlin, 82.)

Wolfsburg–1. FC Köln 3–3 (Amura 42., Majer 65., Arnold 90+9., ill. Waldschmidt 5. Jóhannesson 90+1., Kaminski 90+14.)

Később

18.30: Bayern München–Hamburg (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Mönchengladbach–Werder Bremen

17.30: St. Pauli–Augsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 3–1 (Grimaldo 10., 90+8., Schick 45+4. – 11-esből, ill. Uzun 52.)

Kiállítva: Andrich (58. – Leverkusen), Ezequiel Fernández (90+2. – Leverkusen)