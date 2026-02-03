Bondár Anna: Soha nem támogattam a háborút

„Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egy egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Nem tudok a történteken változtatni és soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban” – mondta Bondár, aki kitért arra is, hogy Olijnikovával egymás közelében, a pálya ugyanazon oldalán melegítettek be, mégsem nyílt lehetőség arra, hogy valahogy tisztázzák a helyzetet.

„Egyáltalán nem közelített felém, nem nagyon állt szóba senkivel a lány. Bíztam benne, hogy esetleg változik a véleménye, de ez nem történt meg, úgyhogy így kellett elfogadnom a helyzetet, ami nem volt egyszerű. Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor, vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak” – idézte fel Bondár a kedd délelőtt történteken a nap végén.

A MECCS ELŐTTI PILLANATOK (Videó: Moldován Árpád Zsolt/Kolozsvári Rádió)

A MÉRKŐZÉS UTOLSÓ PONTJA (Videó: Moldován Árpád Zsolt/Kolozsvári Rádió)

WTA 250-ES TORNA, KOLOZSVÁR (283 347 dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Olekszandra Olijnikova (ukrán)–Bondár Anna (8.) 6:4, 6:4