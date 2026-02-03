Cseh Sándor: Nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk ma

„Összességében jól éltem meg a mérkőzést, ami előtt nagyon jó érzéseim voltak, és ezt be is váltotta a csapat – nyilatkozta az M4 Sportnak Cseh Sándor szövetségi kapitány. – Azt gondolom, százszázalékos erőbedobással, koncentrációval játszottak a lányok. Lezárhattuk volna már a meccset, megnyerhettük volna az utolsó két percben, de talán már hamarabb is. Ez nem sikerült, de mégis tudtuk tartani az előnyünket, és nyilván nincs ilyen a sportban, de őszintén szólva nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha nem mi nyerünk ma.”

„Két dolgot viszek magammal erről a meccsről: mindennap elvárásom a játékosokkal szemben, hogy hasonlóan álljanak a vízilabdához – folytatta értékelését a szakember. – Ezt már megköszöntem nekik, viszont meg kell tanulni megnyerni az ilyen mérkőzéseket, még akkor is, ha nem volt könnyű, nem csak rajtunk múlott. De ezt hagyjuk is, akkor is meg lehetett volna, egy blokkon, egy lövésen múlik a győzelem. Hogy utána ilyen körülmények között nyertünk az ötösökkel, azt a »vízilabda istenének« köszönhetjük, és erre mondtam azt, hogy amit ezek a lányok megtettek az elmúlt hetekben a felkészülés során, valahogy. A sport talán ezért a legszebb dolog, mert nagyon sokszor igazságtalan, néha pedig nem lehet megmondani, miért ad valamit. Lehet, nemcsak ma érdemelték ki, hanem hetekkel ezelőtt, és ez most egy ilyen nap, aminek nagyon örülök.”

Szóba került a két kapus, Neszmély Boglárka és Golopencza Szonja teljesítménye: „Úgy vélem, minden labdasportban azok a csapatok vannak elöl folyamatosan, melyeknek nagyon jók a kapusaik. Ezt vehetjük csodaszámba, de én nem így tekintek rá, én abban reménykedem, hogy Bogi úgy véd, mint a világ legjobb kapusa. Ha találunk mellé egy-két olyan kapust, aki hasonló szinten védekezik, az folyamatosan pluszt tud adni. Nagyon remélem, ezt majd mindig ki kell emelni a magyar meccsek után, mert alapvetően erre épül a mai sport.”

„Úgy gondolom, kézben tartottuk a mérkőzést, mi diktáltuk a tempót, még akkor is, amikor hosszú percekig a fel-le úszkálás zajlott – mondta Garda Krisztina, a válogatott átlövője. – Látszott, hogy jó erőben van a csapat, hogy gyorsak vagyunk. Boldogok vagyunk, hogy sikerült nyerni, igazából mindegy, hogy ezt rendes játékidőben vagy ötméteresekkel értük el. A görögök is nagyon szerettek volna győzni, kiváló csapat az övék, nem véletlenül világbajnokok – hibáztunk egy-két gólnál, de ez minden meccsen benne van, örülök, hogy nyertünk, s annak is, hogy a kapusaink remekeltek.”