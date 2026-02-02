„Köszönöm, hogy a féltestvéred lehettem” – Gyarmati Andrea megható írással búcsúzott Fenyő Miklóstól

A visszaemlékezés egészen a hatvanas évek végéig nyúlik vissza, amikor mind a ketten pályájuk elején jártak. Míg Fenyő a zenei karrierjét építette a Hungáriával, addig Gyarmati az úszósportban bontakozott ki. Egy közös ismerős révén hallott először a fiatal zenészről, majd hamar kiderült számára, hogy nemcsak tehetséges előadóról van szó, hanem olyan művészről is, akinek munkája közel áll hozzá.

„Aztán kiderült, Mikike tényleg igen tehetséges, és ráadásul nagyon szeretem, amit csinál. Fújtam veletek, ha felhangzott egy-egy számotok a rádióban” – emlékezett vissza.

Írásában kitért arra is, hogy bár az évek során volt, amikor eltávolodtak egymástól, mindig újra kapcsolatba kerültek. Beszélgetéseik során szóba került a sport iránti közös rajongásuk, az egészség és az orvoslás is – utóbbival Fenyő Miklós gyakran ambivalens viszonyt ápolt. „Utáltad az orvosokat és a betegségeket, nem is kicsit. Nekem azért valamiért hittél” – írta Gyarmati Andrea.



Kapcsolatuk különösen személyessé vált, amikor az egykori olimpikon lehetett az énekes imádott unokáinak gyermekorvosa. „Nagy megtiszteltetés ez számomra” – fogalmazott.

A bejegyzés egyik legmeghatóbb része az a dedikáció, amelyet Fenyő Miklós egy ajándékba adott könyvbe írt, és amelyet Gyarmati Andrea szó szerint idézett:

„Andu, drága! Minél többet olvasol belőle, annál inkább rájössz majd, hogy mennyivel jobban írsz te! Féltestvéri szeretettel: Miki.”

A poszt végén az egykori sportoló megígérte, hogy továbbra is vigyáz mindazokra, akik Fenyő Miklós számára a legfontosabbak voltak. „Őrzöm a beszélgetéseinket, az együtt nevetéseket… Köszönöm, hogy a féltestvéred lehettem, lehetek” – zárta sorait.