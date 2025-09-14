Nemzeti Sportrádió

Szuperliga: Topolya–Mladoszt

2025.09.14. 16:56
FK TSC
Mladoszt Topolya SC Topolya szerb Szuperliga
A szerb Szuperliga 8. fordulójában a Topolya SC a Mladosztot fogadja – élőben az NSO-n!

 

SZERB SZUPERLIGA
8. FORDULÓ
Topolya SC–Mladoszt 0–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
Topolya, TSC Aréna. V: Szegrt
Topolya: Szimics – Krsztics, Dimoszki, Capan, Sztefan Jovanovics – Sztancsics, Jovicsics – Szavics (Mboungou, 67.), Mezei, Todoroszki – B. Petrovics. Vezetőedző: Darije Kalezics
A kispadon: Pantelin (k.), Jorgics (k.), Degenek, Miloszavics, A. Petrovics, Singh, Sz. Mladenovics, Szasa Jovanovics
Mladoszt: Sztamenkovics – Udovicsics, Cvetinovics, Orescsanin, N. Csirkovics – Milojevics, Tumbaszevics – J. Csirics, D. Pantics (Zsunics, a szünetben), Ljubomirac – Szremcsevics. Vezetőedző: Nenad Lalatovics
A kispadon: Matijasevics (k.), Varjacsics, A. Milosevics, Jokszimovics, Mijics, Marinkovics, Bojics, Djokics, I. Hadzsics, Alempijevics
Gólszerző:

 

 

Elbukta a Topolya a vajdasági rangadót

Minden más foci
2025.08.23. 21:00

Otthon kapott hármat az OFK Beogradtól a Topolya

Minden más foci
2025.08.17. 20:50

A Topolya nem bírt idegenben a bajnoki címvédővel

Minden más foci
2025.08.09. 21:54

Mezei Szabolcs: Nekem már Topolyán van feladatom

Légiósok
2025.08.07. 08:41

Észak-bácskai rangadó: nyert a Topolya, és a tabella élére ugrott

Minden más foci
2025.08.02. 19:52

Mezei ismét kezdett, pontot szerzett idegenben a Topolya

Minden más foci
2025.07.26. 19:49

Mezei gólpasszal debütált, a Topolya győzelemmel nyitott

Minden más foci
2025.07.20. 22:00

Felkészülés: Babunszki góllal debütált a Szpariban; legyőzte a Topolyát az ETO

Labdarúgó NB I
2025.07.05. 13:15
