Szuperliga: Topolya–Mladoszt

SZERB SZUPERLIGA
8. FORDULÓ
Topolya SC–Mladoszt 0–0 (0–0) – élőben az NSO-n!
Topolya, TSC Aréna. V: Szegrt
Topolya: Szimics – Krsztics, Dimoszki, Capan, Sztefan Jovanovics – Sztancsics, Jovicsics – Szavics (Mboungou, 67.), Mezei, Todoroszki – B. Petrovics. Vezetőedző: Darije Kalezics
A kispadon: Pantelin (k.), Jorgics (k.), Degenek, Miloszavics, A. Petrovics, Singh, Sz. Mladenovics, Szasa Jovanovics
Mladoszt: Sztamenkovics – Udovicsics, Cvetinovics, Orescsanin, N. Csirkovics – Milojevics, Tumbaszevics – J. Csirics, D. Pantics (Zsunics, a szünetben), Ljubomirac – Szremcsevics. Vezetőedző: Nenad Lalatovics
A kispadon: Matijasevics (k.), Varjacsics, A. Milosevics, Jokszimovics, Mijics, Marinkovics, Bojics, Djokics, I. Hadzsics, Alempijevics
Gólszerző: