Kétgólos kassai vezetés után komáromi győzelem

Az első félidő a hazai csapaté volt, jól szórakozott a mérkőzésre kilátogató 4395 néző. A Kassa a 9. percben szerezte meg a vezetést, amikor büntetőből Roman Cerepkai volt eredményes. A félidő közepén Tamás Nándor egyenlíthetett volna, de emelése után a labda nem talált utat a kapuba, majd a ráadás perceiben Osman Kakay beadása után Zyen Jones célzott pontosan.

Nagyon rosszul kezdődött a második félidő a Kassa számára. Előbb Ganbayar Ganbold remek góllal szépített, majd a hazai Marek Zsigmundnak két sárga lap után el kellett hagynia a pályát. Annak ellenére, hogy a vendéglátó emberhátrányban játszott, több helyzetet is kidolgozott, amiket azonban el is puskázott. Mint később kiderült, ez megbosszulta magát. Előbb Elvis Mashike kiegyenlített, majd a 87. percben Martin Misovic a léc alá bombázott.

A Kassát továbbra is kíséri a komáromi átok. Sorozatban a kilencedik összecsapáson maradtak győzelem, ma pedig pont nélkül is.

NIKÉ LIGA, 7. FORDULÓ

FC Kassa–Komáromi FC 2–3 (2–0)

Gólszerző: Cerepkai (13. – 11-esből), Jones (45+3.), ill. Ganbold (52.), Mashike (78.), Misovic (87.)

Kiállítva: Zsigmund (52., Kassa)

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 60. percben lecserélték.