Gyuláról indul, Veszprémben zárul a Tour de Hongrie

Tavaly májusban az esztergomi bazilika előtt ért véget a jubileumi, százéves Magyar körverseny ötnapos viadala, az összetettet az ecuadori Harold Martín López nyerte meg, míg a legjobb hazai kerékpárosnak járó fehér trikót Feldhoffer Bálint vihette haza – hetedik helye egyben az elmúlt évek legerősebb magyar szereplése. A körverseny idén Gyulán kezdődik – ezt a szervezők már korábban bejelentették, február 3-án pedig ismertették a TdH teljes útvonalát.

Az ünnepélyes útvonalbemutató előtt életműdíjakat osztottak ki, Andó János, Hirth István és Schneider Konrád részesült ebben az elismerésben.

Schmidt Gábor, sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár beszédében kiemelte, a Tour de Hongrie a magyar sportélet igazi büszkesége, amely a kiemelkedő sportteljesítmények mellett hazánk bemutatásához is hozzájárul. „A megmérettetés a szervezők magas színvonalú munkájának köszönhetően évről-évre fontos szerepet tölt be a versenynaptárban, kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzetközi mezőny részeként a magyar sportolók is megmutathassák tudásukat a hazai rajongóknak. Bízom benne, hogy a helyszínekre kilátogatók olyan élményekkel gazdagodnak majd, amelyek motiválják őket, hogy maguk is kipróbálják ezt a nagyszerű sportágat, amelynek segítségével nemcsak az egészségesebb élet felé tehetnek meg egy fontos lépést, de egyúttal Magyarország csodáit is felfedezhetik” – fogalmazott a helyettes államtitkár.

Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár ambiciózus terveket vázolt. „Amikor 2015-ben újra elindult a Magyar körverseny, senki nem gondolta volna, hogy tíz éven belül világsztárok tekernek majd itt. Volt ugyanis egy víziónk, minden évben tudtunk előbbre lépni. A jövőre vonatkozva lennének ötleteim, megcéloznánk, hogy world tour versennyé lépjen előre a viadal, és akár indulhatna külföldről is, például Pozsonyból vagy Nagyváradról. Emellett itt lenne az ideje egy női Magyar körnek is, és ha mindez sikerült, akár azon is elgondolkodhatnánk, hogy a Tour de France is indulhatna Magyarországról. ”

Az államtitkár hozzátette, tíz év múlva szívesen látna egy magyar összetettbeli győztest az immáron world tour-szintű versenyen.

Schneller Domonkos, a Magyar Kerékpáros-szövetség elnöke a magyar adófizetőknek is köszönetet mondott, amiért lehetővé tették, hogy ilyen magas szintű versenyen tekerhessenek Magyarországon a hazai kerékpárosok. „Egész Európában azt látjuk, hogy 1-2 kivételtől eltekintve azok az országok tudnak színvonalas többnapos nemzeti körversenyt rendezni, ahol az állam jelentősen támogatja a rendezést. Ezt a támogatást az adott sportág sikereihez való hozzájárulás indokolja. Mi a hazai szövetség részéről azért vagyunk felelősek, hogy a Tour de Hongrie az év maradék 360 napjában is minél inkább hozzájáruljon a sportág fejlődéséhez.”

A beszédek után következhetett a szakaszok ismertetője. A 829 kilométeres viadal május 13-án Gyulán kezdődik, a versenyzők Békés vármegyében köröznek, és 143 kilométer megtételét követően Békéscsabán zárják az első napot, vélhetően mezőnyhajrával.

1. SZAKASZ

Másnap Szarvason, a víziszínpad mellől rajtolnak a kerékpárosok és a dél-alföldi tekerés után Kalocsán kelnek át a Dunán. A leghosszabb, 202 kilométeres etap végén némi emelkedő nehezítheti a versenyzők helyzetét a paksi befutó előtt, de itt is a sprinterek közül kerülhet ki a győztes.

2. SZAKASZ

Harmadnap Kaposvárról indul a mezőny, Somogy vármegye székhelyéről korábban a Giro d’ Italia-szakasz is kezdődött. A zselici tájak után a boráról ismert Szekszárdon ér véget az etap, a város a magyar kerékpársportban is jelentős hagyományokkal bír a Gemenc-nagydíj és a helyi egyesület miatt is, ahol számos sikeres bringás nevelkedett.

3. SZAKASZ

A mohácsi csata ötszázadik évfordulója miatt a várost nem lehetett kihagyni az útvonalból, onnan indul a királyszakasz. A több mint kétezer méteres szintkülönbségű etap során a Villányi-hegységet érintve érkeznek meg Pécsre a bringások, akik négyszer tekernek fel a meredek Bárány úton az állatkerthez.

4. SZAKASZ

A zárónap sem lesz könnyű, Balatonalmádiból indulva a Balaton-felvidék hangulatos útjain át érik majd el a versenyzők Veszprémet. Gella és Szentkirályszabadja emelkedőjének köszönhetően ezen a rövid, 144 kilométeres távon is mintegy 1800 méteres szintkülönbséget kell leküzdeni Európa idei sportrégiójában.

5. SZAKASZ

A 47. Tour de Hongrie-n 2026-ban is négy megkülönböztető szerelésért zajlik majd a küzdelem. Az összetett elsőt sárga trikó illeti, a hegyi hajrák során legtöbb pontot gyűjtő versenyző piros felsőt vehet fel, míg a sprintbefutók és gyorsasági részhajrák legjobbja zöldbe öltözhet. Az összetettben legelőkelőbb helyen álló magyar versenyzőt pedig fehér felső különbözteti meg.