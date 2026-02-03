Király-kupa: Albacete–FC Barcelona

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

ALBACETE (II.)–BARCELONA 0–2 (0–1) – élőben az NSO-n!

Albacete, Carlos Belmonte Stadion, 21 óra (TV: Sport 1). Vezeti: Munuera

ALBACETE: Lizoain – Lorenzo Aguado, J. Moreno, Bernabéu (Jogo, 60.), Neva (J. Vallejo, 31.) – Meléndez (Jefté Betancor, 61.), Villar, A. Pacheco, Capi – Agus Medina, Puertas. Vezetőedző: Alberto González

BARCELONA: J. García – Cancelo (Cubarsí, a szünetben), R. Araújo, E. García, G. Martin – F. de Jong, Bernal (M. Casadó, 66.) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Fermín López, 66.) – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Lamine Yamal (39.), R. Araújo (56.)

PERCRŐL PERCRE