Király-kupa: Albacete–FC Barcelona
A spanyol Király-kupa negyeddöntőjében a Barcelona a másodosztályú Albacete otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
ALBACETE (II.)–BARCELONA 0–2 (0–1) – élőben az NSO-n!
Albacete, Carlos Belmonte Stadion, 21 óra (TV: Sport 1). Vezeti: Munuera
ALBACETE: Lizoain – Lorenzo Aguado, J. Moreno, Bernabéu (Jogo, 60.), Neva (J. Vallejo, 31.) – Meléndez (Jefté Betancor, 61.), Villar, A. Pacheco, Capi – Agus Medina, Puertas. Vezetőedző: Alberto González
BARCELONA: J. García – Cancelo (Cubarsí, a szünetben), R. Araújo, E. García, G. Martin – F. de Jong, Bernal (M. Casadó, 66.) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Fermín López, 66.) – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lamine Yamal (39.), R. Araújo (56.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
