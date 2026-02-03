Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: nem indul a norvégok legjobb lesiklója

2026.02.03. 18:17
Aleksander Aamodt Kilde nem lesz ott a milánói olimpián (Fotó: Getty Images)
Milánó-Cortina 2026 Aleksander Aamodt Kilde téli olimpia
Krónikus hátfájdalmai miatt nem indul a pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpián Aleksander Aamodt Kilde, a norvégok összetett világkupagyőztes alpesi sízője.

Az idén biztosan nem szerzi meg első olimpiai aranyát a világkupagyőztes norvég alpesi síző, Aleksander Aamodt Kilde, aki sérülés miatt lesz kénytelen kihagyni a pénteken kezdődő ötkarikás játékokat. A 33 éves sportoló kálváriája 2024 januárja óta tart, amikor a wengeni lesiklófutamon óriásit bukott. A balesetben a válla és lábai is súlyosan megsérültek, és nem csupán a 2023–2024-es idény második felét, hanem a teljes 2024–2025-ös évadot is ki kellett hagynia. Aamodt Kilde ez idő alatt öt műtéten esett át, mindezek ellenére a mostani idény elején, novemberben visszatért, ami – mint később kiderült – még korainak bizonyult. A kiváló síző kedden elmondta, a testének több időre lett volna szüksége ahhoz, hogy elbírja a teljes intenzitású edzések okozta terhelést.

„Ez vezetett ahhoz a hátproblémához, ami miatt nem indulhattam el másfél hete a kitzbüheli világkupa-viadalon és ami nagyon nehézzé tette a múlt heti versenyemet Crans Montanán. És ezért döntöttem most úgy, hogy a tervezettnél korábban véget vetek a szezonomnak – nyilatkozta a norvég klasszis, aki az amerikaiak sztárjának, Mikaela Shiffrinnek a vőlegénye. – Mindent megtettem, amit tudtam, hogy rajthoz állhassak az olimpián, de a testem és a lelkem nem áll rá készen.”

Aleksander Aamodt Kilde 2020-ban nyerte meg az összetett világkupát, 2022-ben és 2023-ban pedig a lesikló szakági pontversenyt. A legutóbbi, pekingi téli olimpián kombinációban ezüst-, míg szuperóriás-műlesiklásban bronzérmet nyert, a 2023-as világbajnokságon pedig lesiklásban végzett a második, szuperóriásban pedig a harmadik helyen.
 

 

