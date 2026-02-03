Férfi kézi Magyar Kupa: a NEKA nagy csatában nyert, és bejutott a legjobb négy közé
A NEKA ledolgozta félidei háromgólos hátrányát, 25–24-re legyőzte vendégét, a Balatonfüredet a férfi kézilabda Magyar Kupa negyeddöntőjének keddi mérkőzésén, és bejutott a legjobb négy közé. A Tatabánya már korábban lefoglalta helyét a végjátékban.
A 49. percben még a vendégek vezettek 21–19-re, ám a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata 24–22-re fordított, és aztán rendkívüli izgalmak közepette egy gólt megőrzött az előnyéből.
Egy másodperccel a vége előtt Urbán-Patocskai Csongornak egyenlítési lehetősége volt – a döntetlen a füredieknek kedvezett volna –, de lövését Podoba János kivédte. A hazaiak kapusának ez volt a 17. védése.
A négyes döntőt április 18-19-én rendezik. A NEKA 2024 után – amikor bronzérmet szerzett – másodszor lesz ott az elődöntőben.
(MTI)
FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE 25–24 (11–14)
A TOVÁBBI PROGRAM
Február 9.
Gyöngyös–Veszprém
Február 11.
DEAC–Szeged
Korábban játszották
Tatabánya–PLER-Budapest 33–32
