Férfi kézi Magyar Kupa: a NEKA nagy csatában nyert, és bejutott a legjobb négy közé

A 49. percben még a vendégek vezettek 21–19-re, ám a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata 24–22-re fordított, és aztán rendkívüli izgalmak közepette egy gólt megőrzött az előnyéből.

Egy másodperccel a vége előtt Urbán-Patocskai Csongornak egyenlítési lehetősége volt – a döntetlen a füredieknek kedvezett volna –, de lövését Podoba János kivédte. A hazaiak kapusának ez volt a 17. védése.

A négyes döntőt április 18-19-én rendezik. A NEKA 2024 után – amikor bronzérmet szerzett – másodszor lesz ott az elődöntőben.

(MTI)

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE 25–24 (11–14)

A TOVÁBBI PROGRAM

Február 9.

Gyöngyös–Veszprém

Február 11.

DEAC–Szeged

Korábban játszották

Tatabánya–PLER-Budapest 33–32