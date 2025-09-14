MLS: Gazdagtól két gólpassz, Messitől kimaradt büntető, Pintér Dánieltől bemutatkozás

Kis híján elszórakozták az első félidőben összeszedett ötgólos előnyüket Gazdag Dánielék, akik végül 5–4-es sikerrel elvitték a három pontot az Atlanta United otthonából. A magyar válogatott játékos a Columbus Crew második és harmadik találatát készítette elő.

„Panenkázni” próbálta 32. percben elvégzett büntetőjét Lionel Messi, ám a középen maradt kapus könnyedén megfogta minden idők egyik legjobbjának tizenegyesét. Az elszalasztott lehetőség meg is bosszulta magát, hiszen a Charlotte ezt követően már esélyt sem adott az Inter Miaminak, 3–0 lett a vége. A vendégeknél a 70. percben bemutatkozott a magyar-amerikai kettős állampolgárságú szélső, Pintér Dániel.

Újabb vereséget szenvedett a Sallói Dániellel felálló Sporting Kansas City, amely ezúttal a Real Salt Lake otthonában maradt pont nélkül.

Mesterhármassal járult hozzá a Vancouver Whitecaps hétgólos sikeréhez a születésnapos Thomas Müller, de Szon Hung Min is betalált a Los Angeles FC színeiben.

LABDARÚGÁS

MAJOR LEAGUE SOCCER

Atlanta United–Columbus Crew 4–5 (1–5)

Charlotte–Inter Miami 3–0 (1–0)

San Jose Earthquakes–Los Angeles FC 2–4 (1–3)

Real Salt Lake–Sporting Kansas City 2–1 (1–0)

Vancouver Whitecaps–Philadelphia Union 7–0 (4–0)