Nemzeti Sportrádió

MLS: Gazdagtól két gólpassz, Messitől kimaradt büntető, Pintér Dánieltől bemutatkozás

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 07:50
null
Pintér Dániel többek között az Európa-bajnok Jordi Albával játszhat együtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lionel Messi Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Inter Miami
Bemutatkozott az észak-amerikai profi labdarúgóligában (Major League Soccer) az Inter Miami magyar-amerikai kettős állampolgárságú támadója, Pintér Dániel, mégpedig egy olyan mérkőzésen, amelyen Lionel Messi tizenegyest rontott. Magyar idő szerint vasárnap hajnalban Gazdag Dániel két gólpasszt jegyzett.

Kis híján elszórakozták az első félidőben összeszedett ötgólos előnyüket Gazdag Dánielék, akik végül 5–4-es sikerrel elvitték a három pontot az Atlanta United otthonából. A magyar válogatott játékos a Columbus Crew második és harmadik találatát készítette elő.

„Panenkázni” próbálta 32. percben elvégzett büntetőjét Lionel Messi, ám a középen maradt kapus könnyedén megfogta minden idők egyik legjobbjának tizenegyesét. Az elszalasztott lehetőség meg is bosszulta magát, hiszen a Charlotte ezt követően már esélyt sem adott az Inter Miaminak, 3–0 lett a vége. A vendégeknél a 70. percben bemutatkozott a magyar-amerikai kettős állampolgárságú szélső, Pintér Dániel.

Újabb vereséget szenvedett a Sallói Dániellel felálló Sporting Kansas City, amely ezúttal a Real Salt Lake otthonában maradt pont nélkül.

Mesterhármassal járult hozzá a Vancouver Whitecaps hétgólos sikeréhez a születésnapos Thomas Müller, de Szon Hung Min is betalált a Los Angeles FC színeiben.

LABDARÚGÁS
MAJOR LEAGUE SOCCER
Atlanta United–Columbus Crew 4–5 (1–5)
Charlotte–Inter Miami 3–0 (1–0)
San Jose Earthquakes–Los Angeles FC 2–4 (1–3)
Real Salt Lake–Sporting Kansas City 2–1 (1–0)
Vancouver Whitecaps–Philadelphia Union 7–0 (4–0)

 

Lionel Messi Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Inter Miami
Legfrissebb hírek

Pintér Dániel a Charlotte ellen bemutatkozhat az MLS-ben

Légiósok
2025.09.12. 08:38

Messi, Haaland, Bryant, Ronaldo – velük készül visszavonulására a legendás pankrátor

Egyéb egyéni
2025.09.11. 10:06

Luis Suárezt MLS-meccsekről is eltiltották

Minden más foci
2025.09.09. 07:32

„Csak a jó dolgok maradtak meg” – Lionel Messi az utolsó hazai vb-selejtezője után

Minden más foci
2025.09.05. 10:13

Színházból érkezik utolsó hazai vb-selejtezőjére Lionel Messi

Foci vb 2026
2025.09.04. 07:01

Botrányba fulladt a Ligák Kupája fináléja, Messiék lemaradtak a trófeáról

Minden más foci
2025.09.01. 08:24

Sallói Dániel remek góllal járult hozzá csapata győzelméhez

Légiósok
2025.08.31. 07:37

Messi duplázott, az Inter Miami döntős a Ligák Kupájában

Minden más foci
2025.08.28. 07:42
Ezek is érdekelhetik