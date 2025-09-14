Nemzeti Sportrádió

Balogh Botond sárga lappal és vereséggel mutatkozott be új csapatában

T. Z.T. Z.
2025.09.14. 21:04
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő, és Balogh Botonddal a kezdőcsapatban felálló Kocaelispor 2–0-s vereséget szenvedett a Gaziantep vendégeként vasárnap este.

Mint ismert, Balogh Botond a nyári átigazolási szezonban a Parmától kölcsönbe került a török Kocaelisporhoz, ahol az idény végéig szerepel majd.

A magyar játékos először lépett pályára új csapatának színeiben, és rögtön a kezdők között kapott lehetőséget – csapata azonban két hajrában kapott góllal 2–0-s vereséget szenvedett a Gaziantep vendégként.

Balogh végigjátszotta a mérkőzést, a 43. percben sárga lapot kapott.

LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI

ANGLIA
Premier League
Burnley–Liverpool 0–1
Liverpool: Kerkez Milos a 22. percben sárga lapot kapott, a 38. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Pécsi Ármin nem volt a keretben.
Championship (II. osztály)
13.00: Southampton–Portsmouth 0–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk nem volt a keretben.

AUSZTRIA
Bundesliga
Rapid Wien–Tirol 4–1
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt, sárga lapot kapott.

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Strasbourg–Le Havre 1–0
Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Empoli–Spezia 1–1
Spezia: Nagy Ádám végig a pályán volt, a 89. percben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA
Superliga
FK Csíkszereda–FCSB 1–1
Csíkszereda: Hegedűs János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint és Végh Bence végig a pályán volt utóbbi a 21. percben sárga lapot kapott. Dusinszki Szabolcs a 81., Eppel Márton a 67., Szalay Szabolcs a 81. percben lépett pályára. Kelemen Dávid, Ferenczi János, Nagy János és Babati Benjámin nem lépett pályára.
Liga 2 (II. osztály)
CSM Olimpia Szatmárnémeti–Corvinul 2–4
CSM Olimpia: Bontas Kristóf nem volt a keretben, Pintér Bence a kispadon ült, Torvund Alexander az 57. percben sárga lapot kapot, a 75.-ben lecserélték.

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
 FC Andorra–Córdoba 3–1
Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, Yaakobishvili Áron végig a pályán volt, a 79. percben sárga lapot kapott.

SZERBIA 
Szuperliga
Topolya–Mladoszt 1–0
Topolya: Mezei Szabolcsot a 72. percben lecserélték. 

SZLOVÁKIA 
Niké Liga
Dunaszerdahelyi AC–Zólyombrézó 2–0
DAC: Redzic Damir kezdőként 87. percet játszott, a harmincadikban csapata második gólját szerezte, Tuboly Máté, végig a pályán volt. Bősze Leventét nem nevezték.

SZLOVÉNIA 
Prva Liga
Primorje–Aluminij 4–1
Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadon ült.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Gaziantep–Kocaelispor 2–0
Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt, sárga lapot kapott.

 

