Balogh Botond sárga lappal és vereséggel mutatkozott be új csapatában

Mint ismert, Balogh Botond a nyári átigazolási szezonban a Parmától kölcsönbe került a török Kocaelisporhoz, ahol az idény végéig szerepel majd.

A magyar játékos először lépett pályára új csapatának színeiben, és rögtön a kezdők között kapott lehetőséget – csapata azonban két hajrában kapott góllal 2–0-s vereséget szenvedett a Gaziantep vendégként.

Balogh végigjátszotta a mérkőzést, a 43. percben sárga lapot kapott.

LÉGIÓSAINK VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEI

ANGLIA

Premier League

Burnley–Liverpool 0–1

Liverpool: Kerkez Milos a 22. percben sárga lapot kapott, a 38. percben lecserélték, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Pécsi Ármin nem volt a keretben.

Championship (II. osztály)

13.00: Southampton–Portsmouth 0–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk nem volt a keretben.

AUSZTRIA

Bundesliga

Rapid Wien–Tirol 4–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végig a pályán volt, sárga lapot kapott.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Strasbourg–Le Havre 1–0

Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Empoli–Spezia 1–1

Spezia: Nagy Ádám végig a pályán volt, a 89. percben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Superliga

FK Csíkszereda–FCSB 1–1

Csíkszereda: Hegedűs János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint és Végh Bence végig a pályán volt utóbbi a 21. percben sárga lapot kapott. Dusinszki Szabolcs a 81., Eppel Márton a 67., Szalay Szabolcs a 81. percben lépett pályára. Kelemen Dávid, Ferenczi János, Nagy János és Babati Benjámin nem lépett pályára.

Liga 2 (II. osztály)

CSM Olimpia Szatmárnémeti–Corvinul 2–4

CSM Olimpia: Bontas Kristóf nem volt a keretben, Pintér Bence a kispadon ült, Torvund Alexander az 57. percben sárga lapot kapot, a 75.-ben lecserélték.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

FC Andorra–Córdoba 3–1

Andorra: Yaakobishvili Antal a kispadon ült, Yaakobishvili Áron végig a pályán volt, a 79. percben sárga lapot kapott.

SZERBIA

Szuperliga

Topolya–Mladoszt 1–0

Topolya: Mezei Szabolcsot a 72. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Zólyombrézó 2–0

DAC: Redzic Damir kezdőként 87. percet játszott, a harmincadikban csapata második gólját szerezte, Tuboly Máté, végig a pályán volt. Bősze Leventét nem nevezték.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Primorje–Aluminij 4–1

Aluminij: Tanyi Barnabás a kispadon ült.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Gaziantep–Kocaelispor 2–0

Kocaelispor: Balogh Botond végig a pályán volt, sárga lapot kapott.