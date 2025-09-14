Superliga: FK Csíkszereda–FCSB

SUPERLIGA, 9. FORDULÓ

Csíkszereda FK–FCSB 0–0 – ÉLŐ

Csíkszereda, Városi-stadion, 3000 néző: Vezeti: Iulian Calin

Csíkszereda: Pap – Bloj, Hegedűs J., Palmes, Pászka - Végh B., Veres – Anderson, Bakos, Szabó B. – Dolny.

Kispadon: Simon (k), Kaján, Dusinszki, Celic, Gergely, Kelemen, Eppel, Szilágyi, Gál-Andrezly, Csürös, Szalay, Jebari

Vezetőedző: Ilyés Róbert

FCSB: Tarnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea - Lixandru, Olaru – Miculescu, Tanase, Cisotti– Birligea.

Kispadon: Zima (k), Cretu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiriches, Toma, Ngezana, O. Popescu, Stoian, Thiam

Vezetőedző: Eliasz Haralambusz

Sárga lap: Végh B. (21.)