Superliga: FK Csíkszereda–FCSB

2025.09.14. 19:50
null
(Fotó: Facebook, FK Csíkszereda)
FCSB Csíkszereda Superliga
Az eddig mindössze két pontot gyűjtő Csíkszereda a címvédő FCSB-t fogadja a román Superliga 9. fordulójának utolsó vasárnapi összecsapásán. A mérkőzés alakuló folyamatosan frissülő tudósításunkban követhető.

SUPERLIGA, 9. FORDULÓ
Csíkszereda FK–FCSB 0–0 – ÉLŐ
Csíkszereda, Városi-stadion, 3000 néző: Vezeti: Iulian Calin 
Csíkszereda: Pap – Bloj, Hegedűs J., Palmes, Pászka - Végh B., Veres – Anderson, Bakos, Szabó B. – Dolny. 
Kispadon: Simon (k), Kaján, Dusinszki, Celic, Gergely, Kelemen, Eppel, Szilágyi, Gál-Andrezly, Csürös, Szalay, Jebari
Vezetőedző: Ilyés Róbert  
FCSB: Tarnovanu – Cercel, Graovac, Alhassan, Pantea - Lixandru, Olaru – Miculescu, Tanase, Cisotti– Birligea. 
Kispadon: Zima (k), Cretu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiriches, Toma, Ngezana, O. Popescu, Stoian, Thiam
Vezetőedző: Eliasz Haralambusz 
Sárga lap: Végh B. (21.)

 

 

 

