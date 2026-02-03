Női jégkorong: az utolsó nagy erőpróba a világbajnokság előtt
Nagy tempójú edzést vezényelt kedden a Mátyásföldi Jégcsarnokban Delaney Collins szövetségi kapitány a magyar női jégkorong-válogatottnak. A kerettagok lelkesen és pontosan hajtották végre a feladatokat, a figyelem nem véletlen, hiszen áprilisban hazai rendezésű világbajnokságon játszhatnak a mieink, a tét az elitbe való visszajutás lesz. Addig is a kemény munkáé és a felkészülésé a főszerep, ebben pedig fontos állomás lesz a hét második felében esedékes klagenfurti torna, a Wörthi-tó-kupa.
„A lányok koncentráltan dolgoznak, nagyon jó az energia a jégen. A decemberi tornagyőzelem jót tett a csapatnak, nyerni mindig remek érzés. A játékosok figyelnek egymásra, és ez látszik a pályán is. Ez talán még a győzelemnél is fontosabb – mondta a Nemzeti Sportnak Delaney Collins.
A keddi gyakorláson ott volt a jégen Huszák Alexandra is, aki legutóbb a tavaly nyári összetartáson tudott részt venni. Maga mögött hagyta a sérülését, így újra a válogatottat erősítheti.
„Nyár óta sajnos nem tudtam jönni a csapathoz, november végén vállsérülés miatt ki kellett hagynom több hetet. Ahogy mindig, most is nagy örömmel és motivációval jöttem, ilyenkor olyanokkal is találkozom, akikkel a hétköznapokban nem, hiszen néhányan légióskodnak is, jó újra együtt lenni – mondta nagy mosollyal HKB Budapest játékosa. – Még csak most csöppentem bele a munkába, biztos, hogy kell idő, mire belerázódom, máshogy építjük fel a játékunkat, mint Pat Cortinával, ebből a szempontból is várom az ausztriai tornát. Erős ellenfelekkel találkozunk Klagenfurtban, hasznos napok előtt állunk, ebben biztos vagyok. Nem feltétlenül számít, hogy két világbajnoki riválissal is találkozunk, meccsről meccsre szeretnénk haladni és azokra az elemekre figyelni, amelyeket a szakmai stáb kér tőlünk.”
Ahogy Huszák is említette, a klagenfurti hatcsapatos megméretésen két világbajnoki vetélytárssal biztosan összecsap a magyar válogatott, Szlovákiával és Norvégiával. Ebből a szempontból is kiváló erőfelmérő lehet a kupa.
„Várom a mérkőzéseket, sok információhoz juthatunk a szlovákokról és a norvégokról. Azonban még fontosabb, hogy a következő napokban is fejlesszük a játékosainkat, és mindenki megmutathassa, mit tud az ilyen szintű ellenfelekkel szemben” – tekintett előre a szövetségi kapitány.
Bő kerettel, két újonccal utaznak a mieink, a kapus Csordás Csenge és a hátvéd Faragó Luca korábban még nem volt válogatott. Mindkét fiatal ott volt a januárban az elitben benn maradó U18-as együttesben, ahogyan Hiezl Réka is, aki bár még csak 16 esztendős, a felnőttválogatottban nem számít újoncnak, a tavalyi világbajnokságon is szerepelt.
„Nagyon pozitív, hogy ennyien itt vagyunk az U18-as csapatból, minden nagyon családias. Bennünk van még a januári világbajnoki élmény, mindenki gratulációval köszöntött minket az összetartás elején. Nagy lendülettel érkeztünk az edzőtáborba, remélem, hasonló sikereket érünk el a felnőttekkel is – mondta Hiezl Réka. – Reméljük, az ausztriai torna jól sikerül, hiszen ez az utolsó jelentős megméretés április előtt. Azt szeretnénk elérni, hogy a riválisok tartsanak tőlünk a hazai világbajnokságon.”
Egy újabb jól záruló torna nagy lendületet adhat a válogatottnak a tavaszi felkészülésre is. A budapesti világbajnokságot április 12. és 18. között rendezik meg.
A magyar női jégkorong-válogatott kerete
Kapusok: Csordás Csenge (KASI/Rampage), Németh Anikó, Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), (MAC Budapest)
Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili, Kiss-Simon Franciska, Koncz Boglárka, Mayer Fruzsina (HKB), Kornyilov Anna, Lippai Isabel, Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)
Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Bátyi Boróka (BJA), Dabasi Réka, Fehér Nikolett, Huszák Alexandra, Seregély Míra (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Horváth Imola (Södertalje, svéd), Leidt Madeline (Linköping (svéd), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Simon Viktória (MAC Budapest), Tóth Flóra (Hammarby, svéd)