Női jégkorong: az utolsó nagy erőpróba a világbajnokság előtt

Nagy tempójú edzést vezényelt kedden a Mátyásföldi Jégcsarnokban Delaney Collins szövetségi kapitány a magyar női jégkorong-válogatottnak. A kerettagok lelkesen és pontosan hajtották végre a feladatokat, a figyelem nem véletlen, hiszen áprilisban hazai rendezésű világbajnokságon játszhatnak a mieink, a tét az elitbe való visszajutás lesz. Addig is a kemény munkáé és a felkészülésé a főszerep, ebben pedig fontos állomás lesz a hét második felében esedékes klagenfurti torna, a Wörthi-tó-kupa.

„A lányok koncentráltan dolgoznak, nagyon jó az energia a jégen. A decemberi tornagyőzelem jót tett a csapatnak, nyerni mindig remek érzés. A játékosok figyelnek egymásra, és ez látszik a pályán is. Ez talán még a győzelemnél is fontosabb – mondta a Nemzeti Sportnak Delaney Collins.

A keddi gyakorláson ott volt a jégen Huszák Alexandra is, aki legutóbb a tavaly nyári összetartáson tudott részt venni. Maga mögött hagyta a sérülését, így újra a válogatottat erősítheti.

„Nyár óta sajnos nem tudtam jönni a csapathoz, november végén vállsérülés miatt ki kellett hagynom több hetet. Ahogy mindig, most is nagy örömmel és motivációval jöttem, ilyenkor olyanokkal is találkozom, akikkel a hétköznapokban nem, hiszen néhányan légióskodnak is, jó újra együtt lenni – mondta nagy mosollyal HKB Budapest játékosa. – Még csak most csöppentem bele a munkába, biztos, hogy kell idő, mire belerázódom, máshogy építjük fel a játékunkat, mint Pat Cortinával, ebből a szempontból is várom az ausztriai tornát. Erős ellenfelekkel találkozunk Klagenfurtban, hasznos napok előtt állunk, ebben biztos vagyok. Nem feltétlenül számít, hogy két világbajnoki riválissal is találkozunk, meccsről meccsre szeretnénk haladni és azokra az elemekre figyelni, amelyeket a szakmai stáb kér tőlünk.”

Ahogy Huszák is említette, a klagenfurti hatcsapatos megméretésen két világbajnoki vetélytárssal biztosan összecsap a magyar válogatott, Szlovákiával és Norvégiával. Ebből a szempontból is kiváló erőfelmérő lehet a kupa.

„Várom a mérkőzéseket, sok információhoz juthatunk a szlovákokról és a norvégokról. Azonban még fontosabb, hogy a következő napokban is fejlesszük a játékosainkat, és mindenki megmutathassa, mit tud az ilyen szintű ellenfelekkel szemben” – tekintett előre a szövetségi kapitány.