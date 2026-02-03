Majoross Gergely: A válogatott értékei legyenek állandók

A NEMZETEK EURÓPAI KUPÁJA első kiírásának utolsó állomására utazott Norvégia fővárosába, Oslóba a magyar férfi jégkorong-válogatott, hogy megmérkőzzön a házigazdával és Ausztriával. A csapat már kedd óta külföldön készül, csütörtök este héttől pedig jégre lép a norvégok ellen.

„Nagyon jelentős különbség az eddigi évekhez képest az ellenfelek minősége a sima felkészülési meccsekhez képest a Nemzetek Európai Kupájában. Mi önerőnkből nem feltétlenül tudtunk volna lekötni ilyen mérkőzéseket, de így, hogy a Nemzetközi Jégkorongszövetség rendezi ezeket az eseményeket, magasabb szinten tudunk készülni a korábbiakhoz képest” – mondta Majoross Gergely, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak.

A mieink kerete több helyen is változott a decemberi Sárközy Tamás-emléktornán látottakhoz képest, ahol a szövetségi kapitány többek hozzáállását és harcosságát is kifogásolta. Visszatért a csapatba a jelenleg aktív válogatott magyar jégkorongozók közül a nemzeti együttes meccs- és pontrekordere, Sofron István, de bizonyítási lehetőséget kap újonc is, Nagy Dominik személyében.

„Nem feltétlenül az volt a baj decemberben, hogy az egyének valamit rosszul fogtak volna fel, egyszerűen csak egy felforgatott csapat volt az akkori, és amikor a nehézségekkel szembesült, akkor arra nem jól reagált. A hétfői megbeszélésünknek ennek orvoslása volt az egyik témája. A klubcsapatokkal ellentétben a válogatottnál az a fontos, hogy a címeres mez, a nemzeti csapathoz való tartozás jelentse az értéket, hiszen néhány nappal ezelőtt még »egymás torkát vágták« az itteni csapattársak a Magyar Kupa döntőjében. Ha az itteni értékek állandók, akkor mindegy, ki csatlakozik hozzánk, működni fognak a dolgok” – magyarázta Majoross.

A Fradi rutinos csatára, Sofron István sérülése miatt majdnem egy évvel ezelőtt öltött magára legutóbb címeres mezt, így adta magát a kérdés: tapasztal-e bármilyen változást a válogatott háza táján az akkori körülményekhez képest?

„Nem vagyunk még együtt olyan régen Norvégiában, hogy nagyon sok különbségről beszámolhatnék, de azt érzékelem, hogy egyre több az új arc, egyre nagyobb a szakadék korban köztem és a fiatalok között. Az viszont újra tudatosult bennem, hogy milyen jó és különleges a válogatottnál lenni. Minden egyes összetartás emlékezetes, kemény ellenfelek ellen készülünk a vébére. Jó látni azt, hogy egyre több feltörekvő játékos üti meg a válogatott szintjét és kap meghívót. A mostani utánpótlást sokkal felkészültebbnek érzem, mint saját magunkat ugyanennyi idősen” – mondta a Sofron.

Egy fiatal játékos pályafutásában mindig meghatározó mérföldkő, amikor először kap meghívót hazája felnőttválogatottjába, erről az élményről, és a saját magának támasztott elvárásokról beszélt a keret újonca, a FEHA19 hátvédje, Nagy Dominik.

„Szeretném a legjobb formámat nyújtani a következő két meccsen, aztán szeretnék az ob I-ben minél tovább eljutni a FEHA19-cel, hiszen ha hamar kiesünk, akkor egy hónapig nem lesz tétmeccsünk, azt meg szerintem egy játékos sem akarja. Aztán persze jó lenne az Erste Ligában eljutni, ameddig csak lehet” – mondta Nagy Dominik.

A KERET

Kapusok: Bálizs Bence, Nagy Kristóf (mindkettő FTC-Telekom)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Horváth Donát, Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Horváth Milán, Tóth Gergely (mindkettő FTC-Telekom), Nagy Dominik (FEHA19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)

Csatárok: Ambrus Gergő, Ravasz Csanád, Vincze Péter (mindhárom Gyergyói HK), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Hári János, Terbócs István (mindkettő Hydro Fehérvár AV19), Laskawy Ferenc, Mihalik András, Nagy Krisztián, Sofron István (mind FTC-Telekom), Schlekmann Márk (BJA HC), Szongoth Domán (KooKoo, finn)

A PROGRAM

Nemzetek Európai Kupája, Oslo

Csütörtök

19.00: Norvégia–Magyarország

Péntek

19.00: Magyarország–Ausztria