Két góllal győzött odahaza a Dunaszerdahely

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

7. FORDULÓ

DAC 1904–Zólyombrézó 2–0 (2–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 4682 néző. Vezette: Kruzliak

DAC: Popovics – Kapanadze, Blazek, Nemanic, Alex Méndez – Blasko (A. Sylla, 58.), Ouro (Udvaros, 72.), Tuboly, A. Gruber (Herc, 87.) – Redzic (Gagua, 87.), Djukanovics (A. Gueye, 72.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Zólyombrézó: Juricka – Mielke, Ninaj, A. Markovics (Hakobjan, 83.) – Deml (Palumets, 65.), Paraj, Chyla (Kujabi, 74.), Havrilenko (Galcík, a szünetben) – Stefánik – Sanusi (Sallah, 83.), Siler. Vezetőedző: Stefan Markulík

Gólszerző: Djukanovics (9.), Redzic (30.)

A két héttel ezelőtti, Nagyszombatban aratott háromgólos siker után a dunaszerdahelyi játékosok arról beszéltek, hogy kár a válogatott szünetért. A DAC ugyanis remek formában volt: az utolsó két mérkőzésén hat pontot gyűjtött, és hét gólt szerzett.

Branislav Fodrek számára jó jelnek számított, hogy mind az öt futballistája, aki válogatottbeli szereplésen vett részt, egészségesen tért vissza. Sőt, Tuboly Máté, Karol Blasko és Viktor Djukanovics gólt is szerzett. Mint később kiderült, a montenegrói támadó ezúttal is eredményes volt. A Győrből érkezett Samsindin Ouro kezdőként lépett pályára, és végig nagyszerűen futballozott, rengeteg párharcot nyert meg.

A dunaszerdahelyi szurkolók az elmúlt napokban mindenkit arra biztattak, hogy látogasson ki a MOL Arénába. A felhívás eredményesnek bizonyult: a B-középben több sárga-kék fanatikus buzdította a csapatot, akik maximálisan odatették magukat. Az előző mérkőzéshez képest ezúttal a vendégek kezdték aktívabban a találkozót: a 4. percben Radek Siler lövése suhant el keresztben a hazai kapu előtt. Fokozatosan felpörgött a DAC, és a 9. percben egy gyönyörű akció végén megszerezte a vezetést: Ouro indította a jobb oldalon Redzicet, akinek beadása után Gruber továbbított a labdát Djukanovicshoz, s ő közelről a hálóba bombázott.

A félidő közepén már Tarasz Hacsaraba is elégedetten dörzsölhette a kezét: Ouro 30 méterről lőtt kapura, ám a labda a keresztlécet találta telibe. Fél óra elteltével már kettővel vezetett a DAC. Egy gyors labdaszerzés után Gruber passzolt Redzicnek, aki 14 méterről a jobb alsó sarokba bombázott.

A magyar támadó ötödik meccsén a negyedik gólját szerezte, nagy örömet szerezve a 4682 nézőnek. Redzic egyébként a Niké Liga július-augusztusi időszakának második legjobb játékosa lett. A szimpatikusan játszó zólyombrézóiak nem adták fel, Havrilenko megpattanó beadása után Popovicsnak kellett nagyot védenie.

A félidő végén a két gólpasszt kiosztó Gruber is betalálhatott volna, ám rosszul találta el a labdát.

A második játékrészt a vendégek kezdték aktívabban: sorra érkeztek a beadások a hazai tizenhatoson belülre, és több lövést is eresztettek Popovics kapujára. A DAC Kapanadze bombájával válaszolt, a lövés azonban kevéssel elkerülte a kaput.

Az utolsó húsz percben Branislav Fodrek taktikusan lezárta a széleket, hogy a zólyombrézóiak ne tudjanak könnyen a kapu elé kerülni. A végső szó Gruberé volt, akinek lövését bravúrral tolta szögletre a vendégek kapusa.

