Heti légiósprogram: Szoboszlaiék rangadót vívnak a Manchester Cityvel

2026.02.02.
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók heti tétmérkőzései.

 FEBRUÁR 2., HÉTFŐ 

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Kocaelispor–Fenerbahce
Kocaelispor: Balogh Botond

 FEBRUÁR 3., KEDD

 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
20.45: Portsmouth–Ipswich Town
Portsmouth: Kosznovszky Márk
20.45: Blackburn Rovers–Sheffield Wednesday
Blackburn: Tóth Balázs

HOLLANDIA
Holland Kupa, negyeddöntő
20.00: AZ Alkmaar–Twente
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz

IRÁN
Persian Gulf Pro League (I. osztály)
13.30: Perszepolisz–Csadormalu
Perszepolisz: Gera Dániel

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör, 3. forduló
16.00: Rizespor–Beyoglu Cemi Yarsi
Rizespor: Mocsi Attila

 FEBRUÁR 4., SZERDA

 

ROMÁNIA
Superliga (I. osztály)
15.00: Metaloglobus–Csíkszereda
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Végh Bence
17.00: UTA Arad–Kolozsvári CFR
UTA Arad: Zsóri Dániel

SKÓCIA
Premiership (I. osztály)
20.45: Hibernian–Dundee United
Dundee United: Keresztes Krisztián

SVÁJC
Svájci Kupa, 4. forduló
20.15: St. Gallen–Basel
St. Gallen: Csoboth Kevin

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör, 3. forduló
18.30: Galatasaray–Istanbulspor
Galatasaray: Sallai Roland

 FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK

 

TÖRÖKORSZÁG
Török Kupa, csoportkör, 3. forduló
16.00: Kocaelispor–Besiktas
Kocaelispor: Balogh Botond

 FEBRUÁR 6., PÉNTEK

 

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa (I. osztály)
18.00: Korona Kielce–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente

NÉMETORSZÁG
Bundesliga (I. osztály)
20.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt
Union Berlin: Schäfer András

 FEBRUÁR 7., SZOMBAT

 

ANGLIA
Premier League
16.00: Bournemouth–Aston Villa
Bournemouth: Tóth Alex

Championship (II. osztály)
16.01: West Bromwich Albion–Stoke City
West Bromwich: Callum Styles
16.01: Preston North End–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk

League One (III. osztály)
16.01: Plymouth–Lincoln
Plymouth: Szűcs Kornél

League Two (IV. osztály)
16.01: Newport–Grimsby Town
Grimsby Town: Turi Géza Dávid

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Rapid Wien–Hartberg
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Eupen–Kortrijk
Kortrijk: Dénes Vilmos
20.00: Beerschot–FC Bruges U23
FC Bruges U23: Ostoici Stefan

CSEHORSZÁG
Chance Liga (I. osztály)
15.00: Banik Ostrava–Sigma Olomouc
Sigma Olomouc: Baráth Péter

IZRAEL
Ligat Ha’Al (I. osztály)
17.30: Szahnin–Hapoel Petah-Tikva
Hapoel Petah-Tikva: Koszta Márk

NÉMETORSZÁG
Bundesliga (I. osztály)
15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund
Wolfsburg: Dárdai Bence

2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Elversberg–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
19.30: Spezia–Virtus Entella
Spezia: Nagy Ádám

ROMÁNIA
Superliga (I. osztály)
14.00: Csíkszereda–UTA Arad
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Végh Bence
UTA Arad: Zsóri Dániel

SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
14.00: FC Andorra–Real Sociedad B
FC Andorra: Yaakobishvili Áron

SZERBIA
Szuperliga (I. osztály)
14.00: Javor–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs

SZLOVÁKIA
Niké Liga (I. osztály)
16.30: Kassa–Szakolca
Kassa: Kovács Mátyás
18.00: Dunaszerdahely–Slovan Bratislava
Dunaszerdahely: Redzic Damir, Tuboly Máté

 FEBRUÁR 8., VASÁRNAP

 

ANGLIA
Premier League (I. osztály)
17.30: Liverpool–Manchester City
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

AUSZTRIA
Bundesliga (I. osztály)
14.30: Wolfsberger AC–Grazer AK
Grazer AK: Jánó Zétény

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Beveren–Lommel
Lommel: Vancsa Zalán

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1 (I. osztály)
17.15: Le Havre–Strasbourg
Le Havre: Loic Nego

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga (I. osztály)
15.00: Panszerraikosz–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás

HOLLANDIA
Eredivisie (I. osztály)
14.30: AZ Alkmaar–Ajax Amsterdam
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz

IRÁN
Persian Gulf Pro League (I. osztály)
13.30: Malavan–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa (I. osztály)
12.15: Pogon Szczecin–Termalica
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

NÉMETORSZÁG
Bundesliga (I. osztály)
15.30: FC Köln–RB Leipzig
RB Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán

PORTUGÁLIA
Primeira Liga (I. osztály)
19.00: Braga–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

SVÁJC
Szuperliga
20.30: Lausanne–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin

SZERBIA
Szuperliga
15.00: Szpartak Szabadka–Zseljenicsar Pancsova
Szpartak: Holender Filip

SZLOVÁKIA
Niké Liga (I. osztály)
15.30: Zsolna–Komárom
Zsolna: Szánthó Regő
Komárom: Szűcs Patrik

TÖRÖKORSZÁG
Super League
15.00: Rizespor–Galatasaray
Rizespor: Mocsi Attila
Galatasaray: Sallai Roland

 FEBRUÁR 9., HÉTFŐ 

CIPRUS
Cyprus League (I. osztály)
18.00: Arisz–Anorthoszisz 
Anorthoszisz: Kiss Tamás

TÖRÖKORSZÁG
Super Liga
15.00: Kayserispor–Kocaelispor
Kocaelispor: Balogh Botond

 

