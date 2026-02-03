Nemzeti Sportrádió

NS-infó: Osváth Attila a Ferencváros labdarúgója lehet

P. K.P. K.
2026.02.03. 20:45
Osváth Attila (Fotó: Dömötör Csaba)
Osváth Attila Paks Ferencváros
A Nemzeti Sport értesülései szerint a Ferencváros ajánlatot tett a Paksi FC-nek a válogatott szélső védő, Osváth Attila játékjogáért, és a tolnaiak hajlanak a megállapodásra.

A Ferencvárosnak több kiszemeltje is volt a szélső védő posztjára, és úgy tudjuk, végül a Paks válogatott védője, Osváth Attila lehet a befutó erre a pozícióra.

Információink szerint a Ferencváros már megtette az ajánlatot a Paksi FC-nek Osváthért, és a tolnaiak hajlanak a megállapodásra. Így akár már a héten bejelentheti a Fradi Osváth érkezését.

Fél éven belül ő lehet a második paksi érkező a Fradinál Ötvös Bence nyári megszerzése után.

A hírrel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, de a klub sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia) 
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Osváth Attila (Paksi FC)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)

 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)
Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Osváth Attila (Ferencvárosi TC)


 

 

