NS-infó: Osváth Attila a Ferencváros labdarúgója lehet
A Ferencvárosnak több kiszemeltje is volt a szélső védő posztjára, és úgy tudjuk, végül a Paks válogatott védője, Osváth Attila lehet a befutó erre a pozícióra.
Információink szerint a Ferencváros már megtette az ajánlatot a Paksi FC-nek Osváthért, és a tolnaiak hajlanak a megállapodásra. Így akár már a héten bejelentheti a Fradi Osváth érkezését.
Fél éven belül ő lehet a második paksi érkező a Fradinál Ötvös Bence nyári megszerzése után.
A hírrel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, de a klub sajtóhíreket nem kommentál.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Osváth Attila (Paksi FC)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)
Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Osváth Attila (Ferencvárosi TC)