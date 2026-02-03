NS-infó: Osváth Attila a Ferencváros labdarúgója lehet

A Ferencvárosnak több kiszemeltje is volt a szélső védő posztjára, és úgy tudjuk, végül a Paks válogatott védője, Osváth Attila lehet a befutó erre a pozícióra.

Információink szerint a Ferencváros már megtette az ajánlatot a Paksi FC-nek Osváthért, és a tolnaiak hajlanak a megállapodásra. Így akár már a héten bejelentheti a Fradi Osváth érkezését.

Fél éven belül ő lehet a második paksi érkező a Fradinál Ötvös Bence nyári megszerzése után.

A hírrel kapcsolatban kerestük a Ferencvárost, de a klub sajtóhíreket nem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőri VTK), Marius Corbu (magyar-román, APOEL – Ciprus), Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország, kölcsön után végleg), Franko Kovacevic (horvát, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Osváth Attila (Paksi FC)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Varga Zétény (soroksári kooperációs kölcsön után Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus, legutóbb kölcsönben: BVSC, szabadon igazolható)

Távozók: Debreceni Zalán (mezőkövesdi kölcsön után Budafoki MTE), Skribek Alen (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Haraszti Zsolt (Videoton FC Fehérvár), Pető Milán (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Osváth Attila (Ferencvárosi TC)



