Honvéd-blama Kispesten; négy gólig meg sem állt, és már négy pont a Vasas előnye – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

19 órától rendezték:

Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny 1–2 (Medgyes z. 72. ill. Kozics, 63., Zsóri 78.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 17 órakor kezdődött találkozók végeredményei:

KECSKEMÉTI TE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1131 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)

KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 61.), Haris (Bocskay, 79.), Kovács B. (Czékus, 71.), Eördögh – Szabó B. (Derekas, 61.), Pálinkás (Bolyki, 71.), Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Békéscsaba: Póser – Major (Sármány, 64.), Kovács G., Viczián, Kotula, Mikló – Pintér B. (Hursán, 54.), Balla, Nagy R. (Borsos, 54.) – Zsolnai (Papp Á., 74.), Ésik (Igricz, 64.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Szabó B. (1–0) a 46., Bolgár (2–0) a 69. percben

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Stabil volt a csapat, és a játék minden elemében jobb, mint a Békéscsaba. Külön öröm, hogy most sem kaptunk gólt.

Csató Sándor: – A Kecskemét kihasználta a védekezési hibáinkat, jobban játszott és megérdemelten nyert.

FC AJKA–TISZAKÉCSKEI LC 1–4 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Juhász Bálint (Máyer Gábor, Ring Kevin)

AJKA: Horváth – Kovács N., Tar, Bacsa B. (Csanádi, 78.) – Csizmadia Z., Kenderes – Mohos (Csörnyei, 78. perc), Papp M. (Kopácsi Á., a szünetben), Cipf, Csóka D. (Makrai G., a szünetben) – Jelena (Papp Cs., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Takács Zs., Varga J., Körmendi (Szekér B., 90.), Horváth E. – Kócs-Washburn (Géringer, 83.), Lucas, Bódi Á. (Pataki B., a szünetben), Gyenes (Zámbó M., 66.) – M. Ramos (Papp D., 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: M. Ramos (0–1) a 41., Pataki B. (0–2) a 48., Zámbó M. (0–3) a 67., M. Ramos (11-esből, 0–4) a 73., Makrai G. (1–4) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Abszolút az én felelősségem ez a vereség. Hibáztam a kezdő összeállításában, nem érdemeltünk egy pontot sem.

Pintér Csaba: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, a csapat fegyelmezett volt, elégedett vagyok a teljesítménnyel.

Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC 1–1 (Somogyi Á. 12., ill. Lovrencsics B. 78.) – vége –ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 1–2 (Haragos 8., ill. Radics 44. – öngól, Kaye 49.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 16 órakor kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

SZENTLŐRINC–VASAS FC 0–4 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Móri Tamás (Sinkovicz Dániel, Holpár Gergely)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Czérna, 44.), Kiss-Szemán, Márta (Herczeg, 66.) – Szilágyi (Milovanovics, a szünetben), Rac – Tollár, Nyári (Mascoe, a szünetben), Harsányi – Kocsis (Lakatos, 75.). Sportigazgató: Márton Gábor

VASAS: Uram – Girsik, Iyinbor, Hej, Doktorics – Rab (Horváth R., 83.), Hidi M. (Cseke, 75.), Urblík J. – Barkóczi (Hős, 82.), Pethő B. (Radó, 75.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Pethő B. (0–1) a 19., Pethő B. (0–2) a 69., Radó (0–3) a 90., Horváth R. (0–4) a 90+4. percben

MESTERMÉRLEG

Szolga Goran másodedző: – Teljesen megérdemelten nyert a Vasas, bár a különbséget túlzónak érzem. A hátralévő meccseinken szeretnénk megmenteni az idényünket.

Erős Gábor: – Jó volt látni, mennyire egységes a csapat. A padról beszállók is hozzá tudtak tenni az együttes teljesítményéhez.

BVSC-ZUGLÓ–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Dobos Dávid, Szabó Dániel)

BVSC-Zugló: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Törőcsik P., 72.) – Katona M., Csernik, Ominger G., Bliznyuk (Horváth Sz., 83.), Dénes A. – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Szeged-Grosics GA: Veszelinov – Sándor M., Kurdics, Horváth M., Tóth B. – Suljic (Miskolczi, a szünetben), Rabatin (Vágó L., 75.), Márkvárt, Bodnár B. (Halmai Á., a szünetben) – Tóth-Gábor (Novák Cs., 84.), Borvető (Zvekanov,67.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt.

Gólszerző: Lehoczky (1–0) a 21., Tóth-Gábor (1–1) az 50. percben

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nehéz mérkőzésre számítottam, mert a Szeged jó, masszív csapat. Igazságosnak tekinthető a döntetlen, büszke vagyok a csapatomra.

Laczkó Zsolt: – A szünetben rendeztük a sorokat, és hamar sikerült is egyenlítenünk. A meccs hajrájában jó néhány helyzet kialakult, összességében elégedett vagyok.

BUDAFOKI MTE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Topálszki Szabin, Vrbovszki Pál)

BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Lapu – Varga B. (Fekete M., 68.), Posztobányi (Stumpf, a szünetben), Kun B. (Kazmouz, 79.) – Kovács D., Vasvári (Hajdú R., a szünetben), Bukta (Horgosi, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Csörgő V., Keresztes B., Lajcsik (Vidnyánszky M., 69.) – Csatári (Lőrinczy, 80.), Zachán, Bertus – Vörös (Angyal P., 80.), Gresó (Varjas, 70.), Merényi (Vajda S., 69.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Merényi (0–1) a 11., Csatári (0–2) az 57. percben

Kiállítva: Kálnoki-Kis D. (55.), Selyem (76.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Az első öt percben két ziccerünk is volt, de ezekből nem sikerült eredményesnek lennünk. Az ellenfél a 11. percben jött át először a félpályán, egyből gólt is kaptunk, amely negatívan hatott ránk. Saját magunkat vertük meg, gratulálok az ellenfélnek.

Csertői Aurél: – Az első tíz percben a buszon ragadtunk, két nagy helyzetet hagyott ki az ellenfél. Az első támadásunkból gólt szereztünk, majd kiegyenlített lett a játék. A hazaiak első kiállítása teljesen jogos volt, de az utolsó percek már értékelhetetlenek voltak, mert nyolc mezőnyjátékos ellen játszottunk. Szurkolok a Budafok bennmaradásáért, de ma teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.