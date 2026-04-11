Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Paks 2–0

Honvéd-blama Kispesten; négy gólig meg sem állt, és már négy pont a Vasas előnye – ez történt az NB II-ben

2026.04.11. 21:00
A Vasas a Szentlőrincen aratott fölényes, négygólos győzelmével óriási lépést tett az élvonal felé (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Címkék
Szentlőrinc Békéscsaba BMTE NB II Honvéd Szeged Csákvár Ajka KTE Tiszakécske BVSC Vasas elő eredménykövető Bp. Honvéd Kozármisleny labdarúgó NB II Kecskemét Soroksár NB II 25. forduló Budafok
A vasárnapi országgyűlési választások miatt ezúttal mind a nyolc mérkőzést szombaton rendezték meg a labdarúgó NB II 25. fordulójában. A játéknap során 16 órától a tabella élén álló Vasas fölényesen, 4–0-ra nyert az utolsó Szentlőrinc otthonában, a kiesésre álló Budafok kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést és két góllal alulmaradt hazai pályán a Mezőkövesddel szemben, míg a BVSC ikszelt Zuglóban a Szeged-Csanáddal. A 17 órás találkozókon a Tiszakécske meglepően fölényes diadalt aratott Ajkán, a hazaiak első vereségüket szenvedték el az edzőváltás óta. A Videoton nem bírt a bennmaradásért küzdő Soroksárral, a Karcag idegenben, hátrányból verte meg a Csákvárt, a Kecskemét pedig a második félidőben kerekedett felül a Békéscsabán. A forduló zárasaként a második helyen álló Budapest Honvéd a Kozármislennyel mérkőzött és meglepetésre 2–1-re kikapott a Bozsik Arénában. A kispestiek hátránya így négy pontra a Vasassal szemben.

LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ

19 órától rendezték:

Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny 1–2 (Medgyes z. 72. ill. Kozics, 63., Zsóri 78.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

A 17 órakor kezdődött találkozók végeredményei:

KECSKEMÉTI TE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–0 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 1131 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik) 
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi (Bolgár, 61.), Haris (Bocskay, 79.), Kovács B. (Czékus, 71.), Eördögh – Szabó B. (Derekas, 61.), Pálinkás (Bolyki, 71.), Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Békéscsaba: Póser – Major (Sármány, 64.), Kovács G., Viczián, Kotula, Mikló – Pintér B. (Hursán, 54.), Balla, Nagy R. (Borsos, 54.) – Zsolnai (Papp Á., 74.), Ésik (Igricz, 64.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Szabó B. (1–0) a 46., Bolgár (2–0) a 69. percben
MESTERMÉRLEG
Tímár Krisztián: – Stabil volt a csapat, és a játék minden elemében jobb, mint a Békéscsaba. Külön öröm, hogy most sem kaptunk gólt.
Csató Sándor: – A Kecskemét kihasználta a védekezési hibáinkat, jobban játszott és megérdemelten nyert. 
FC AJKA–TISZAKÉCSKEI LC 1–4 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Ajka, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Juhász Bálint (Máyer Gábor, Ring Kevin)
AJKA: Horváth – Kovács N., Tar, Bacsa B. (Csanádi, 78.) – Csizmadia Z., Kenderes – Mohos (Csörnyei, 78. perc), Papp M. (Kopácsi Á., a szünetben), Cipf, Csóka D. (Makrai G., a szünetben) – Jelena (Papp Cs., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint
TISZAKÉCSKE: Esery – Szekér Á., Takács Zs., Varga J., Körmendi (Szekér B., 90.), Horváth E. – Kócs-Washburn (Géringer, 83.), Lucas, Bódi Á. (Pataki B., a szünetben), Gyenes (Zámbó M., 66.) – M. Ramos (Papp D., 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: M. Ramos (0–1) a 41., Pataki B. (0–2) a 48., Zámbó M. (0–3) a 67., M. Ramos (11-esből, 0–4) a 73., Makrai G. (1–4) a 79. percben
MESTERMÉRLEG
Gaál Bálint: – Abszolút az én felelősségem ez a vereség. Hibáztam a kezdő összeállításában, nem érdemeltünk egy pontot sem.
Pintér Csaba: – Nehéz mérkőzésre számítottunk, a csapat fegyelmezett volt, elégedett vagyok a teljesítménnyel.

Videoton FC Fehérvár–Soroksár SC 1–1 (Somogyi Á. 12., ill. Lovrencsics B. 78.) – vége ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC 1–2 (Haragos 8., ill. Radics 44. – öngól, Kaye 49.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

A 16 órakor kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

SZENTLŐRINC–VASAS FC 0–4 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Móri Tamás (Sinkovicz Dániel, Holpár Gergely)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Czérna, 44.), Kiss-Szemán, Márta (Herczeg, 66.) – Szilágyi (Milovanovics, a szünetben), Rac – Tollár, Nyári (Mascoe, a szünetben), Harsányi – Kocsis (Lakatos, 75.). Sportigazgató: Márton Gábor
VASAS: Uram – Girsik, Iyinbor, Hej, Doktorics – Rab (Horváth R., 83.), Hidi M. (Cseke, 75.), Urblík J. – Barkóczi (Hős, 82.), Pethő B. (Radó, 75.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Pethő B. (0–1) a 19., Pethő B. (0–2) a 69., Radó (0–3) a 90., Horváth R. (0–4) a 90+4. percben
MESTERMÉRLEG
Szolga Goran másodedző: – Teljesen megérdemelten nyert a Vasas, bár a különbséget túlzónak érzem. A hátralévő meccseinken szeretnénk megmenteni az idényünket.
Erős Gábor: – Jó volt látni, mennyire egységes a csapat. A padról beszállók is hozzá tudtak tenni az együttes teljesítményéhez.

BVSC-ZUGLÓ–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezette: Sipos Tamás (Dobos Dávid, Szabó Dániel)
BVSC-Zugló: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Törőcsik P., 72.) – Katona M., Csernik, Ominger G., Bliznyuk (Horváth Sz., 83.), Dénes A. – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir.
Szeged-Grosics GA: Veszelinov – Sándor M., Kurdics, Horváth M., Tóth B. – Suljic (Miskolczi, a szünetben), Rabatin (Vágó L., 75.), Márkvárt, Bodnár B. (Halmai Á., a szünetben) – Tóth-Gábor (Novák Cs., 84.), Borvető (Zvekanov,67.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt.
Gólszerző: Lehoczky (1–0) a 21., Tóth-Gábor (1–1) az 50. percben
MESTERMÉRLEG
Dragan Vukmir: – Nehéz mérkőzésre számítottam, mert a Szeged jó, masszív csapat. Igazságosnak tekinthető a döntetlen, büszke vagyok a csapatomra.
Laczkó Zsolt: – A szünetben rendeztük a sorokat, és hamar sikerült is egyenlítenünk. A meccs hajrájában jó néhány helyzet kialakult, összességében elégedett vagyok.

BUDAFOKI MTE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–2 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Topálszki Szabin, Vrbovszki Pál)
BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Lapu – Varga B. (Fekete M., 68.), Posztobányi (Stumpf, a szünetben), Kun B. (Kazmouz, 79.) – Kovács D., Vasvári (Hajdú R., a szünetben), Bukta (Horgosi, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Csörgő V., Keresztes B., Lajcsik (Vidnyánszky M., 69.) – Csatári (Lőrinczy, 80.), Zachán, Bertus – Vörös (Angyal P., 80.), Gresó (Varjas, 70.), Merényi (Vajda S., 69.). Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Merényi (0–1) a 11., Csatári (0–2) az 57. percben
Kiállítva: Kálnoki-Kis D. (55.), Selyem (76.)
MESTERMÉRLEG
Nikházi Márk: – Az első öt percben két ziccerünk is volt, de ezekből nem sikerült eredményesnek lennünk. Az ellenfél a 11. percben jött át először a félpályán, egyből gólt is kaptunk, amely negatívan hatott ránk. Saját magunkat vertük meg, gratulálok az ellenfélnek.
Csertői Aurél: – Az első tíz percben a buszon ragadtunk, két nagy helyzetet hagyott ki az ellenfél. Az első támadásunkból gólt szereztünk, majd kiegyenlített lett a játék. A hazaiak első kiállítása teljesen jogos volt, de az utolsó percek már értékelhetetlenek voltak, mert nyolc mezőnyjátékos ellen játszottunk. Szurkolok a Budafok bennmaradásáért, de ma teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. 

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC25174451–18+3355
  2. Budapest Honvéd25163643–20+2351
  3. Kecskeméti TE25133939–31+842
  4. Mezőkövesd25126733–28+542
  5. Csákvár25910639–33+637
  6. Videoton FC Fehérvár2599732–25+736
  7. Kozármisleny2598829–36–735
  8. Karcagi SC2597927–35–834
  9. Tiszakécske2589831–35–433
10. Szeged-Csanád GA2588926–28–232
11. FC Ajka251011419–30–1131
12. BVSC-Zugló25941228–26+231
13. Soroksár SC25581233–42–923
14. Békéscsaba25581225–38–1323
15. Budafoki MTE25571324–42–1822
16. Szentlőrinc253111128–40–1220

 

 

Legfrissebb hírek

Két megpattanó lövés okozta a Honvéd vesztét

Labdarúgó NB II
1 órája

Pontot rabolt a Soroksár Fehérvárról

Labdarúgó NB II
3 órája

Fölényes tiszakécskei győzelem Ajkán

Labdarúgó NB II
3 órája

Korán hátrányba került, mégis elvitte a Karcag a három pontot Csákvárról

Labdarúgó NB II
3 órája

A Kecskemét megérdemelten gyűrte le a Békéscsabát

Labdarúgó NB II
3 órája

Továbbra is nyeretlen a BVSC-Zugló a Szeged ellen

Labdarúgó NB II
4 órája

A hajrában vált fölényessé a Vasas szentlőrinci sikere

Labdarúgó NB II
4 órája

Újabb hazai bajnokit veszített el az egyre reménytelenebb helyzetbe kerülő Budafok

Labdarúgó NB II
4 órája
Ezek is érdekelhetik