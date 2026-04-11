NB II: Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–2 (0–1) – ÉLŐ!

Budapest, BMTE Sporttelep. Vezeti: Hanyecz Bence (Topálszki Szabin, Vrbovszki Pál)

BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Lapu – Varga B. (Fekete M., 68.), Posztobányi (Stumpf, a szünetben), Kun B. (Kazmouz, 79.) – Kovács D., Vasvári (Hajdú R., a szünetben), Bukta (Horgosi, 62.). Vezetőedző: Nikházi Márk

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován, Csörgő V., Keresztes B., Lajcsik (Vidnyánszky M., 69.) – Csatári (Lőrinczy, 80.), Zachán, Bertus – Vörös (Angyal P., 80.), Gresó (Varjas, 70.), Merényi (Vajda S., 69.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Merényi (11.), Csatári (57.)

Kiállítva: Kálnoki-Kis D. (55.), Selyem (76.)

