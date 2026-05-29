Nő a rangadó tétje: indul a Veszprém–Szeged döntő!

Ha pusztán a számokat és az idény statisztikai adatait nézzük, a címvédő One Veszprém HC az esélyesebb a magyar férfi kézilabda-bajnokságnak az egyik fél második sikeréig tartó döntőjében, hiszen százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg az alapszakaszt, a rivális OTP Bank-Pick Szegednél meccsenként átlagban kereken négy góllal többet szerzett, nem utolsósorban pedig mindhárom összecsapásukat megnyerte az idény során.

Igaz, a kép ennél árnyaltabb, Xavier Pascual együttese ugyanis nem játszott akkora fölényben, a Pick Arénában csak egy góllal tudott nyerni (32–31) folyamatos sérülésekkel küzdő riválisa ellen, hazai pályán aztán már hattal (30–24), de ne feledjük, hogy annak a találkozónak egyrészt nem volt jelentősebb tétje, másrészt mindkét gárda az öt nappal később esedékes Magyar Kupa-elődöntőre tartalékolt, amelyen 29–29-es döntetlen után az Építők hétméterespárbajban diadalmaskodott. És persze ne felejtsük el megemlíteni azt sem, hogy egy Veszprém–Szeged rangadó sosincs lefutva, már csak a presztízse, érzelmi töltete miatt sem.

Jehja El-Dera, a Veszprém csapatkapitánya Bármi történik a pénteki mérkőzésen, végig keményen kell küzdenünk, és egy pillanatra sem veszíthetjük el a hitünket magunkban. Egy bajnoki döntő minden csapatnak kiemelten fontos és különleges, hiszen csaknem tíz hónapig ezért a címért dolgozunk és harcolunk. Az érzelmeinket végig kontrollálnunk kell, egy pillanatra sem vehetünk vissza, az első perctől az utolsóig minden energiánkat bele kell adnunk. Mikler Roland, a Szeged kapusa

A bravúr a célunk a Veszprém ellen. Az ellenfél remek, de nem verhetetlen, amire a legjobb példa a győri Magyar Kupa-elődöntő, amelyen döntetlen után csak hétméteresekkel veszítettünk. Ebből szerintem erőt meríthetünk. Nagyon oda kell figyelnünk már az első meccsen, végig precíznek és higgadtnak kell lennünk, a jó kezdés különösen fontos, az mindent megalapozhat. De ha a védekezésünk feszes lesz, a kapuból is rengeteget tudunk majd segíteni. VÉLEMÉNYEK

Azonban ezúttal a Veszprém felé billenti a mérleg nyelvét az is, hogy sérülés miatt hiányzik a Szeged egyik kulcsjátékosa, a szerb irányító Lazar Kukics, aki a támadások motorja, és bár nem kérdés, hogy poszttársa, az izlandi Janus Smárason meg tudja oldani egyedül is a feladatot, legalábbis egy ilyen szintű összecsapáson, de kettőn vagy hármon már nem biztos, így erre azért nem lehet bazírozni egy ilyen kiélezett párharcban. A szegedi védelemmel ugyanakkor meg lehet elégedve Michael Apelgren edző, csapata a legkevesebb gólt kapta az idényben (709-et, azaz meccsenként 27.3-at), Gleb Kalaras, Borut Mackovsek és Jérémy Toto hármasa minden ellenfél dolgát megnehezíti hátul.

Az Építők támadójátéka az évad során végig kreatív és termékeny volt, Ivan Martinovic és Nedim Remili kettőse a csapat fő erősségévé tette a jobbátlövőposztot, bal oldali átlövőként pedig egyre biztatóbban játszik a védekezésben is jelentős szerepet vállaló egyiptomi Ahmed Hesam, aki az idény vége felé többször is meg-megvillantotta képességeit. És ha már védelemről beszélünk: a Veszprém hátsó alakzata tavaszra nagyon összeállt, a hatos fal fő tartóoszlopai Dragan Pesmalbek, Ligetvári Patrik és Thiagus Petrus.

Ha összehasonlítjuk a két védelmet, nagyjából azonos erősségű csapatrészt kapunk, ami azt is jelenti, hogy előreláthatóan nem ezen fog múlni a párharc kimenetele. A Bajnokok Ligája-kiesés a Veszprémet tüzelheti jobban, mert csak hétméteresekkel búcsúzott a sorozattól, és a világ jelenleg talán legjobb csapata, a német Füchse Berlin győzte le.

A pénteki veszprémi meccsen pedig már csak azért is kemény küzdelem várható, mert a csapatjátékok nemzetközi statisztikái szerint a pályahátrányban lévő együttesnek mindig az első összecsapáson van a legnagyobb esélye az idegenbeli győzelemre és a lépéselőny visszaszerzésére.

MAGYAR BAJNOKOK 1951 ÓTA

Veszprém: 29x

Bp. Honvéd: 14x

Szeged, Bp. Spartacus: 5x

Vörös Meteor, Elektromos SE, Tatabánya: 4x

Győri ETO: 3x

Újpest: 2x

Dunaferr, Ferencváros, Debreceni Dózsa: 1x

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

2. mérkőzés

Június 2.

19.00: Szeged–Veszprém (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

3. mérkőzés (ha szükséges)

Június 5.

17.00: Veszprém–Szeged