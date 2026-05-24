Női vízilabda ob I: a Ferencváros egy győzelemre került a bajnoki címtől

2026.05.24. 17:09
A zöld-fehérek nagyon közel kerültek a bajnoki címhez (Fotó: Török Attila)
A női vízilabda ob I döntőjének második mérkőzésén a Ferencváros idegenben 16–11-re legyőzte a BVSC-t idegenben pünkösdvasárnap délután, és ezzel egy győzelemre került a bajnoki címtől.

A női élvonal történetében először rendeznek Ferencváros–BVSC finálét, a zöld-fehérek tavaly történetük első bajnoki címét ünnepelhették, az ötszörös aranyérmes zuglóiak pedig 2017 óta először szerepelnek a döntőben.

A papírforma alapján egyértelműen a Bajnokok Ligája négyes döntőjére is készülő FTC volt az esélyes, mivel a bajnokság korábbi szakaszában hazai környezetben 15–11-re, idegenben pedig 23–10-re győzte le zuglói riválisát, a finálé első meccsét pedig 15–8-ra nyerte a címvédő.

Vasárnap a BVSC egy büntetővel vezetést szerzett ugyan, de az egyenlítés után végig a zöld-fehérek voltak előnyben: a harmadik negyedben már négy góllal is vezettek, végül pedig öttel nyertek.

A párharc harmadik mérkőzését május 31-én vasárnap rendezik a Ferencváros otthonában. 

Bővebben hamarosan!

VÍZILABDA
NŐI OB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo 11–16 (3–4, 2–3, 3–3, 3–6)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az FTC javára

 

