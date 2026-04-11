NB II: Kecskeméti TE–Békéscsaba
A labdarúgó NB II 25. fordulójában a játéknap előtt harmadik helyezett Kecskeméti TE a 13. Békéscsabát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–0 – ÉLŐ
Kecskemét, Széktói Stadion, 800 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Vad Anita, Dobos Dominik)
KTE: Ruisz – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Szabó B., Pálinkás, Beke. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Békéscsaba: Póser – Major, Kovács G., Viczián, Kotula, Mikló – Pintér B., Balla, Nagy R. – Zsolnai, Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a lila-fehér rangadón a két egymást követő vereség után legutóbb a Szentlőrincet fölényesen verő Kecskemét a kiesés ellen küzdő és az előző három fordulóban mindössze egy pontot szerző Békéscsaba ellen.
Ezek is érdekelhetik