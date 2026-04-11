NB II: Szentlőrinc–Vasas

2026.04.11. 15:45
Szentlőrinc-Vasas (Fotó: Somoyi Dániel/Vasas FC)
A labdarúgó NB II 25. fordulójában az utolsó helyen tanyázó Szentlőrinc a múlt héten a tabella élére ugrott Vasast fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–VASAS FC 0–2 (0–1) – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Móri Tamás (Sinkovicz Dániel, Holpár Gergely)
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Czérna, 44.), Kiss-Szemán, Márta (Herczeg, 66.) – Szilágyi (Milovanovics, a szünetben), Rac – Tollár, Nyári (Mascoe, a szünetben), Harsányi – Kocsis (Lakatos, 75.). Sportigazgató: Márton Gábor
VASAS: Uram – Csaba, Iyinbor, Hej, Doktorics – Rab, Hidi M. (Cseke, 75.), Urblík – Barkóczi (Hős, 75.), Pethő (Radó, 75.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Pethő (19., 69.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk,  mire megy a nyolc forduló óta nyeretlen, utolsó Szentlőrinc az előző kilenc bajnokiján veretlen, a múlt héten a tabella élére ugrott Vasas ellen. 

 

