NB II: Szentlőrinc–Vasas

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–VASAS FC 0–2 (0–1) – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Móri Tamás (Sinkovicz Dániel, Holpár Gergely)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Dinnyés (Czérna, 44.), Kiss-Szemán, Márta (Herczeg, 66.) – Szilágyi (Milovanovics, a szünetben), Rac – Tollár, Nyári (Mascoe, a szünetben), Harsányi – Kocsis (Lakatos, 75.). Sportigazgató: Márton Gábor

VASAS: Uram – Csaba, Iyinbor, Hej, Doktorics – Rab, Hidi M. (Cseke, 75.), Urblík – Barkóczi (Hős, 75.), Pethő (Radó, 75.), Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Pethő (19., 69.)



PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc forduló óta nyeretlen, utolsó Szentlőrinc az előző kilenc bajnokiján veretlen, a múlt héten a tabella élére ugrott Vasas ellen.